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РИА Новости

Рябков: ситуация вокруг Украины не имеет отношения к выполнению ДСНВ

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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.
Источник изображения: © РИА Новости / Нина Зотина

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины не имеет отношения к выполнению Россией и США Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не считаем, что ситуация вокруг Украины имеет отношение к выполнению Договора о стратегических наступательных вооружениях. Мы по-прежнему рассматриваем этот договор как важный инструмент контроля над вооружениями и поддержания стратегической стабильности в наших отношениях с США. Неукоснительно выполняем свои обязательства по нему, внимательно следим за тем, чтобы положения ДСНВ в полном объеме соблюдали и американцы", - сказал Рябков.

Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге. В феврале 2021 года стороны продлили действие договора еще на пять лет.

Документ предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Ранее заместитель госсекретаря США Бонни Дженкинс заявила, что США по-прежнему заинтересованы в выработке договора на смену ДСНВ, но сейчас на фоне событий вокруг Украины подобные дискуссии не идут.

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