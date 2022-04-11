Войти
Известия.ru

Корреспондент «Известий» показал работу военного мобильного городка

172
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Корреспондент «Известий» Александр Морозов 8 апреля побывал в мобильном военном городке Вооруженных Сил РФ, развернутом недалеко от передовой проводимой на Донбассе специальной военной операции по защите мирного населения.


Расположение городка не дает возможности снимать местность вокруг — иначе можно выдать его координаты. Здесь есть всё, что нужно солдатам во время операции — от полевой казармы и медицинского пункта до кухни.

Организация тылового обеспечения занимает порядка 1,5 часов. Вместе с разворачиванием средств заправки происходит, в частности, размещение полевой бани и кухонь, подготовка их к работе.

Александру Морозову показали, как кормят российских военных. Полевая автопекарня делает хлеб с простым составом: мука, дрожжи, сахар, вода, но солдаты, которые его пробуют, говорят о том, что хлеб гораздо вкуснее того, что можно купить в магазине.

На мобильной кухне тоже идет работа: военнослужащим готовят обед. Щи, каша с тушенкой, сладкий чай — меню для передовой хоть и скромное, но сытное. Повара отметили, что благодаря тому, что на кухне для готовки можно использовать консервы, время приготовления блюд сократилось с двух часов до всего 40 минут. Кулинары подчеркнули, что для солдатской пищи используют только самые качественные ингредиенты, а чтобы военнослужащие всегда были сыты, еду готовят с запасом.

Особое место в лагере занимает полевой банно-прачечный комбинат на базе военного грузовика. Комбинат разделен на три части. В первой расположена раздевалка, где военнослужащие могут оставить свои вещи и переодеться. Далее расположена сама баня, а в третьей части находится прачечная, где солдаты могут постирать свою форму. За раз в бане могут искупаться восемь человек.

Еда, одежда, заправка техники, бани и многое другое — всем этим занимаются тыловые части. От их усердной и ежедневной работы зависит не только снабжение армии, но и боеспособность подразделений на передовой.

7 апреля Министерство обороны РФ опубликовало кадры движения российской боевой техники по понтонной переправе, сооруженной военными инженерами Западного военного округа через реку Северский Донец во время проведения специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Организацию работ по наведению понтонной переправы осуществляли заместитель начальника инженерных войск ЗВО полковник Николай Овчаренко и командир отдельного инженерно-саперного батальона ЗВО капитан Евгений Никитин.


В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
25.03.2022
Шойгу провел совещание с ОПК о выполнении гособоронзаказа
21.03.2022
ВС РФ уничтожили диверсионное подразделение ВСУ на американских внедорожниках
01.11.2021
Новое усиление группировки российских войск на границах с Украиной
16.09.2016
Война в Сирии — витрина российского оружия (Aftenposten, Норвегия)
02.11.2015
"Сирийский гамбит" с кульбитом
09.04.2013
Самолетостроение как разменная монета
09.10.2008
В "мягком подбрюшье" США. Стратегические бомбардировщики Ту-160 осваивают латиноамериканский ТВД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.04 02:27
  • 65
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 11.04 02:01
  • 6
Российская армия задействует в спецоперации самоходные минометы "Тюльпан"
  • 11.04 01:44
  • 14
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 10.04 23:21
  • 22605
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.04 21:57
  • 2
Война на Украине – проблема мигрантов
  • 10.04 21:45
  • 3
Правительство в три раза увеличит финансирование льготных кредитов для промышленности
  • 10.04 13:32
  • 77
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 10.04 11:22
  • 134
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 10.04 08:03
  • 2
Новейшие бронеавтомобили "Тайфун-У" впервые будут задействованы в параде Победы в Санкт-Петербурге
  • 10.04 07:55
  • 1
В США рассказали о слежке за российской армией на Украине из космоса
  • 09.04 03:27
  • 19
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 09.04 02:33
  • 2
Россия готовится летать только на отечественных самолетах
  • 09.04 01:46
  • 5
Проблемы импортозамещения в российской микроэлектронике
  • 08.04 17:23
  • 108
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 08.04 16:31
  • 3
Лавров заявил об отходе Киева от стамбульских договоренностей в новом проекте соглашения с РФ