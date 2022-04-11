Турция значительно нарастила поставки ПВН Украине в первом квартале 2022 года

ЦАМТО, 8 апреля. Согласно официальным данным, Украина закупила в Турции в первом квартале 2022 года в 30 раз больше продукции военного назначения (в стоимостном объеме), чем за аналогичный период годом ранее.

Как сообщает турецкая газета Daily Sabah со ссылкой на данные, опубликованные Ассамблеей экспортеров Турции (TIM), за отчетный период Турция экспортировала на Украину военной продукции на сумму 59,1 млн. долл. по сравнению с 1,9 млн. долл. в первом квартале 2021 года. Информации о конкретной номенклатуре поставленной продукции не имеется.

Газета Daily Sabah отмечает, что за последние годы (прим.ЦАМТО: с 2019 года) Украина закупила более 20 вооруженных БЛА "Байрактар TB2" (Bayraktar TB2) производства частной компании Baykar Makina. Сообщается, что 27 января 2022 года компания получила заказ еще на 16 БЛА, которые были поставлены на Украину в начале марта (по данным ЦАМТО, в последние дни было поставлено еще 6 БЛА "Байрактар TB2", а все ранее поставленные 36 беспилотников уже уничтожены).

Как отмечает издание, Анкара и Киев длительное время сотрудничают в оборонной сфере. Являясь членом НАТО, Турция имеет морскую границу с Украиной и Россией в Черном море и поддерживает хорошие отношения с обеими странами. Критикуя наступление России, Анкара позиционирует себя как нейтральная сторона, пытающаяся выступить посредником.

Как заявил 5 марта руководитель Директората оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаил Демир, общий объем оборонного экспорта Турции в первом квартале 2022 года вырос на 48,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 961 млн. долл. Всего в 2021 году Турция экспортировала продукции военного назначения на сумму более 3,2 млрд. долл., что на 41,5% больше, чем в 2020 году.