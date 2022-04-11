В США успешно испытали новую гиперзвуковую ракету

Lockheed Martin создал и успешно испытал гиперзвуковую ракету с прямоточным двигателем. Вчера, 7 апреля, пресс-служба Агентства перспективных оборонных проектов (DARPA) Министерства обороны США сообщила об успешных испытаниях еще одной ракеты проекта HAWC.

Ракета, разработанная компанией Lockheed Martin, успешно отделилась от самолёта, разогналась и поддерживала крейсерскую скорость выше 5 Махов (в пять раз больше скорости звука) «в течение длительного периода времени». Ракета достигла высоты более 65 000 футов (19,8 км) и пролетела более 300 морских миль (555 км).

Рендер ракеты проекта HAWC Источник изображения: darpa.mi

Еще в 2020 году в DARPA указывали, что оба образца ракет, которые разработали компании Lockheed Martin и Raytheon Technologies, успешно прошли тестирование совместимости с самолётом. Все полёты, в ходе которых прототипы ракет были установлены под крылом, прошли без замечаний со стороны представителей DARPA и ВВС США. Лётные испытания ракеты HAWC разработки Raytheon Technologie успешно прошли в сентябре прошлого года.

HAWC — одна из многочисленных программ Минобороны США по созданию гиперзвукового оружия. В DARPA указывают, что в отличие от других проектов гиперзвуковых ракет, где боеголовка доставляется в верхние слои атмосферы или даже за её пределы, откуда планирует к цели, HAWC «лучше всего работает в богатой кислородом атмосфере, где скорость и манёвренность затрудняют своевременное обнаружение». Также, по словам разработчиков, ракета обладает значительной кинетической энергией, что позволяет её использовать даже без фугасных взрывчатых веществ.