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Российская газета

Трофейные БТР-4 проходят обкатку

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Источник изображения: rg.ru

Бойцы российской армии осваивают украинские БТР-4 "Буцефал". Эти машины захватили под Изюмом. На представленном видео в Сети показали, как теперь выглядит отремонтированный БТР-4 с бортовым номером 231.



"РГ" уже писала о том, что под Изюмом захватили несколько "Буцефалов". Они были максимально выведены из строя. Поэтому бронетехнику разукомплектовали.

Сообщается, что БТР собраны в основном из зарубежных комплектующих, у них немецкий двигатель, автоматическая коробка передач. Но качество сборки техники - крайне низкое. И все же умельцы смогли восстановить "Буцефал", навести там порядок. На видео можно сравнить, в каком состоянии его захватили и как он выглядит сейчас.

БТР с российским флагом на ходу, орудие действующее. Бойцы объезжают машину и знакомятся с ней.

БТР-4 "Буцефал" разработан Харьковским конструкторским бюро машиностроения. Вооружен автоматическими пушками. Экипаж - три человека, может взять семерых десантников.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
БТР-4
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