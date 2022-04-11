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ЦАМТО

В Международном военном центре состоялось координационное совещание по совместным научным исследованиям

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Юрий Дашкин
Юрий Дашкин.
Источник изображения: visualrian.ru

ЦАМТО, 8 апреля. В Международном военном центре под руководством секретаря Совета министров обороны государств-участников СНГ генерал-майора Юрия Дашкина 7 апреля проведено координационное совещание по вопросам организации научных исследований в области военной безопасности стран СНГ.

В совещании приняли участие представители ведущих высших военно-учебных заведений и научно-исследовательских организаций государств-участников СНГ, а также Секретариата СМО СНГ.

Основное внимание было уделено организации согласованной работы и взаимодействия национальных научно-исследовательских групп, вошедших в состав авторского коллектива совместного научного труда "Содружество Независимых Государств: военное сотрудничество и безопасность в XXI веке".

По этим и другим вопросам разработки совместного научного труда перед своими коллегами выступил начальник Военного института (управления национальной обороной) – заместитель начальника Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор Аркадий Коржевский.

Высказанные им предложения по созданию электронной базы нормативно-правовых актов государств содружества в области обороны и формированию понятийного аппарата, используемого при решении совместных задач в военной сфере, единогласно были поддержаны авторским коллективом.

Членами авторского коллектива также отмечена своевременность и важность проводимых по плану Совета министров обороны онлайн-лекций, способствующих не только повышению общего уровня профессиональной подготовленности офицеров вооруженных сил, но и формированию у них единого понимания природы возникновения новых вызовов и угроз международной безопасности.

В частности, генерал-майором в отставке Александром Лизичевым, доцентом кафедры оперативного искусства ВАГШ ВС РФ, прочитана лекция, раскрывающая источники и причины зарождения вооруженных конфликтов в условиях сверхбыстрых качественных изменений в системе международных отношений.

На фоне изложенных теоретических основ в своей лекции полковник Рустам Халилов, начальник кафедры военной безопасности Академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан, подробно рассмотрел военный конфликт в Афганистане и его влияние на безопасность в регионе.

В целом сложившаяся в формате Совета министров обороны государств-участников СНГ практика объединения на одной площадке научных и образовательных мероприятий, направленных на достижение единых целей, становится в наши дни востребованной формой межвузовского взаимодействия, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны Российской Федерации.

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