Разящая кинетика, направленное действие, искусственный интеллект

Вице-премьер Юрий Борисов пообещал появление в России нетрадиционных видов вооружения

Государственная программа вооружения (ГПВ) будет нацелена на создание нетрадиционных видов вооружения, в том числе оружия направленной энергии, кинетического оружия, а также систем управления с применением искусственного интеллекта и роботизированных комплексов.

Как сообщается на сайте Кремля, об этом рассказал вице-премьер Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным. «Работа по подготовке исходных данных для очередной ГПВ завершена, к середине 2023 года она будет сформирована и представлена на утверждение. Новая ГПВ будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов вооружения, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы», – говорится в сообщении на сайте Кремля.Если выйти за рамки скупого на детали заявления, то можно сложить небольшой пазл. В ходе спецоперации на Украине речь уже идет об эффективности использования высокоточного оружия Это крылатые ракеты корабельного базирования «Калибр», авиационные Х-555, Х-101 и «Кинжал», которые позволяют стране наносить массированные удары по инфраструктуре противника.Вечером 4 апреля Минобороны сообщает об уничтожении крупных хранилищ топлива в Константиновке Николаевской области, Славуте Ровенской области и Тернополе. Удары наносились высокоточными боеприпасами воздушного базирования. Уничтоженные объекты обеспечивали поставки ГСМ подразделениям ВСУ на Николаевском и Донецком направлениях.

Еще один удар нанесен по аэродрому Баловное в пригороде Николаева. Уничтожены стоянка авиационной техники и топливное хранилище. Ракеты ударили и по военному аэродрому Васильков в Киевской области. На этот раз удар пришелся по Центру оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной Воздушных сил ВСУ.Использование высокоточных средств дает возможность избежать ненужных потерь на земле. Впрочем, Юрий Борисов говорит о совсем другом уровне оружия. Кинетическое – это то, что будет использоваться в космосе.

Главная особенность подобных систем – повышенная скорость отправки поражающего элемента к цели. Мы знаем американский «рельсотрон», который разгоняет инертную боеголовку до скорости, превышающей 3 км в секунду (гиперзвук начинается с пяти). Проблема создания таких систем – в обеспечении их энергопитанием. Банально – электричеством. Если посмотреть на кадры испытаний американской пушки, прежде всего стоит обратить внимание на стойки аккумуляторов рядом с устройством. Именно они обеспечивают электрический импульс, разгоняющий снаряд.В России не первый год идет работа над созданием подобного задела. Все упирается в так называемые «суперконденсаторы»: устройства, способные мгновенно накапливать и отдавать ток. Суперконденсаторы уже разработаны компанией ТЭЭМП. Изделия имеют удельную мощность в 100 кВт/кг и могут работать даже при экстремальных температурах. Они обладают миллионным числом циклов заряд-разряд, что позволяет интегрировать их в состав любого бортового оборудования автомобиля, самолета или корабля. Проблема в том, что подобные системы пока непомерно дороги или слишком большие.

Другим нетрадиционным направлением может стать лазерное оружие. В декабре 2019 года на боевое дежурство был поставлен первый в мире реально работающий боевой лазерный комплекс «Пересвет». До сих пор нет точного понимания, «сжигает» он или «ослепляет» оптические приборы воздушных объектов. Но уже очевидно: в стране активно ведется работа над развитием подобного типа оружия.В СМИ проходила информация, что в России идут работы по давно забытому авиационному лазерному комплексу 1А2, созданному на базе военно-транспортного самолета Ил-76.

Сообщалось и о том, что научно-производственное объединение «Астрофизика» (входит в холдинг «Швабе») вернуло к жизни забытый проект 1К17 «Сжатие»: лазерный комплекс, предназначенный для противодействия оптико-электронным приборам, головкам самонаведения ракет и высокоточных боеприпасов противника. Если в советское время он размещался на базе танка, то теперь умещается в «кузове» бронеавтомобиля «Тигр».Робототехника и системы искусственного интеллекта также в приоритете. Если посмотреть на экспозицию выставки-форума «Армия» в подмосковной Кубинке, становится очевидным, что в России идет масштабная работа по созданию «бездушных» боевых единиц.

Правда, сегодня они все еще управляются человеком-оператором. Возможно, Юрий Борисов говорит уже о самостоятельно принимающих решения машинах. Во всяком случае, подобные прецеденты есть. Это крылатые ракеты. Например, «Гранит» и «Оникс», способные самостоятельно выстраивать тактику групповой атаки на цель. Мыслят они шаблонами, заложенными в память, но с развитием самообучающихся программ и нейросетей все может быстро измениться.Интересно, что на этом фоне в США решили отказаться от разработки новых крылатых ракет. Об этом сообщает японская газета Nikkei со ссылкой на источники в Пентагоне, передает РИА Новости. Вместо этого американская администрация сконцентрируется на развертывании баллистических ракет с малыми ядерными зарядами на подводных лодках. По словам одного из источников, это оружие необходимо для сдерживания России и Китая. А стоимость разработки новых типов крылатых ракет высока и на данный момент потеряла актуальность. Судя по кадрам спецоперации на Украине, согласиться с подобным заявлением нельзя