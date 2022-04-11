Европе пора проснуться, иначе НАТО её погубит

Хуаньцю шибао (Китай): НАТО — камень преткновения на пути к новой архитектуре европейской безопасности

НАТО уже давно стала марионеткой в руках мирового англо-саксонского клуба, пишет "Хуаньцю шибао". Именно её называют первопричиной кризиса европейской безопасности. В связи с этим возникает вопрос, сможет ли Европа наконец открыть глаза и увидеть, куда её привело слепое доверие США, или она так и будет расплачиваться за американские игры собственным благополучием.

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер несколько дней назад публично заявил в Турции, что после холодной войны Европа упустила историческую возможность создать архитектуру собственной безопасности. Он подчеркнул, что перед лицом политической реальности многополярного мирового развития Европейскому союзу необходимо построить новую структуру безопасности, интегрировав её с общим экономическим развитием и региональной безопасностью. Несомненно, в словах Шрёдера скрыт намек на критику и размышления касательно действующего механизма европейской безопасности. Будучи наследием периода холодной войны, организация НАТО во главе с Соединенными Штатами и Великобританией, провозглашающая своей главной целью обеспечение безопасности европейского континента, как раз таки и стала первопричиной кризиса европейской безопасности и движущей силой конфликта между Россией и Украиной. Это стало фундаментальным стратегическим вопросом, по поводу которого европейским верхам неудобно высказываться, но который требует немедленного разрешения.

Каркас безопасности в рамках "стратегической автономии" ЕС — ориентированная на будущее структура европейской безопасности — в корне противоречит интересам НАТО во главе с США и Великобританией в Европе, и это главная проблема, с которой сталкивается Европейский Союз в построении этой новой архитектуры. В большой европейской шахматной партии США и Великобритании провоцирование кризиса геобезопасности, муссирование оставшихся от холодной войны политических проблем Европы на основе так называемых демократических ценностей и усиление исторически сложившегося чувства конфронтации восточноевропейских стран с Россией являются козырями в руках НАТО, что помогает ей твердо контролировать свое господство в структуре европейской безопасности. Этническое и культурное разнообразие европейского региона отчетливо проявляется. Относительно небольшие страны Центральной и Восточной Европы на протяжении всей истории с опаской относились к вероятности экспансии России, великой державы на Востоке. Принимая во внимание тот факт, что и до сих пор ЕС не смог обеспечить себе действенных гарантий военной безопасности, полагаться на механизм НАТО во главе с США — это единственный доступный выбор для большинства восточноевропейских стран. В середине и конце XX века Соединенные Штаты всесторонне проникали в страны Центральной и Восточной Европы, придавая особенно большое значение влиянию на идеологию и партийную политику этих государств. Всеобъемлющее использование структурных слабостей ЕС, которому не хватает политического единства, и подстрекательство некоторых небольших восточноевропейских стран внести хаос в стратегическое планирование Евросоюза — это известная тактика, используемая США и Великобританией для подчинения Европы.

В вопросе ослабления единства ЕС принципиальные позиции Лондона и Вашингтона в целом согласованы. С момента начала российско-украинского кризиса Великобритания активно вмешивается в их двусторонние проблемы, демонстрируя крайнее возбуждение. Британское правительство пренебрегло крупными странами в глубине Европы и устремило взгляд на ближайших соседей России, чтобы побудить Польшу и другие страны Центральной и Восточной Европы стимулировать дальнейшее обострение напряженности между Россией и Украиной и тем самым поглотить стратегические расходы крупных европейских стран, таких как Германия и Франция. Две недели назад Соединенное Королевство возглавило создание Альянса экспедиционных сил (JEF), и это является лучшим доказательством. Этот дипломатический менталитет, опасающийся, что в Европе не будет хаоса, соответствует не только исторической традиции британской дипломатии, но и потребностям реальных внешнеполитических интересов Великобритании в контексте нынешних крайне холодных двусторонних отношений между Соединенным Королевством и Европой.

