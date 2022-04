Потери Незалежной в ходе спецоперации

Масштаб американской военной помощи Киеву в 1992–2022 годах

После распада Советского Союза независимая Украина получила в свое распоряжение довольно внушительный арсенал вооружения, военной и специальной техники различного класса и назначения. Однако в течение 1990-х годов и первого десятилетия 2000-х годов Киев активно распродавал – зачастую с приличными скидками – доставшийся ему арсенал. В то же время разработка новых образцов оружия и техники предприятиями украинского оборонно-промышленного комплекса осуществлялась по объективным и субъективным причинам недостаточно высокими темпами и в совершенно малом количестве: в основном речь даже шла о модернизации советских образцов или же о доводке тех из них, которые не успели довести до финальной стадии и поставить на вооружение в последние годы существования Советского Союза. Хотя, безусловно, имели место и достаточно интересные, на уровне мировых аналогов разработки в этой сфере.

В ходе боевых действий в течение 2014 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли значительную часть своего боеготового вооружения, военной и специальной техники. Преимущественно это касалось прежде всего, конечно, украинских Сухопутных войск и армейской авиации, потери которых в бронетанковой технике, артиллерии и в ударных вертолетах были, пожалуй, наиболее существенными.

В конечном итоге Киев, не будучи способным в короткие сроки закрыть своими национальными разработками критические сферы поставки вооружений, военной и специальной техники, вынужден был обратиться за помощью в перевооружении своих армии, авиации и флота к своим западным партнерам, и в первую очередь – к Соединенным Штатам.

Далее мы рассмотрим основные параметры такой помощи, которую Вашингтон оказывал украинской стороне в период 1992–2022 годов.

ОБЪЕМ СОТРУДНИЧЕСТВА

Согласно специальной аналитической записке «Помощь Соединенных Штатов Украине в сфере безопасности» (U.S. Security Assistance to Ukraine), подготовленной специалистами Исследовательской службы Конгресса США и обнародованной 9 февраля 2022 года, начиная с 2014 года Соединенные Штаты оказывали постоянную и разнообразную военную помощь украинскому правительству. При этом совокупная стоимость всех поставок вооружений, военной и специальной техники, а также услуг военного характера, осуществлявшихся в рамках финансирования через структуры Государственного департамента и Министерства обороны США, превысила 2,7 млрд долл. «Даже до начала недавнего осложнения ситуации (между Россией с одной стороны и Украиной вкупе с США и странами – членами НАТО с другой) Украина являлась крупнейшим получателем американской военной помощи в Европе и Евразии», – подчеркивается в указанном документе.

Впрочем, это далеко не полная информация по этому вопросу. Так, в аналитическом докладе «Украина: история, конфликт с Россией и политика Соединенных Штатов» (Ukraine: Background, Conflict with Russia, and U.S. Policy), подготовленном специалистами Исследовательской службы Конгресса США и обнародованном 5 октября 2021 года, Киев являлся крупнейшим получателем американской военной помощи и помощи в области безопасности и правопорядка едва ли не с первых дней обретения независимости после распада Советского Союза. «Начиная с самого момента обретения независимости, Украина являлась крупнейшим получателем американской военной помощи в Европе и Евразии», – отмечается в рассматриваемом нами докладе и далее рассказывается о финансировании этой помощи более подробно:

– в период 1990-х годов (1992–2000 финансовые годы) правительство Соединенных Штатов предоставило Украине помощь в общей сложности на сумму 2,6 млрд долл. (в среднем по 287 млн долл. в год);

– в период нулевых годов (2001–2009 финансовые годы) совокупная помощь Украине составила почти 1,8 млрд долл. (в среднем 199 млн долл. ежегодно);

– в течение 2010–2014 финансовых годов Вашингтон через программы Государственного департамента США и Агентства США по международному развитию (U.S. Agency for International Development или USAID) оказали Украине помощь в среднем в объеме примерно 105 млн долл. в год;

– в период 2015–2020 финансовых годов помощь Киеву через программы Государственного департамента США и Агентства США по международному развитию составляла в среднем 418 млн долл. ежегодно;

– и, наконец, в 2021 финансовом году объем финансирования украинских программ в рамках Государственного департамента США и Агентства США по международному развитию составил около 464 млн долл., включая 115 млн в рамках механизма Программы финансирования военной помощи зарубежным государствам (Foreign Military Sales или сокращенно – FMS).

