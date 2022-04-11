Вот что Россия отстаивает на Украине

Asharq Al Awsat (Саудовская Аравия): был ли либерализм настоящей причиной конфликта?

Американский проект, представленный миру Джо Байденом под лозунгом "демократия против авторитаризма", подразумевает делегитимацию правящих режимов, будь то в Китае, России или любой другой стране мира, пишет Asharq Al Awsat. Именно это побудило Москву начать спецоперацию на Украине и тем самым защитить свою политическую систему, уверен автор статьи.

Причин конфликта на Украине было множество. Было ли причиной склонность России к территориальной экспансии или комплексы президента Путина по поводу того, что случилось с Советским Союзом и даже с царской Россией? Или же причина в США, требовавших расширения НАТО и включения в его состав Украины? В последнем случае произошедшее напоминает американскую позицию по Кубинскому ракетному кризису, ставшему причиной крупнейшего ядерного кризиса в истории.

Были и другие причины. Одни из них связаны с особенностями однополярной международной системы, где глобализация служила интересам далеко не всех государств мира, а другие — с президентом Байденом, чья популярность снизилась до такой степени, что ему понадобился крупный международный кризис, способный объединить американский народ, а вместе с ним и весь западный лагерь.

Каков бы ни был упомянутый список причин, который скоро станет уделом историков, нельзя исключать, что виновниками кризиса стали сами концепции либерализма и демократии. Дело в том, что будучи изначально воплощением благородной идеи о свободе личности, а затем — политической системы, укоренившейся в ряде западных стран и подарившей им прогресс и процветание, вскоре эти концепции превратились в идеологический инструмент, используемый Соединенными Штатами для дестабилизации других государств, делегитимации правящих в них режимов и вмешательства во внутренние дела с помощью своего рода политической инженерии. Последняя, как известно, часто имела плачевные результаты, не имеющие ничего общего ни со свободой, ни с процветанием.

После окончания холодной войны американский политолог Джон Миршаймер оказался в числе того меньшинства в научном сообществе, по мнению которого движение Вашингтона в этом либеральном направлении приведет не только к войне, но и к крупному провалу. Он воплотил данную идею в серии книг, статей и лекций, каждая из которых имела примерно следующее название "Великое заблуждение: либеральные мечты и международные реалии".

Для тех, кто не знает, Джон Миршаймер — профессор политологии в Чикагском университете, где преподает с 1982 года. Он родился 14 декабря 1947 года, затем учился в Военной академии, которую окончил в 1970 году, после чего пять лет служил офицером ВВС США. В 1975 году он начал обучение политологии в аспирантуре Корнеллского университета и через пять лет получил докторскую степень. Миршаймер является одним из представителей реалистической школы международных отношений, основанной великим ученым Гансом Моргентау, также преподававшим в Чикагском университете. Позже их идеи стали популярны и в других университетах и имели влияние на американское общественное мнение, сформировав крупное течение. Вместе со Стивеном Уолтом, профессором международных отношений в Школе государственного управления Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета, Миршаймер участвовал в написании и публикации исследований о негативном влиянии израильского лобби в Америке и его роли в формировании американской внешней политики, особенно на Ближнем Востоке. По их мнению, интересы израильского лобби противоречат реальным интересам США в регионе.

Миршаймер и его коллеги бросили большой вызов либерально-демократической парадигме. В своей книге он охарактеризовал либерализм как "великое заблуждение", ввиду чего внешняя политика либерального гегемона, принятая на вооружение Соединенными Штатами в конце холодной войны, потерпела сокрушительный провал. Профессор выделяет два основных постулата либерализма, лежащих в основе человеческой природы. Во-первых, как предполагается, индивид имеет приоритет над группой. Во-вторых, либерализм подразумевает, что люди не могут достичь всеобщего согласия в отношении главных ценностей, и эти различия часто приводят к насилию. Чтобы справиться с этим потенциальным насилием, либерализм предлагает решение, состоящее из трех элементов: каждый обладает неотъемлемыми индивидуальными правами, особое внимание уделяется толерантности, и государство становится необходимым механизмом для снижения угрозы со стороны тех, кто не уважает права других.

Подобные тезисы делают либерализм "религиозной" теорией, превратившей Соединенные Штаты в государство крестоносцев, считающее, что оно обязано распространять либеральную демократию по всему миру, способствовать открытой международной экономике и строительству международных институтов. Политика преобразования мира по образу и подобию Америки призвана защитить права человека, способствовать миру и сделать мир безопасным для демократии. Однако этого не произошло. Вместо этого Соединенные Штаты стали крайне милитаристским государством, ведущим войны, которые подрывают международную стабильность, наносят ущерб правам человека и угрожают либеральным ценностям в самой Америке. Национализм в странах мира и реальные обстоятельства всегда побеждали либерализм, который оказался неспособным решить их экономические, социальные и этнические проблемы.

Возможно, нам здесь, на Ближнем Востоке, совсем не обязательно вникать, как американская реалистическая школа видит ошибки американской политики, поскольку у нас есть опыт Ирака и Афганистана, где долгий процесс либеральной политической инженерии в обоих случаях закончился провалом. В Ираке мы наблюдаем неспособность к политическому управлению государством, а в Афганистане — возвращение к власти Талибана*. Помимо прочего, в течение целого десятилетия Вашингтон поддерживал так называемую "арабскую весну", также закончившуюся провалом, результатом чего стал подъем политического ислама и терроризма.

Хотя революциям на Ближнем Востоке давали названия цветов и растений, итогом становились религиозный контроль, как это произошло в Египте, и политико-экономический паралич, как в случае с Тунисом. В бывших советских республиках революции назвали "цветными", и главным итогом стало неэффективное демократическое управление, в том числе в отношении русскоязычных меньшинств.

Американский проект, представленный миру Джо Байденом под лозунгом "демократия против авторитаризма", подразумевает не только вмешательство во внутренние дела государств, но и делегитимацию правящих режимов, будь то в Китае, России или любой другой стране мира без исключения. Он заставил ведущие державы предпринять попытки по пересмотру международной системы, сформированной после окончания холодной войны, что в конечном итоге привело к проведению Россией спецоперации на Украине и росту напряженности в отношениях с союзниками Соединенных Штатов. Они увидели множество преимуществ в пересмотре мирового порядка во всех его стратегических, политических и экономических аспектах. Расширение Североатлантического альянса после окончания холодной войны не было следствием стратегических факторов — распада Советского Союза и готовности самой Российской Федерации вступить в НАТО. Скорее, это происходило по идеологическим причинам, связанным с выдвижением либерализма и американской модели на передний план, что побудило Москву начать военную спецоперацию на Украине и тем самым защитить свою политическую систему.

Абдель Муним Саид (عبد المنعم سعيد)

* запрещено в РФ