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Российская газета

Новый "самолет Судного дня" показали в США

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Источник изображения: rg.ru

В США впервые представили концепцию нового воздушного судна управления и связи EC-130J TACAMO (Take Charge And Move Out) - так называемого "самолета Судного дня".



Разработка компании Lockheed Martin базируется на "ветеране" авиации США EC-130 Hercules. Ее - пока только в виде художественной иллюстрации - продемонстрировали на выставке Sea-Air-Space Exposition, проходящей вблизи Вашингтона.

Как пишет издание The Drive, на изображении можно увидеть провода для низкочастотных систем связи, обтекатели для аппаратуры спутниковой связи на законцовках крыла и над хвостовой частью фюзеляжа. Кроме того, под крылом расположены, скорее всего, высокочастотные антенны, а в нижней части корпуса имеются элементы для соединения с наземными точками связи.

В публикации отмечается, что количество задач EC-130J TACAMO "значительно сокращено" и сводится к "обеспечению командования и управления субмаринами ВМС США с баллистическими ракетами".

Представитель Lockheed Martin Стефани Зонненфельд Стинн не озвучила конкретные технические возможности нового "самолета Судного дня", заявив лишь, что он "предлагает уникальное сочетание возможностей для потенциальной поддержки критически важной миссии TACAMO".

По словам сотрудника по связям с общественностью подразделения управления и связи Центра ВВС и ВМС США Кристофера Херда, на первом этапе планируется приобрести три самолета EC-130J, первый из которых должен прибыть для летных испытаний на военно-морскую авиабазу Патаксент-Ривер в 2026 финансовом году.

EC-130J TACAMO частично заменит используемые сейчас в этом качестве Boeing E-6B Mercury. Возврат к турбовинтовому варианту самолета многие сочли неожиданным, однако Херд объяснил, что эта платформа широко используется минобороны США, соответствует параметрам производительности и живучести.

- Данный самолет обладает преимуществами логистики, обслуживания и обучения, а также потенциалом модернизации в сравнении с более современными моделями, - заключил представитель Центра ВВС и ВМС США.


Тимур Алимов

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
C-130
E-6 Mercury
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
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