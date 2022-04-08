«Знаменосец» массового поражения

Украина собиралась использовать турецкие дроны для доставки химического и биологического оружия

Киев рассматривал вопрос о применении беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 (в переводе с турецкого – «Знаменосец», а также фамилия главы компании-производителя) в качестве технических средств доставки и применения биологического оружия. Об этом говорилось на брифинге-31 генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации, в частности, сказал: «Обращает на себя внимание запрос украинского предприятия «Мотор Сич» к турецкому производителю беспилотных летательных аппаратов «Байрактар». Хочу подчеркнуть, что данный документ датирован 15 декабря 2021 года. Его суть: есть ли возможность оснащения данного БЛА системами и механизмами распыления аэрозолей емкостью свыше 20 л. При дальности полета порядка 300 км и снаряжении емкостями с биологическими рецептурами создается реальная угроза крупномасштабного применения биологического оружия на территории России. Фактически речь идет о разработке киевским режимом технических средств доставки и применения биологического оружия с возможностью их использования против Российской Федерации».

В настоящее время БЛА турецкой разработки считается самым современным авиационным комплексом в арсенале Вооруженных сил Украины. По мере выбивания пилотируемой авиации основная нагрузка по выполнению полетов в интересах ВСУ ложится на БЛА. Они тоже несут потери: по состоянию на начало апреля огнем ПВО российских войск и республиканской милиции уничтожено более 400 единиц. Однако за счет компактности и простоты БЛА легче вывести из-под ударов высокотехнологичного противника, чем крупные и сложные истребители и штурмовики.

Чем меньше аппарат, тем больше у него шансов уцелеть в условиях интенсивного огня ПВО противника. Сравнительно крупные массово-габаритные характеристики (максимальный взлетный вес – 650 кг, размах крыла – 12 м) представляют основную причину сравнительно высоких потерь ударных БЛА.

Начиная с 2018 года Украина приобрела у Турции около 40 экземпляров, часть из которых была собрана из иностранных комплектующих на своей территории. Согласно данным МО РФ, по состоянию на 24 февраля боеготовыми считались 36 «знаменосцев». В тот день было сбито четыре, а спустя месяц из них уцелел лишь один. Правда, ближе к концу прошлого года украинские источники сообщали о дополнительных закупках с целью довести парк до 54 единиц. Возможно, еще сохранился некий задел, из которого собираются новые аппараты.

Крайняя потеря датируется последним днем марта. Согласно сообщению МО РФ, средствами противовоздушной обороны ВКС за сутки сбито в воздухе 18 украинских БЛА, в том числе один «Байрактар-ТБ2» в районе Безымянное. Первого апреля – 8, в том числе «Байрактар» в районе Ваховка.

Выскажем предположение: в апреле число вылетов украинских БЛА пойдет на спад, а «знаменосцы» если и будут появляться в воздухе, то крайне редко. Однако здесь кроется опасность. Осознав неизбежность военного поражения, киевский режим, опирающийся на националистов-радикалов, может решиться на крайние меры.

Документы, имеющиеся в распоряжении российского военного ведомства, свидетельствуют о планах применения ВСУ беспилотных летательных аппаратов, способных нести и распылять смертельно опасные вещества. Факты доказывают, что киевский режим всерьез рассматривал возможность использования биологического оружия против населения Донбасса и Российской Федерации. Оснащенный двигателем Rotax 912 100 л.с. «Байрактар-ТБ2» может забраться на высоту до 8200 м и на скорости 130 км/ч преодолеть расстояние до 300 км. В случае использования в качестве носителя химикатов и патогенов «знаменосец» мог представлять реальную угрозу заражения территории России.

Бездумное применение

Выступая на селекторном совещании в МО РФ 29 марта, министр обороны Сергей Шойгу пригрозил «адекватно реагировать» на попытки передать киевскому режиму авиатехнику и ракетные системы. «Отслеживаем заявления лидеров отдельных стран НАТО о намерении поставить самолеты и системы ПВО на Украину. Считаем безответственной позицию Запада, поставляющего летальное оружие Украине. Его бесконтрольная раздача населению и наемникам только усугубляет ситуацию и в дальнейшем может создать угрозу для самих европейцев».

Примером безответственного подхода ВСУ к использованию авиатехники может служить полет автоматического самолета-разведчика Ту-141, наскоро переделанного в носитель авиабомбы, через воздушное пространство Румынии и Венгрии в Хорватию, где произошло его разрушительное столкновение с землей. Только по счастливой случайности обошлось без человеческих жертв, а отклонись аппарат на 20–30 м от заданной траектории – погибли бы безвинные обитатели студенческого общежития в пригороде Загреба.

Автоматический самолет Ту-141 входит в состав комплекса воздушной разведки ВР-2 «Стриж» разработки 1970-х годов. Он давно не представляет последнего слова военной авиационной техники. Вместе с тем обращает на себя то обстоятельство, что разбившийся в Загребе Ту-141 относится к последней производственной партии с завершением выпуска в 1989 году. Получается, что это весьма «свежий» образец – ведь ничего более современного из тяжелой авиационной техники в арсеналах киевского режима попросту нет. Все имевшиеся на конец февраля 2022 года у ВВС Украины истребители МиГ-29 и Су-27, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25 и даже военно-транспортные самолеты марки «Антонов» были выпущены во времена Советского Союза.

