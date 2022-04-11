Войти
WarSpot

В США успешно испытали новую гиперзвуковую ракету

152
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Lockheed Martin создал и успешно испытал гиперзвуковую ракету с прямоточным двигателем. Вчера, 7 апреля, пресс-служба Агентства перспективных оборонных проектов (DARPA) Министерства обороны США сообщила об успешных испытаниях еще одной ракеты проекта HAWC.

Ракета, разработанная компанией Lockheed Martin, успешно отделилась от самолёта, разогналась и поддерживала крейсерскую скорость выше 5 Махов (в пять раз больше скорости звука) «в течение длительного периода времени». Ракета достигла высоты более 65 000 футов (19,8 км) и пролетела более 300 морских миль (555 км).

Рендер ракеты проекта HAWC

Источник изображения: darpa.mi

Еще в 2020 году в DARPA указывали, что оба образца ракет, которые разработали компании Lockheed Martin и Raytheon Technologies, успешно прошли тестирование совместимости с самолётом. Все полёты, в ходе которых прототипы ракет были установлены под крылом, прошли без замечаний со стороны представителей DARPA и ВВС США. Лётные испытания ракеты HAWC разработки Raytheon Technologie успешно прошли в сентябре прошлого года.

HAWC — одна из многочисленных программ Минобороны США по созданию гиперзвукового оружия. В DARPA указывают, что в отличие от других проектов гиперзвуковых ракет, где боеголовка доставляется в верхние слои атмосферы или даже за её пределы, откуда планирует к цели, HAWC «лучше всего работает в богатой кислородом атмосфере, где скорость и манёвренность затрудняют своевременное обнаружение». Также, по словам разработчиков, ракета обладает значительной кинетической энергией, что позволяет её использовать даже без фугасных взрывчатых веществ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
DARPA
Lockheed-Martin
Raytheon
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
Похожие новости
04.09.2020
Гиперзвуковые ракеты HAWC почти готовы
01.05.2020
ВВС США запускают новую программу создания авиационной гиперзвуковой ракеты
11.09.2019
Антидот от "Авангарда". Чем США хотят сбивать гиперзвуковые ракеты России
01.07.2019
Гиперзвуковой кулак Поднебесной
20.06.2019
Northrop создаст 3D-принтер для сверхзвукового оружия Raytheon
13.12.2018
Что смогут авиационные двигатели будущего?
26.09.2016
США гонятся за российской ракетой "Циркон"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.04 02:27
  • 65
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 11.04 02:01
  • 6
Российская армия задействует в спецоперации самоходные минометы "Тюльпан"
  • 11.04 01:44
  • 14
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 10.04 23:21
  • 22605
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.04 21:57
  • 2
Война на Украине – проблема мигрантов
  • 10.04 21:45
  • 3
Правительство в три раза увеличит финансирование льготных кредитов для промышленности
  • 10.04 13:32
  • 77
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 10.04 11:22
  • 134
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 10.04 08:03
  • 2
Новейшие бронеавтомобили "Тайфун-У" впервые будут задействованы в параде Победы в Санкт-Петербурге
  • 10.04 07:55
  • 1
В США рассказали о слежке за российской армией на Украине из космоса
  • 09.04 03:27
  • 19
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 09.04 02:33
  • 2
Россия готовится летать только на отечественных самолетах
  • 09.04 01:46
  • 5
Проблемы импортозамещения в российской микроэлектронике
  • 08.04 17:23
  • 108
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 08.04 16:31
  • 3
Лавров заявил об отходе Киева от стамбульских договоренностей в новом проекте соглашения с РФ