Кроме того, на 2022 финансовый год президент США Джон Байден запросил Конгресс США выделить в рамках программ Государственного департамента США и Агентства США по международному развитию помощь в размере 459 млн долл.

Следует при этом особо отметить тот факт, что оказание военной помощи Украине осуществлялось Соединенными Штатами в рамках длинного списка программ и проектов, которые включали в себя как непосредственно поставки вооружений, военной и специальной техники, так и осуществление подготовки личного состава Вооруженных сил Украины – в том числе при помощи направлявшихся в страну американских военных советников. Дополнительную военную помощь по этим же направлениям Киеву оказывал и целый ряд стран – членов Североатлантического альянса.

Среди всех направлений или, точнее, механизмов, которые использовались и пока еще продолжают использоваться Соединенными Штатами для оказания Украине военной помощи, наиболее важными и ресурсоемкими являлись следующие два механизма:

– во-первых, речь идет о Программе военного финансирования зарубежных государств (Foreign Military Financing или FMF), которая была введена в действие в соответствии со статьей 2763 «Поставки в рамках кредитных соглашений» раздела 22 «Внешняя политика и международное сообщение» Кодекса США (22 U.S.C. §2763) и относится к зоне ответственности Государственного департамента США;

– во-вторых, Инициатива по поддержке Украины в сфере безопасности (Ukraine Security Assistance Initiative или USAI), которая введена в действие в соответствии со статьей 1250 Федерального закона США № 114–92 (P.L. 114–92, §1250) и относится к ведению Министерства обороны США.

В рамках второго механизма финансирования – Инициативы по поддержке Украины в сфере безопасности – Соединенные Штаты в обозначенный период оказали Киеву военную помощь по следующим тематическим направлениям: поставка вооружения, военной и специальной техники; подготовка личного состава различных видов и родов войск Вооруженных сил Украины практически по всем специальностям, а также оказание помощи путем направления различного рода военных советников.

При этом основными целями всех усилий и мероприятий были обозначены повышение боевых возможностей украинской армии и флота в таких сферах, как противоборство на морских пространствах; безопасность эксплуатации и применения по предназначению различных образцов вооружений, военной и специальной техники, а также подразделений и частей разных видов и родов войск национальных Вооруженных сил; повышение безопасности оперативной эксплуатации военно-воздушных баз украинских Военно-воздушных сил (ВВС); улучшение качества и эффективности системы командования, управления и контроля Вооруженных сил Украины; повышение живучести их подразделений и частей, а также совершенствование сил и средств ведения наступательных и оборонительных киберопераций и др.

Кроме того, в рамках отдельных инициатив/механизмов, введенных в действие статьями 332 «Дружественные государства; международные и региональные организации: наращивание потенциала оборонных институтов (структур)» и 333 «Зарубежные силы безопасности: полномочия по наращиванию потенциала» раздела 10 «Вооруженные силы», различные структуры Министерства обороны США осуществляли подготовку и оснащение личного состава. А также помогали или непосредственно осуществляли постройку объектов соответствующей инфраструктуры для отдельных видов операций. При этом, согласно статье 332, со стороны Пентагона в украинское военное ведомство направлялись гражданские советники требуемой квалификации.

Особо следует отметить, что начиная с 2014 года Белый дом использовал и еще одну возможность финансирования и осуществления поставок Киеву вооружений, военной и специальной техники. Речь в данном случае идет о так называемом «Праве президента на предоставление кредитной линии» (Presidential Drawdown Authority или PDA), в рамках которого президент Соединенных Штатов имеет право «в непредвиденных чрезвычайных обстоятельствах» без получения соответствующего решения Конгресса США одобрить выделение кредитов на финансирование поставок вооружения, военной и специальной техники из американских федеральных запасов или же предоставление соответствующих услуг.

