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Интерфакс-АВН

В ФСВТС пообещали реакцию Москвы в случае передачи некоторыми странами Украине оружия российского производства

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Эмблема Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Москва. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия примет меры, если ряд стран под давлением США решит передать Украине вооружение и технику российского или советского производства, заявили в четверг в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"В соответствии с международными обязательствами стран-импортеров российской (советской) продукции военного назначения ее реэкспорт или передача третьей стороне возможна исключительно с предварительного письменного согласия Российской Федерации", - заявили в ФСВТС.

"Невыполнение данного положения будет являться грубым нарушением принятых международных обязательств, и российской стороной будут приняты соответствующие ответные меры", - сказали в ФСВТС.

"По сообщениям, распространяемым в средствах массовой информации, представители ряда государств под настойчивым давлением США заявляют о рассмотрении вариантов передачи Украине имеющихся в этих странах вооружения и военной техники российского (советского) производства", - заявили в ФСВТС.

Ранее в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса поставляют Украине широкий спектр вооружений. "Это как вооружение из советских времен, так и современное", - заявил он на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД НАТО.

Западные государства увеличивают военную поддержку Украины, постепенно переходят на отправку тяжелой техники, заявил 6 апреля министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

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