Поэтому вопрос, как справиться с дипломатическими ограничениями со стороны США и Великобритании, является первостепенной проблемой для ЕС, мешающей ему создать механизм европейской безопасности. За последние пять лет "Брексит" Соединенного Королевства и политика США эпохи Дональда Трампа в отношении Европы сильно потрепали нервы стратегического круга ЕС. Наступление постзападной эры заставляет Евросоюз переосмыслить фундаментальный характер и направление развития двусторонних отношений между США и ЕС. В связи с этим особенно важно глубокое понимание фундаментальных различий в принципах выживания между европейской континентальной цивилизацией, в которой доминируют Германия и Франция, и англо-саксонской морской цивилизацией, которую возглавляют Великобритания и США. Построение новой архитектуры европейской безопасности в соответствии с новым международным ландшафтом является наиболее актуальной стратегической задачей ЕС в настоящее время.

Принимая всё это во внимание, Европейскому Союзу необходимо надлежащим образом укреплять свое автономное стратегическое сознание, заострять внимание на потенциальных геополитических кризисах и проблемах региональной безопасности и создавать стратегическую структуру, принимая решения, основанные на двойных факторах европейской истории и реальности. После окончания холодной войны прошло 30 лет, а политическая идеология бинарного противостояния "запад-незапад" в европейской политической культуре никогда не уходила из основного политического дискурса в Европе. Однако в рамках механизма безопасности НАТО, в котором доминирует нарратив времен холодной войны, союзники часто становятся неблагонадежными друзьями, а ЕС превратился в "козла отпущения" во внешней политике Соединенных Штатов. Американизация политической идеологии привела к тому, что политическая грамотность стала дефицитным ресурсом во внешней политике Евросоюза.

Что касается российско-украинского кризиса, то Россия является не только соседом, от которого Европейский союз не может отодвинуться, но и фундаментальным гарантом энергетической стабильности ЕС, обеспечивая средствами для существования его людей. Неужели так сложно уважать коренные интересы русского народа, стремиться расширить базу общих интересов двух сторон, практическими действиями устранить исторические обиды между двумя сторонами и тем самым предоставить Европе открытое будущее, в котором она может сама выбирать направление развития? Общеизвестно, что Европейский союз был создан раздираемыми войной европейскими народами ради общей цели достижения прочного мира в соответствии с принципом уважения национального и культурного разнообразия. К сожалению, в области внешней политики концепции ЕС о мирном сосуществовании еще есть куда стремиться. С начала этого века Европейский союз постоянно следовал за Соединенными Штатами в своем внешнеполитическом курсе, поскольку это совпадало с его жизненно важными интересами, и ему пришлось расплачиваться за американскую гегемонию. Такого рода стратегические ошибки совершаются не впервые.

Объективно говоря, если Евросоюз хочет прочно удержать инициативу по обеспечению региональной безопасности в своих руках, простое увеличение расходов на оборону отнюдь не решит проблему. С одной стороны потому, что НАТО во главе с США и Великобританией не позволит Европе зайти слишком далеко на пути построения механизма автономной безопасности. У США есть множество вариантов политических уловок и методов, чтобы спровоцировать кризис безопасности в Европе, и они до сих пор имеют сильное политическое влияние на ЕС. С другой стороны, Евросоюз изначально серьезно зависел от механизма безопасности, ориентированного на НАТО. Существуют фундаментальные различия в интересах государств-членов ЕС, и необходимо усилить готовность основных стран Евросоюза возглавить его для поиска новой модели развития. Чтобы по-настоящему реализовать политическую волю "стратегической автономии" и построить новый механизм безопасности в будущем, ЕС нужны не бесполезно надрывающие глотки политики, а политические деятели, которые действительно осмелятся что-то изменить.

Какое будущее у отношений США и ЕС? Я предполагал, что, убрав Трампа с поста президента, обе стороны смогут вернуться к прошлым отношениям. Хотя в прошлом связи между США и Европой были далеко не идеальными, но у них были четкие позиции и выбор. Администрация Джо Байдена, которая "дорожит" дружбой США и ЕС, неожиданно подарила Европе "огромный подарок" — украинский кризис. Есть надежда, что этот душераздирающий опыт действительно послужит серьезным предупреждением для европейских политических кругов, чтобы они изменили ситуацию до того, как разразится еще более глубокий политический кризис.

Автор: Гао Цзянь — директор Центра британских исследований Шанхайского университета международных исследований и генеральный секретарь Форума Сунъюнь Шанхайской ассоциации международных стратегических исследований