В частности, в августе 2021 года президент Джо Байден в рамках подпункта 1 пункта «а» статьи 506 закона «О военной помощи» (Foreign Assistance Act, §506(a)(1)) разрешил открыть кредитную линию на 60 млн долл. в целях финансирования немедленной поставки Украине различного вооружения и военного имущества из запасов Министерства обороны США. А в декабре того же года была открыта кредитная линия на аналогичные цели, но уже объемом 200 млн долл. и после получения соответствующего одобрения американского Конгресса, закрепленного официально в Федеральном законе P.L. 117–70 (последний, кстати, увеличил вдвое «кредитный запрос» своего главы государства – со 100 до 200 млн долл.).

Можно также добавить, что начиная с 2014 года Украина получала от своего заокеанского военно-политического партнера специализированную помощь в рамках Программы обучения и боевой подготовки военнослужащих зарубежных стран (International Military Education and Training – IMET). В соответствии с ее условиями в различных американских высших и средних военных учебных заведениях прошли подготовку 370 младших, средних и высших офицеров Вооруженных сил Украины.

Ну, и, наконец, необходимо упомянуть о специальной Объединенной многонациональной учебно-тренировочной группе «Украина» (Joint Multinational Training Group – Ukraine), которая была сформирована в 2015 году. В рамках этого проекта военнослужащие Сухопутных войск (включая Сухопутные войска Национальной гвардии) США вместе с военными инструкторами из ряда стран – союзников Соединенных Штатов обеспечивали Вооруженные силы Украины «услугами» по военной подготовке, наставничеству и, что самое интересное, по «помощи в военно-доктринальной сфере». В значительной мере мероприятия в рамках этого проекта проводились на территории Яворовского учебного центра Вооруженных сил Украины подо Львовом.

Также американские военнослужащие принимали активное участие в совместных учениях с военнослужащими ВСУ, а инструкторы из Командования специальных операций ВС США не менее активно обучали и тренировали (как принято говорить, натаскивали) своих коллег из Сил специального назначения украинских вооруженных сил.

Ну, и, конечно, значительный объем военной помощи американская сторона оказывала по таким направлениям, как уничтожение обычных вооружений, безопасность границы, защита от воздействия оружия массового поражения, подготовка специалистов в области правопорядка и безопасности и пр.

ОТ НЕЛЕТАЛЬНОГО – К ЛЕТАЛЬНОМУ

В российских, а в особенности – в зарубежных, средствах массовой информации, да и в обществе в целом, длительное время было принято считать, что в части, касающейся военно-политической помощи Украине президент США Барак Обама проводил откровенно враждебную антироссийскую политику, тогда как сменивший его президент Дональд Трамп, напротив, делал все в более пророссийском ключе. Доходило до того, что одно время последнего называли чуть ли не «агентом влияния Кремля». Однако документальные, аналитические данные по данному чувствительному вопросу свидетельствуют совершенно об обратном.

В частности, в уже упоминавшейся специальной аналитической записке «Помощь Соединенных Штатов Украине в сфере безопасности», подготовленной специалистами Исследовательской службы Конгресса США и обнародованной 9 февраля 2022 года, указывается, что после известных событий 2014 года «администрация Обамы ограничила помощь Украине в сфере безопасности поставками только нелетальных образцов, таких как средства индивидуальной бронезащиты, броневые защитные шлемы, автомобили, приборы ночного и инфракрасного видения, тяжелое инженерное вооружение, современные радиостанции, патрульные катера, войсковые рационы (пайки), палатки, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, униформа, медицинские комплекты и другие соответствующие образцы. В 2017 году администрация Трампа объявила о намерении Соединенных Штатов поставлять Украине летальное вооружение».

