БПЛА турецкого производства: экосистема и опыт боевого применения.

Продолжение статьи о беспилотных авиационных системах Турции (часть I). В настоящем отрывке рассмотрены основные виды боеприпасов, используемых с турецкими БПЛА. В полном объеме материал представлен тут .

Вооружение

Основными поставщиками вооружения для турецких БПЛА являются компании Roketsan и Институт исследований и разработок оборонной промышленности Турции TÜBITAK (SAGE).

Первые исследования по вооружению БПЛА разных моделей (таких как GNAT-750, I-GNAT, Bayraktar, Malazgirt, ANKA, Bayraktar TB2, Karayel и другие) были инициированы турецкими инженерами в начале 2010-х годов. В мае 2013 года БПЛА ANKA Blok-A с двойными направляющими под каждым крылом впервые выпустил две боевые управляемые ракеты (УР) с лазерным наведением CIRIT (производство Roketsan) по неподвижной цели, подсвеченной системой AselFLIR-300T.

Как показали первые стрельбы, из-за того, что воспламенение ракетного двигателя происходило сразу при старте, точность поражения цели зависела от высоты пуска ракеты и заданного ей угла пикирования. Как следствие, беспилотнику требовалось снизиться до высоты около 3000 м (10 тыс. футов), что существенно сказывалось на его живучести. Поэтому для повышения боевой устойчивости и эффективности БПЛА возникла потребность в средствах поражения, пригодных для применения с больших высот. Решением стала предложеннае компанией Roketsan система так называемых интеллектуальных («умных») микробоеприпасов (Mini Akıllı Mühimmat, MAM) свободного падения под управлением полуактивной лазерной (SAL) головки самонаведения (ГСН).

В 2016 году компания представила «умный» боеприпас MAM-L, доказавший свою высокую эффективность в ходе боевого применения. Изделие является версией управляемой ракеты L-UMTAS без ракетного двигателя. MAM-L имеет длину 1 м, диаметр 160 мм, общую массу 22 кг (50 фунтов), массу боевой части (БЧ) 10 кг. Последняя оснащена ударным и бесконтактным взрывателями и может быть осколочно-фугасной, тандемной кумулятивного действия или термобарической.

Дальность боевого применения стандартной версии MAM-L ограничивается 8 км. При оптимальных условиях сброса с высоты около 30 тыс. футов возможно уничтожение цели на дальности до 14 км. Наведение осуществляется с применением инерциальной навигационной системы или системы глобального позиционирования. Наличие полуактивной ГСН требует визуального контакта с целью и её лазерной подсветки, Такая подсветка может осуществляться либо с платформы-носителя, либо с другого БПЛА. Подтверждено эффективное поражение широкого спектра целей от тяжелой бронетехники и укрепленных полевых сооружений до скопления живой силы (радиус поражения 25 м).

Интеллектуальные микробоеприпасы MAM-L и MAM-C

Боеприпас MAM-C считается уменьшенной версией MAM-L. В основе его конструкции УР CIRIT без ракетного двигателя. Микробоеприпас имеет длину 970 мм, диаметр 70 мм, общую массу 6,5 кг, массу БЧ 2,5 кг. Для наведения также используется лазерная подсветка цели. После сброса MAM-C способен пролетать от 8 до 12 км, обеспечивая круговое вероятное отклонение (КВО) до 3 м. При подрыве многоцелевой БЧ поражение достигается за счет осколочного, бронебойного или зажигательного воздействия на цель. В качестве целей могут рассматриваться небронированные транспортные средства, военные объекты типа РЛС или открыто расположенный личный состав противника.

По утверждению специалистов Roketsan применение базовых ракет L-UMTAS и CIRIT по сравнению с их версиями без ракетного двигателя позволяет повысить эффективность поражения целей на 30%. Причем их применение предпочтительно для поражения движущихся целей.

На оружейной выставке IDEF-2019 Турция продемонстрировала миниатюрный боеприпас под обозначением «Ятаган» (Yatagan). Управляемая ракета имеет калибр 40 мм и длину 40 см. Общая масса изделия не превышает 1 кг. Согласно публикациям, в случае применения с БПЛА дальность поражения цели может достигать 8 км с КВО до 1 м. Малые размеры и вес «Ятагана» позволяют БПЛА нести до нескольких десятков таких ракет и оставаться в оперативной зоне в течение более длительного периода времени.

TÜBITAK (SAGE) оснащает турецкие БПЛА тяжелыми бомбами или УР большой дальности. Комплекты лазерного наведения типа TEBER предназначены для использования на бомбах общего назначения MK-81 (250 фунтов), MK-82 (500 фунтов), МК-83 (1000 фунтов), а также на бомбах MK-84 (2000 фунтов). При бомбометании с высоты 40 тыс. футов они способны достигать дальности до 25 км. Для наведения этот тип боеприпасов задействует в основном инерциальную навигационную систему (INS), глобальную систему позиционирования (GPS) и полуактивный лазерный искатель (SAL). Применение дополнительного оборудования наведения с помощью крыла (Wing Assisted Guidance Kit, тур.абр. – KGK) превращает существующие неуправляемые универсальные бомбы MK-82 и MK-83 в дальнобойное интеллектуальное оружие класса «воздух-поверхность» с КВО в пределах 10 м.

В частности, в апреле 2021 года авиационный интернет-ресурс flugrevue.de сообщил об испытаниях авиационной бомбы (согласно источнику массой 350 кг) с комплектом KGK-SIHA-82 со складывающимися крыльями. Испытание проходило на побережье Черного моря, над полигоном в районе Синопа. БПЛА «Аксунгур» сбросил бомбу с высоты 6000 м. Как сообщается, после этого боеприпас пролетел еще 30 км под управлением GPS и успешно поразил назначенную цель. Ожидается, что в дальнейшем KGK-SIHA-82 будет протестирован на дальности в 45 км.

Интеллектуальный боеприпас BOZOK

Отдельной разработкой TÜBITAK (SAGE) для БПЛА из серии планирующих интеллектуальных боеприпасов стал «Бозок» (BOZOK). Его испытания начались в 2018 году, а объявление о начале серийного производства ожидалось в первом квартале 2021 года. Согласно открытым источникам «Бозок» имеет длину 79 см, диаметр 10 см, общую массу 16 кг, массу фугасной БЧ 5 кг. При сбросе с высоты 20 тыс. футов на скорости 0,15 Маха дальность применения может достигать 9 км (расчетная 8 км). Изделие использует инерциальную систему навигации и лазерную систему наведения на конечном участке траектории. Предусмотрена регулировка мощности и высоту подрыва БЧ, а также угла пикирования на цель в пределах 60-80 градусов.

Согласно некоторым публикациям, в скором времени турецкая оборонная промышленность представит средства для поражения объектов ПВО и воздушных целей противника. В первом случае речь идет о крылатой ракете, запускаемой из-за пределов досягаемости средств ПВО противника (Stand-Off Missile, SOM). Дальность применения такой КР будет превышать 200 км, а общая масса достигать 500 кг. Предположительно БПЛА «Аксунгур» или «Акинчи» смогут нести до двух подобных КР. Для ведения воздушного боя с помощью БАС ведется разработка ракет класса «воздух-воздух» под обозначениями BOZDOGAN (Мерлин) и GÖKDOGAN (Пилигрим). Обе ракеты находятся на стадии проектирования.

По материалам публикаций Jane’s International Defence Review, Defence Turkey, European Security & Defence, а также ресурсов magazin.zenith.me, dayan.org,

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