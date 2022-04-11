Войти
Известия.ru

Российские военные из подразделений БРК «Бал» провели учения на полигоне Аданак

155
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Водители и механики-водители подразделений берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» Каспийской флотилии 8 апреля повысили навыки вождения боевых машин на полигоне Аданак в Республике Дагестан.


Военнослужащие тренировались водить транспортно-перегрузочные машины и грузовые автомобили повышенной проходимости «Урал». Условия тренировок разнообразны: военным предстоит отработать управление машинами на дорогах и бездорожье, в различное время суток и при разной погоде. Помимо этого, водители также совершенствуют навыки управления транспортным средством в экстремальных условиях.

Военные должны на специально подготовленной трассе за определенное время, в которое нужно уложиться, выполнить заезд на эстакаду, преодолеть железнодорожный переезд, выполнить маневры на «змейке», подняться и спуститься с горы, преодолеть зараженный участок местности. Особое внимание при выполнении упражнений уделяется слаженности работы водителей и механиков-водителей, а также движению в составе колонны.

По итогам учений все военнослужащие показали отличные результаты, пройдя трассу менее чем за 9 минут каждый.

БРК «Бал» предназначен для защиты территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных объектов инфраструктуры и противодесантной обороны побережья силами береговой обороны. Комплекс оснащён противокорабельными ракетами.

В феврале-марте 2022 года Вооруженные Силы РФ провели масштабные воздушно-морские учения. В тренировках приняли участие подразделения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бал РК
Компании
ГАЗ Группа
Проекты
Военные учения
КФ
Похожие новости
30.12.2020
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
23.12.2020
Основные тезисы выступления Сергея Шойгу на расширенном заседании Коллегии Минобороны
26.12.2019
Расширенное заседание Коллегии Министерства обороны России
25.12.2019
На расширенном заседании Коллегии Минобороны выступил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу
29.12.2012
На южных рубежах
21.03.2012
«Дагестан», «Волгодонск» и другие...
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.04 02:27
  • 65
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 11.04 02:01
  • 6
Российская армия задействует в спецоперации самоходные минометы "Тюльпан"
  • 11.04 01:44
  • 14
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 10.04 23:21
  • 22605
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.04 21:57
  • 2
Война на Украине – проблема мигрантов
  • 10.04 21:45
  • 3
Правительство в три раза увеличит финансирование льготных кредитов для промышленности
  • 10.04 13:32
  • 77
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 10.04 11:22
  • 134
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 10.04 08:03
  • 2
Новейшие бронеавтомобили "Тайфун-У" впервые будут задействованы в параде Победы в Санкт-Петербурге
  • 10.04 07:55
  • 1
В США рассказали о слежке за российской армией на Украине из космоса
  • 09.04 03:27
  • 19
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 09.04 02:33
  • 2
Россия готовится летать только на отечественных самолетах
  • 09.04 01:46
  • 5
Проблемы импортозамещения в российской микроэлектронике
  • 08.04 17:23
  • 108
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 08.04 16:31
  • 3
Лавров заявил об отходе Киева от стамбульских договоренностей в новом проекте соглашения с РФ