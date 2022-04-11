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Российская газета

Австралия пошлет Украине броневики с неправильным рулем

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Источник изображения: rg.ru


Австралия передаст Украине 20 бронемашин Bushmaster. Об этом сообщил посол Украины в Канберре Василий Мирошниченко.

- Австралия передает 20 "Бушмастеров" стоимостью 50 миллионов австралийских долларов. Исторический момент, - написал дипломат в соцсети. Он сообщил, что решение было принято очень быстро: вечером 31 марта Владимир Зеленский в видеообращении к австралийскому парламенту попросил броневики, на следующее утро премьер-министр Скотт Мориссон сообщил о готовности предоставить технику. "Это самое быстрое решение о предоставлении военной помощи в истории страны", - отметил посол.

Опубликованы фото погрузки первых четырех "Бушмейстеров" на борт военно-транспортного самолета австралийских ВВС. Броневики - среди них одна санитарная машина, - должны доставить с авиабазы Эмберли в Польшу уже сегодня.

Bushmaster разработан австралийской фирмой ADI и принят на вооружение в 1998 году. Броневик защищает водителя и 9 человека десанта от стрелкового оружия калибром не более 7,62 мм и противопехотных мин. Для Европы у броневика из Австралии есть один существенный недостаток - правый руль.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Польша
Украина
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