В результате принятого Белым домом и поддержанного Конгрессом решения начиная с 2018 года в рамках механизмов Программы военного финансирования зарубежных государств (FMF) и Прямых военных продаж (Direct Commercial Sales process), Инициативы по поддержке Украины в сфере безопасности (USAI), Программы финансирования военной помощи зарубежным государствам (FMS), Программы передачи другим государствам излишествующего военного имущества (Excess Defense Articles – EDA, в соответствии со статьей 2321j «Права передачи излишествующего военного имущества» раздела 22 «Внешняя политика и международное общение» / 22 USC §2321j), а также по линии ряда американских государственных фондов украинская сторона приобрела напрямую у американских производителей и поставщиков многочисленные вооружения, военную и специальную технику, в том числе:

– противотанковые управляемые ракетные комплексы «Джавелин» (Javelin);

– боевые катера типа Mark VI;

– модернизированные сторожевые катера типа «Айленд» (Island), переданные из запасов Береговой охраны США;

– стрелковое оружие (включая снайперские винтовки);

– средства ближнего боя (в том числе различные гранатометы);

– боеприпасы;

– радиолокационные станции контрбатарейной борьбы;

– системы воздушной разведки различного типа;

– средства радиоэлектронной борьбы;

– системы лазерного и тепловизионного наведения;

– средства разведки и наблюдения;

– различные образцы помехоустойчивой и засекреченной связи;

– оборудование и программное обеспечение для обработки и анализа спутниковых снимков;

– средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами;

– средства и оборудование для выполнения эвакуации раненых с поля боя и оказания им квалифицированной медицинской помощи, а также другие образцы вооружения, военной и специальной техники.

Президент США Джо Байден и его администрация не только продолжили деяния своего предшественника – Дональда Трампа, но и самым активным образом стали наращивать поставки вооружений, военной и специальной техники Украине.

Особо следует отметить, что в рамках упомянутых выше поставок от августа и декабря 2021 года украинские военные получили значительное количество противотанковых управляемых ракетных комплексов (включая комплексы «Джавелин»), стрелковое оружие различного калибра и боеприпасы к нему, а также некое «важное нелетальное оборудование», не классифицированное подробно в американских источниках. Соединенные Штаты в рамках Программы передачи другим государствам излишествующего военного имущества (EDA) также передали украинским военным военно-транспортные вертолеты Ми-17В-5, которые ранее закупались Вашингтоном для поставки афганским Вооруженным силам и на тот момент находились на территории украинских авиаремонтных предприятий, где они проходили различные стадии ремонтных работ (такая передача, кстати, прямо противоречит условиям подписанного Соединенными Штатами с российской стороной контракта и стало очередным нарушением Белым домом своих международных обязательств).

Кроме того, Государственный департамент США в минувшем году разрешил таким странам, как Латвия, Литва и Эстония, осуществить поставку Вооруженным силам Украины переданных им ранее американцами переносных зенитных ракетных комплексов «Стингер» (Stinger) и противотанковых управляемых ракетных комплексов «Джавелин».

Как видим, в основной своей массе поставлявшиеся США украинским военным образцы вооружения, военной и специальной техники представляли собой не направления, которые были либо слабо развиты в самой стране-получателе (проще говоря, поставлявшиеся американские аналоги имели более высокие тактико-технические характеристики), либо же такие образцы оружия и спецтехники не производились Киевом вовсе. С другой стороны, такой подход имел и негативную сторону – это замедляло освоение таких оружия и спецтехники непосредственно личным составом строевых подразделений и частей ВСУ.

«Еще одним соображением является способность Украины освоить любое увеличение оборонных поставок, включая новые и более совершенные системы, – указывается в аналитической записке «Помощь Соединенных Штатов Украине в сфере безопасности» (U.S. Security Assistance to Ukraine), подготовленной специалистами Исследовательской службы Конгресса США и обнародованной 9 февраля 2022 года. – Новым системам потребуется время для обучения персонала, интеграции в оперативные планы и, наконец, развертывания. Современные системы вооружения также требуют значительных ресурсов для поддержания и постоянного обучения нового персонала».

Кроме того, Вашингтоном и его союзниками по Североатлантическому альянсу делался упор в подготовке личного состава Вооруженных сил Украины к ведению боевых действий в условиях войн нового типа, в том числе в урбанизированной местности.

