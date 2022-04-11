Войти
ЦАМТО

Турция значительно нарастила поставки ПВН Украине в первом квартале 2022 года

160
0
0
Bayraktar TB2
Bayraktar TB2 ВС Украины.
Источник изображения: mil.gov.ua

ЦАМТО, 8 апреля. Согласно официальным данным, Украина закупила в Турции в первом квартале 2022 года в 30 раз больше продукции военного назначения (в стоимостном объеме), чем за аналогичный период годом ранее.

Как сообщает турецкая газета Daily Sabah со ссылкой на данные, опубликованные Ассамблеей экспортеров Турции (TIM), за отчетный период Турция экспортировала на Украину военной продукции на сумму 59,1 млн. долл. по сравнению с 1,9 млн. долл. в первом квартале 2021 года. Информации о конкретной номенклатуре поставленной продукции не имеется.

Газета Daily Sabah отмечает, что за последние годы (прим.ЦАМТО: с 2019 года) Украина закупила более 20 вооруженных БЛА "Байрактар TB2" (Bayraktar TB2) производства частной компании Baykar Makina. Сообщается, что 27 января 2022 года компания получила заказ еще на 16 БЛА, которые были поставлены на Украину в начале марта (по данным ЦАМТО, в последние дни было поставлено еще 6 БЛА "Байрактар TB2", а все ранее поставленные 36 беспилотников уже уничтожены).

Как отмечает издание, Анкара и Киев длительное время сотрудничают в оборонной сфере. Являясь членом НАТО, Турция имеет морскую границу с Украиной и Россией в Черном море и поддерживает хорошие отношения с обеими странами. Критикуя наступление России, Анкара позиционирует себя как нейтральная сторона, пытающаяся выступить посредником.

Как заявил 5 марта руководитель Директората оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаил Демир, общий объем оборонного экспорта Турции в первом квартале 2022 года вырос на 48,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 961 млн. долл. Всего в 2021 году Турция экспортировала продукции военного назначения на сумму более 3,2 млрд. долл., что на 41,5% больше, чем в 2020 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Украина
Проекты
2020-й год
NATO
БПЛА
Похожие новости
11.11.2021
Сил хватает
04.05.2021
Авиаполку прибыло: юг России и Кавказ укрепят истребителями Су-35
24.02.2021
Битва за Черное Море: угрожает ли России союз Турции и Украины
10.02.2021
"Вернем Донбасс силой": какое оружие Украина получит от Запада
23.07.2020
Убить войну в зародыше!
10.05.2018
Под крыло Эрдогана
09.10.2015
Украина получит от Запада военные технологии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.04 02:27
  • 65
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 11.04 02:01
  • 6
Российская армия задействует в спецоперации самоходные минометы "Тюльпан"
  • 11.04 01:44
  • 14
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 10.04 23:21
  • 22605
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.04 21:57
  • 2
Война на Украине – проблема мигрантов
  • 10.04 21:45
  • 3
Правительство в три раза увеличит финансирование льготных кредитов для промышленности
  • 10.04 13:32
  • 77
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 10.04 11:22
  • 134
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 10.04 08:03
  • 2
Новейшие бронеавтомобили "Тайфун-У" впервые будут задействованы в параде Победы в Санкт-Петербурге
  • 10.04 07:55
  • 1
В США рассказали о слежке за российской армией на Украине из космоса
  • 09.04 03:27
  • 19
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 09.04 02:33
  • 2
Россия готовится летать только на отечественных самолетах
  • 09.04 01:46
  • 5
Проблемы импортозамещения в российской микроэлектронике
  • 08.04 17:23
  • 108
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 08.04 16:31
  • 3
Лавров заявил об отходе Киева от стамбульских договоренностей в новом проекте соглашения с РФ