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ЦАМТО

ВМС Пакистана приняли четвертый катер класса "Азмат"

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Источник изображения: Фото: twitter.com

ЦАМТО, 8 апреля. Командование ВМС Пакистана приняло на вооружение четвертый и последний скоростной ракетный катер класса "Азмат", построенный на верфи Karachi Shipyard and Engineering Works (KSEW) в Карачи.

63-метровый катер (1028) "Хаибат" (Haibat) был спущен на воду 27 ноября 2019 года, закладка киля состоялась в марте 2017 года.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2010 года ВМС Пакистана по результатам тендера заключили с Китайской международной корпорацией по судостроению и морской технике CSOIC (China Shipbuilding & Offshore Intemational Corporation) соглашение на поставку двух скоростных ракетных катеров (в итоге по этой программе было заказано 4 катера).

Согласно условиям контракта, головной корабль серии был построен китайской Xingang Shipyard в Тяньцзине (Китай) на базе измененного проекта ракетного катера класса "Хоужиань" ("Тип 037/2") ВМС НОАК, а строительство кораблей, начиная со второго, осуществлялась на предприятии KSEW в рамках соглашения о передаче технологий.

Головной корабль серии, (1013) "Азмат", вошел в состав пакистанского флота в июне 2012 года. К постройке второго катера KSEW приступила в ноябре 2011 года. Он получил наименование (1014) "Дэшат" (Deshat) и был принят на вооружение ВМС Пакистана в июне 2014 года. Контракт на постройку третьего корабля был подписан в июне 2013 года, а в июне 2014 года командование ВМС Пакистана подтвердило заказ четвертого корабля серии. Третий корабль, (1027) "Химмат", был принят на вооружение 28 июля 2017 года.

Резка стали для четвертого корабля началась 29 декабря 2016 года, закладка киля состоялась 30 марта 2017 года.

В пресс-релизе ВМС Пакистана катер "Хаибат" характеризуется как "первый скоростной ракетный катер национального проекта" и указывается, что проект разработан Maritime Technologies Complex (MTC) в Карачи.

Ранее сообщалось, что третий и четвертый катера строятся по несколько модифицированному проекту, детали которого не раскрываются. Как сообщило издание Jane's Defence Weekly в своем Ежегоднике за 2017-2018 гг. Министерство оборонной промышленности Пакистана охарактеризовало четвертый катер как "первый военный корабль, спроектированный и построенный в Пакистане без привлечения иностранных технических специалистов". Это объясняет формулировку в пресс-релизе ВМС Пакистана.

Длина базовой версии катера класса "Азмат" составляет 63 м, ширина – 8,8 м, водоизмещение – 566 т, экипаж – 15 человек. Катер выполнен с использованием технологий обеспечения малозаметности, оснащен четырьмя дизельными двигателями и развивает максимальную скорость 30 узлов. Дальность плавания составляет 1000 морских миль на скорости 18 узлов.

Как сообщалось ранее, вооружение корабля составляют крылатые ракеты морского базирования (КРМБ) "Харбах" (Harbah), две счетверенные ПУ с восемью противокорабельными ракетами ПКР C-802A/CSS-N-8 "Саккад" (Saccade), двуствольная 25-мм артустановка, шестиствольная 30-мм АУ "Тип-630". В пресс-релизе ВМС Пакистана указано, что новый катер будет оснащен противокорабельными ракетами и разведоборудованием национального производства.

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Страны
Китай
Пакистан
Продукция
Ил-214 (МТС)
Компании
KSEW
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