Штурмовое предупреждение: к чему приведет полное взятие Мариуполя

И почему бои за город так затянулись

Подразделения российских вооруженных сил блокировали село Новомихайловка и город Угледар в Донбассе, сообщили 7 апреля в Минобороны. Сейчас идут бои за эти населенные пункты. Войска Донецкой Народной Республики заняли поселок Сладкое. Продолжается противостояние в Мариуполе. По словам экспертов, завершение его штурма может повлиять на ход переговоров. В этот же день президентским указом 121-му тяжелому бомбардировочному авиационному полку присвоено почетное наименование «гвардейский». Между тем в Минобороны напомнили о преступлениях украинских националистов в годы Великой Отечественной войны и после нее: в ведомстве рассекретили и опубликовали соответствующие документы.

Гвардейское звание

Преследуя отходящие подразделения 54-й механизированной бригады украинских войск, военнослужащие РФ охватили населенный пункт Угледар и сейчас ведут бой за его освобождение.

— Подразделения войск Донецкой Народной Республики, продолжая наступление, полностью зачистили от националистов населенный пункт Сладкое, — заявил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Минобороны России сообщило о продолжении ударов по объектам военной инфраструктуры украинской армии и транспортным узлам. Высокоточными ракетами поражено скопление боевой техники на железнодорожной станции Новоград-Волынский в Житомирской области.

— Ракетами воздушного и морского базирования в течение ночи уничтожены четыре базы хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Николаев, Запорожье, Харьков и Чугуев, с которых осуществлялось снабжение топливом украинских группировок под Харьковом, Николаевом и в Донбассе, — сообщил Игорь Конашенков.

В четверг, 7 апреля, был опубликован указ президента России Владимира Путина о присвоении 121-му тяжелому бомбардировочному авиационному полку почетного наименования «гвардейский». Его самолеты — носители крылатых ракет.

Оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила за сутки 71 военный объект. В списке целей — радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Курахово, семь артиллерийских батарей и две установки залпового огня, командные пункты, полевые склады боеприпасов и районы сосредоточения украинских войск.

За ночь и день силами противовоздушной обороны сбиты украинские военные вертолеты Ми-8 и Ми-24 в районе Херсона, два ударных беспилотника Bayraktar TB2 у населенных пунктов Кривой Рог и Трудовое и шесть БЛА других типов.

Обломки военного беспилотника Bayraktar TB2 Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

В российском оборонном ведомстве сообщили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 125 украинских самолетов, 95 вертолетов, 416 беспилотных летательных аппаратов, 2003 танка и других боевых бронированных машин, 220 установок РСЗО, 869 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1902 единицы специальной военной автомобильной техники.

— Сейчас основной фокус боев по-прежнему находится в Мариуполе, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Город надежно блокирован, силы ВСУ и боевиков «Азова» раздроблены на несколько отдельных котлов. Выбить многочисленную и упорно обороняющуюся группировку из прочных зданий промзоны и порта непросто. Но ее силы неуклонно уменьшаются из-за отсутствия снабжения. Меньше становится бойцов, снарядов, техники. Уже не работает украинская артиллерия, не появляются больше оттуда и кадры действия украинских танков.

Эксперт напомнил, что несколько дней назад были сорваны попытки эвакуации лидеров группировки «Азов» вертолетами, а к понедельнику в городе сдался 501-й батальон морской пехоты.

— Завершение штурма Мариуполя нанесет мощный удар по моральному состоянию украинских войск, — считает Дмитрий Болтенков. — Это может повысить договороспособность киевских властей на мирных переговорах и вернуть их с небес на землю в отношении условий перемирия.

Гуманитарная ситуация

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Михаил Мизинцев рассказал о гуманитарной ситуации в районах боевых действий. По его словам, российские военные ежедневно предоставляют гуманитарные маршруты на харьковском и мариупольском направлениях.

За прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 18 137 человек, в том числе 2812 детей, а всего с начала военной операции — 658 146 человек, из которых 128 350 — дети, рассказал начальник НЦУО.

— Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 132 182 человека, в том числе за истекшие сутки — 2165 человек, — рассказал Михаил Мизинцев.

Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию совместно с компетентными органами продолжает фиксировать факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям, заявил генерал и привел примеры.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев Источник изображения: iz.ru

— В Харьковской области на блокпостах, расположенных на выездах из населенных пунктов Дергачи и Слатино, боевики одного из националистических батальонов обстреляли легковые автомобили с мирными гражданами, которые самостоятельно пытались выехать в направлении Российской Федерации. Есть раненые, — сообщает он.

Он добавил, что выехать из блокированных населенных пунктов, подконтрольных украинским военным, возможно только с помощью проводников из числа местных жителей, вступивших в ряды территориальной обороны, которые за $100–200 с человека обеспечивают беспрепятственный проезд через блокпосты.

