Минобороны показало кадры пуска ракеты "Оникс" по цели на Украине

МОСКВА, 8 апр — Новости. Министерство обороны опубликовало видеозапись пуска ракеты "Оникс" во время специальной военной операции на Украине.

На кадрах видно, как ракета выходит из пусковой установки и, разгоняясь, исчезает в тумане над морем.

"Расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" с побережья Черного моря выполнил пуск высокоточной ракеты "Оникс" по назначенной наземной цели на территории Украины", — уточнили в ведомстве.

Как сообщил на брифинге в пятницу утром официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, высокоточные ракеты "Бастиона" уничтожили центр сбора и подготовки иностранных наемников в районе населенного пункта Красноселка северо-восточнее Одессы.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.