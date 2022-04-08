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ИИС “Металлоснабжение и сбыт”

Правительство в три раза увеличит финансирование льготных кредитов для промышленности

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Правительство в три раза увеличит финансирование льготных кредитов для промышленности
Правительство в три раза увеличит финансирование льготных кредитов для промышленности.
Источник изображения: metalinfo.ru

Правительство РФ приняло решение увеличить в три раза объем субсидирования льготных кредитов для системообразующих промышленных предприятий, до 120 млрд рублей.

"На субсидирование ставок для отраслей промышленности и торговли первоначально было выделено 40 млрд рублей. Сегодня я впервые озвучиваю, что по согласованию с президентом мы приняли накануне решение увеличить эту сумму в три раза. То есть направим дополнительно еще 80 млрд рублей", - сообщил премьер РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Госдуме. "В целом это уже 120 млрд, что позволит выдать льготных кредитов совокупно больше, чем на 1 трлн рублей", - отметил глава кабмина.

Мишустин напомнил, что программы льготного кредитования помимо промышленности уже запущены для предприятий сельского хозяйства и ТЭК. "Для системообразующих агропредприятий уже предусмотрели 26 млрд (рублей). Завтра на заседании правительства рассмотрим меры и для поддержки топливно-энергетического комплекса", - сказал он.

"Готовятся (программы льготного кредитования) для строительства и других отраслей", - проинформировал премьер-министр.

Согласно ранее утвержденному решению правительства, системообразующие организации могут получить льготные кредиты в российских банках на пополнение оборотных средств на срок до 12 месяцев под 11% годовых (предприятия промышленности и торговли) или 10% годовых (предприятия АПК).

Потребность в объемах кредитования системообразующих предприятий оценивалась по базовым отраслям в 1,5 трлн рублей, сообщал ранее кабмин со ссылкой на первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

Выступая сегодня в Госдуме, глава правительства также сообщил, что подписано постановление о предоставлении отсрочки на 6 месяцев по кредитам, полученным в рамках программы ФОТ 3.0 (программа льготного кредитования малых и средних предприятий при условии сохранения занятости). "Предприятия смогут отложить на этот период оплату процентов и основного долга, что снизит нагрузку и позволит сохранить рабочие места", - отметил Мишустин.

По словам премьера, в рамках программ ФОТ 2.0 и ФОТ 3.0 было сохранено почти 6,5 млн рабочих мест, общая сумма кредитной поддержки по этим программам составила около 600 млрд рублей.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
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