— В Харькове в жилых кварталах Шевченковского и Холодногорского районов неонацисты в период, когда жителям разрешено покидать свои дома для покупки продуктов питания и предметов первой необходимости, провели безжалостные акции устрашения с применением минометов. В результате беспорядочных обстрелов есть раненые. Данные факты в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение и безразличие киевских властей к судьбам собственных граждан и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами международного гуманитарного права, — подчеркнул Мизинцев.

Долгая история

В четверг Минобороны России опубликовало рассекреченные архивные документы, в которых приводятся свидетельства жестоких преступлений украинских националистов в годы Великой Отечественной войны и после нее. Так, в донесении политуправления 1-го Украинского фронта от 5 февраля 1944 года говорится, что они проводили массовое истребление польского, еврейского населения и украинцев, которые их не поддерживали. «Арестованный бандеровец Васюк Иван Николаевич показал, что отряд, в котором он находился, совершил нападение на польские деревни Старики, Вязевка, Углы и др., в которых уничтожил около 1,5 тыс. человек жителей», — сообщается в донесении.

Докладная записка политотдела 101-го стрелкового корпуса от 8 августа 1945 года приводит случай убийства целой семьи: «В последних числах июля повесили инвалида Отечественной войны орденоносца тов. Кир, его мать и девушку-активистку».

В донесении политотдела Дрогобычского ОВК от 8 июня 1946 года приводятся данные с 15 апреля по 5 июня 1946 года: за это время бандиты убили 198 человек, из которых только мирных жителей было 120. «В середине апреля в селе Славское (райцентр) бандитами была повешена в 800 м от дома 14-летняя девочка, а ее мать бандиты увели с собой и впоследствии казнили», — говорится, в частности, в документе.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alex Chan Tsz Yuk Источник изображения: iz.ru

Рассекреченные документы свидетельствуют, что украинские националисты совершали преступления не только на территории Советского Союза, но и в сопредельных государствах. «Согласно донесению Политического управления Северной группы войск от 17 января 1946 года, в Перемышльском уезде Польской Народной Республики орудовали националистические банды, которые, пытаясь сорвать переселение украинцев из Польши в СССР, сжигали населенные пункты, подрывали мосты и склады, нападали на небольшие гарнизоны Красной армии и войска польского. В документе отмечается, что в составе этих украинских националистических формирований были также замечены власовцы и немцы», — сообщили в военном ведомстве.

В донесении политуправления Центральной группы войск от 13 ноября 1947 года говорится, что на территории Австрии зафиксировано появление вооруженных групп бандеровцев, которые грабили местное австрийское население. Задержанные бандиты признались, что пробирались из польского города Санок в Мюнхен, предполагая, что там формируются подразделения украинских националистов.

Спасти жизни

В Минобороны 7 апреля рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе боевых действий мужество и самоотверженность. Мотострелковый взвод лейтенанта Егора Алексеева отличился во время тяжелых оборонительных боев с превосходящими украинскими силами. В одном из них прицельным огнем российских бойцов было уничтожено девять единиц бронетехники и до 30 боевиков. Стойкость и смелость солдат подразделения лейтенанта Алексеева позволили сдержать атаку украинских формирований, а перейдя в контрнаступленние, разгромить их, заявили в Минобороны.

Подразделение капитана Салама Мержоева вело тяжелые бои по прорыву тщательно подготовленной обороны. В одном из них он лично обнаружил и уничтожил две замаскированные позиции и три бронемашины. Боевики, понеся большие потери, капитулировали, сдав стратегически важный для их обороны укрепленный пункт.

Гусеница от брошенного танка ВСУ Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В одном из боев был подбит танк, следующий за машиной командира роты связи прапорщика Рамиля Даньярова. Под непрекращающимся огнем прапорщик сумел перенести раненых танкистов в свою машину, но вырваться из-под обстрела было непросто: разорвавшийся рядом снаряд ранил водителя его автомобиля. Прапорщик Даньяров сумел оказать ему медпомощь и вывез всех раненых в безопасное место. Всё это время он не забывал следить за работой оборудования, обеспечив бесперебойную связь батальонно-тактической группе. Благодаря уверенным действиям Рамиля Даньярова удалось спасти жизни боевых товарищей, отметили в Минобороны.

Находясь в головном дозоре, сержант Роман Ткачев обнаружил две БМП и около 20 боевиков, готовивших нападение на российскую колонну. Умело маневрируя, он первым выстрелом поразил открывшего огонь гранатометчика, а затем — две вражеские БМП. Благодаря смелости, решительности и профессионализму Романа Ткачева колонна российских войск вышла в назначенный район точно в срок, отметили в российском военном ведомстве.

Антон Лавров