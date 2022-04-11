Трофейные БТР-4 проходят обкатку

Бойцы российской армии осваивают украинские БТР-4 "Буцефал". Эти машины захватили под Изюмом. На представленном видео в Сети показали, как теперь выглядит отремонтированный БТР-4 с бортовым номером 231.

"РГ" уже писала о том, что под Изюмом захватили несколько "Буцефалов". Они были максимально выведены из строя. Поэтому бронетехнику разукомплектовали.

Сообщается, что БТР собраны в основном из зарубежных комплектующих, у них немецкий двигатель, автоматическая коробка передач. Но качество сборки техники - крайне низкое. И все же умельцы смогли восстановить "Буцефал", навести там порядок. На видео можно сравнить, в каком состоянии его захватили и как он выглядит сейчас.

БТР с российским флагом на ходу, орудие действующее. Бойцы объезжают машину и знакомятся с ней.

БТР-4 "Буцефал" разработан Харьковским конструкторским бюро машиностроения. Вооружен автоматическими пушками. Экипаж - три человека, может взять семерых десантников.

Светлана Цыганкова