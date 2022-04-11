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Военное обозрение

ВВС США снова отложили реализацию программы гиперзвуковых ракет

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Источник изображения: topwar.ru

В американской авиации пожаловались на «аномалии летных испытаний». Интересная формулировка...

Из-за них, утверждают в Военно-воздушных силах США, Пентагону пришлось отложить программу гиперзвуковых ракет. Ранее предполагалось, что к октябрю 2022 г. будут завершены мероприятия по разработке гиперзвуковых ракет до стадии ранней боевой готовности.

Но в результате серии неудачных летных испытаний ВВС решили отложить реализацию программы на следующий финансовый год. В конце 2022 г. должны быть проведены следующие испытания ракет. Как утверждается в соответствующем заявлении американского военно-воздушного командования, решение о производстве ракет будет зависеть от ситуационной конкретики. Придется провести еще ряд летных испытаний, прежде чем принимать такое решение, считают в ВВС США.

В настоящее время почти каждый вид вооруженных сил США разрабатывает собственные гиперзвуковые системы. Например, собственная программа гиперзвукового оружия есть у ВМС США. ВВС исследуют возможность ракет ARRW и Hypersonic Attack, одновременно работая с Агентством перспективных исследовательских проектов Министерства обороны над системой Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC). У DARPA есть свои программы по созданию гиперзвукового оружия.

Не исключено, что о многих испытаниях оружейного гиперзвука в Пентагоне молчат, чтобы не обострять существующую напряженность в отношениях с Россией. Об этом, кстати, сообщал и телеканал CNN. Спустя несколько дней после того, как РФ применила гиперзвуковые ракеты «Кинжал» на Украине, США провели собственные испытания. О конкретных результатах, правда, умолчали.

В ВВС США утверждают, что созданная компанией Lockheed Martin ракета ARRW предназначена для уничтожения важных и срочных целей на суше. Американские законодатели, впрочем, не очень довольны ходом испытаний и разработок: конгрессмены и сенаторы предъявляют Пентагону претензии, что США отстают от потенциальных противников в лице России и Китая, по гиперзвуковым вооружениям. Например, Майк Роджерс, представляющий Республиканскую партию и избранный от штата Алабама, заявил, что Китай обладает большим количеством войск, кораблей и гиперзвуковых ракет, чем США.

Отдельная ситуация – неудачи при испытаниях. Ракеты ARRW сталкиваются с ними регулярно, и это создает определенные препятствия для реализации программы. Военные считают, что над оружием еще следует работать, прежде чем начинать его производство. И это при том, что на создание ракет выделялся внушительный бюджет.

В оборонном бюджете США на 2023 финансовый год, кстати, запрошено 7,2 млрд долларов на развитие гиперзвукового вооружения. Счетная палата США в отчете за 2021 год указала на 70 мероприятий по разработке и испытанию гиперзвукового оружия, и эти мероприятия, по оценке аудиторов, обойдутся американской казне в 15 млрд долларов в период с 2015 по 2024 годы.

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