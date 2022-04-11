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ОАК планирует до 2030 года построить 70 самолетов Ту-214

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Как сообщило информационное агентство ТАСС, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует до 2030 года построить 70 самолетов Ту-214. Об этом журналистам сообщили в Государственной корпорации Ростех, в состав которой входит ОАК. Как отметили в госкорпорации, самолет оснащается российскими двигателями ПС-90.

Находящиеся на хранении на аэродроме Казанского авиационного завода - филиала ПАО "Туполев" (в составе ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех) два последних самолета Ту-214, построенных в коммерческом пассажирском варианте - самолеты с заводскими номерами 42507013 (регистрационный номер RA-64549, принадлежал авиакомпании "Трансаэро", не эксплуатируется с 2012 года) и 44709018 (регистрационный номер RA-64518, принадежал авиакомпании Red Wings, не эксплуатируется с 2016 года), сентябрь 2020 года (с) kiba / russianplanes.net ( ссылка )

"В перспективе до 2030 года ОАК планирует изготовить порядка 70 авиалайнеров Ту-214. Сегодня эти машины уже выпускаются в Казани малой серией. Самолет оснащен отечественными двигателями семейства ПС-90, которые сертифицированы, имеют хорошую репутацию и выпускаются серийно. Вмещает 210 пассажиров, его дальность полета - до 6,5 тыс. км, что идеально подходит для перевозок внутри страны. Самолет отличается повышенной надежностью", - сообщили в Ростехе.

Благодаря повышенной надежности самолет стал базовой моделью для лайнеров, использующихся в рамках договора "Открытое небо". "Также самолеты этого типа составляют основу парка специального летного отряда "Россия", которые обеспечивают авиационные перевозки государственных деятелей, включая президента России", - добавили в Ростехе.

Необходимость серийного производства Ту-214 возникла на фоне введенных санкций США и Евросоюза, которые включают, в том числе полный отказ от поставок самолетов и комплектующих Airbus и Boeing в Россию. Более того, иностранные партнеры ОАК в одностороннем порядке прекратили поставки комплектующих для российских SSJ-100 и МС-21 (для поддержания этих программ планирует ускорить импортозамещение компонентов этих самолетов).

Накануне глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил о запуске производства первых 20 самолетов Ту-214. Как сообщал ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, ОАК до конца этого года поставит заказчику два серийных самолета МС-21.

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СуперДжет-100
Ту-214
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Airbus
Boeing
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ОАК
Ростех
Персоны
Мантуров Денис
Слюсарь Юрий
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2020-й год
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