Помимо прочего, данные факты следует иметь в виду при оценке места и роли, отводимых комплексу ВР-2 командованием ВСУ. Не имея ничего лучшего, украинские военные проводили модернизацию строевых машин, стараясь придать иной функционал. Как разведчик, Ту-141 был им неинтересен, ведь все задачи в глубину обороны ЛДНР решали тактические Ту-143, «Байрактары» и сверхлегкие БЛА. А вот использовать достаточно хорошую диаграмму «полезная нагрузка – дальность» при переделке в ударный вариант имело некий смысл. Произошедшие в марте события показали: «Стриж» из разведчика стал бомбардировщиком.

Биологическая угроза

Наличие в арсенале ВСУ двух типов ударных беспилотников – «Байрактар-ТБ-2» и доработанных Ту-141 – дает им техническую возможность угрожать объектам на территории России. Что до использования в качестве носителей заразы, то здесь возможности ВСУ были снижены благодаря действиям российских военных. «Важным результатом проведения спецоперации стало прекращение деятельности пяти киевских лабораторий», – отметил Игорь Кириллов. Часть находящиеся там штаммов была вывезена военно-транспортной авиацией США еще накануне, а оставшиеся – уничтожены по приказу киевского режима от 24 февраля.

Генерал-лейтенант Кириллов пришел к такому выводу благодаря богатому личному опыту, полученному при разоблачении провокаций «белых касок» в Сирии, участию в ликвидации последствий стихийных бедствий природного и техногенного характера, а также борьбе с пандемией СOVID-19.

МО РФ провело с его участием несколько брифингов, посвященных новым данным по теме практической реализации военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО на Украине. Полученные от различных источников сведения подтверждают ведущую роль соответствующего управления Пентагона. Так, проведение проекта UP4 рассчитывалось на период до 2020 года: изучение распространения особо опасных инфекций, включая высокопатогенный грипп, через мигрирующих птиц. В рамках проекта изучено 145 биологических видов. По иным проектам – в частности P781 и UP8 – изучались другие переносчики бактериальных и вирусных инфекций. Документы, имеющиеся в распоряжении МО РФ, подтверждают: все серьезные исследования повышенной опасности в украинских биолабораториях проводились под непосредственным руководством специалистов из США. Вывод об этом можно сделать на основании фактов выплат МО США денежных средств за исследования напрямую без привлечения посредников. А переписка по поводу продолжения ранее завершенных проектов UP2/9/10 говорит о том, что Пентагон заинтересован в продолжении подобных исследований. Его, в частности, интересуют насекомые-переносчики, способные вызывать инфекционные заболевания, включая сибирскую язву, конго-крымскую геморрагическую лихорадку, хантавирусы и лептоспероз.

«С высокой долей вероятности можно говорить о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения», – поясняет Кириллов.

Среди мероприятий, проведенных в марте комитетом Сената США по иностранным делам, было выступление заместителя госсекретаря Виктории Нуланд. Она сообщила о наличии на Украине биообъектов «на которых проводились исследования в области биобезопасности». Нуланд выразила обеспокоенность возможностью перехода биолабораторий и находящихся там материалов под контроль Вооруженных сил России. Чтобы предотвратить подобный сценарий, американцы экстренно эвакуировали большую часть документаций из Киева, Харькова и Одессы, а также биоматериалы и оборудование, на территорию дипломатических объектов США на Украине, а также во Львовский научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены. Кириллов делает вывод: «Своими высказываниями Нуланд косвенно подтвердила осуществление Пентагоном военно-биологической программы на Украине в обход действующих международных договоренностей».

Согласно инфорации МО РФ, в число персон, вовлеченных в биопрограммы США на Украине, входят: Роберт Поуп, Риз Уильямс, Джоанна Уинтрол и сын действующего президента США Хантер Байден. Российские военные получили доступ к его переписке со структурами Пентагона и его подрядчиками на территории Украины. Из нее следует, что Хантер Байден создал финансовую возможность проведения работ с патогенами на Украине. Выявлена причастность руководимого им инвестиционного фонда Rosemont Seneca путем привлечения финансирования для компаний «Блэк анд Вич» и «Метабиота». Среди ключевых сотрудников этих фирм, взаимодействующих с украинскими исполнителями, называются: Стивен Эдвардс, Лэнс Липпенкотт, Дэвид Мустра, Мэри Гуттиери, Нита Мадхэв и Скотт Тхорнтон.

Пентагон интересуют не только патогены, но и средства их доставки. Американские изобретатели получили патент на беспилотный летательный аппарат (мини-вертолет с четырьмя винтами), предназначенный для распространения зараженных насекомых в воздухе. Согласно описанию, данный БЛА предназначен для вывода из строя иностранных военнослужащих без риска для американских. Тем самым реализуется продвигаемая Пентагоном концепция бесконтактной войны.

Владимир Карнозов