В то же время, что примечательно, ряд запросов Украины по поставкам высокотехнологичных систем вооружения – таких как, например, дальнобойные зенитные ракетные комплексы, а также противоракетные и противокорабельные ракетные комплексы – Соединенные Штаты до начала известных событий либо не успели выполнить, либо по каким-либо причинам не захотели этого сделать.

НЕМНОГО НЕ УСПЕЛИ

Впрочем, возможно, что американская сторона этого просто не успела сделать. Ведь в рамках Закона «Об ассигнованиях на национальную оборону на 2022 финансовый год» (Федеральный закон P.L. 117–81), утвержденного Конгрессом США и подписанного президентом страны 21 декабря 2021 года, в рамках Инициативы по поддержке Украины в сфере безопасности (USAI) планировалось выделить сумму в 300 млн долл., из которых 75 млн долл. предназначалось на «летальную помощь» (что бы под этим ни подразумевалось), тогда как, согласно закону «О защите суверенитета Украины» (The Defending Ukraine Sovereignty Act – DUSA), внесенному в американский Сенат 12 января 2022 года, а в Палату представителей Конгресса – 21 января того же года, предусматривалось оказание срочной военной помощи Украине в размере 500 млн долл. (последняя должна была осуществляться в рамках Программы военного финансирования зарубежных государств / FMF). Более того, согласно проекту Закона «Об обеспечении автономии Украины посредством укрепления ее обороноспособности» (The Guaranteeing Ukrainian Autonomy by Reinforcing its Defense (GUARD) Act), который был 15 декабря 2021 года внесен республиканцами в Сенат (S. 3407) и 10 января 2022 года – в Палату представителей Конгресса США (H.R. 6367), размер военной помощи, оказываемой Украине в рамках Программы финансирования военной помощи зарубежным государствам в течение 2022 финансового года, должен был вырасти до 450 млн долл.

В разных вариантах последнего закона, проходивших обсуждение в Сенате и Палате представителей Конгресса США, рассматривалась также возможность выделения соответственно 100 млн и 200 млн долл. на закупку для нужд Вооруженных сил Украины современных средств противовоздушной обороны (возможно, переносные зенитные ракетные комплексы и мобильные зенитные ракетные комплексы малой или средней дальности), а также образцов военно-морской техники и средств ремонта и обслуживания ранее поставленных Киеву образцов вооружения, военной и специальной техники.

Кроме того, двумя указанными выше законами – закона «О защите суверенитета Украины» (DUSA) и закона «Об обеспечении автономии Украины посредством укрепления ее обороноспособности» (GUARD) – американской стороной планировалось выделить в течение 2022 финансового года в рамках Программы обучения и боевой подготовки военнослужащих зарубежных стран (IMET) соответственно 3 млн и 4 млн долл.

Особо следует отметить, что последними двумя законами также предусматривалось существенное сокращение времени на уведомление Конгресса США со стороны американского правительства о намерении поставить Украине те или иные образцы оружия и спецтехники, а равно и упрощение процедуры одобрения этого. Плюс к тому законом «Об обеспечении автономии Украины посредством укрепления ее обороноспособности» (GUARD) Киеву на период 2022–2026 финансовых годов планировалось предоставить приоритетный статус в рамках Программы передачи другим государствам излишествующего военного имущества (EDA).

От своего правительства американские законодатели также потребовали осуществлять поставки официальному Киеву вооружений, военной и специальной техники не только в рамках кредитов, выдаваемых по тем или иным механизмам или программам, но еще и в рамках финансовых займов, выданных украинскому правительству напрямую (то есть, как мы видим, значительная часть оружия поставлялась не безвозмездно, а в рамках кредитов, которые украинской стороне в итоге надо было вообще-то возвращать своим заокеанским партнерам).

Наконец, 19 января 2022 года в Сенат был внесен проект закона «О ленд-лизе для защиты украинской демократии» (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 / S. 3522), который должен был существенно упростить применение в отношении Украины положений статьи 2796 «Лизинг оборонной продукции» раздела 22 «Внешняя политика и международное общение» Кодекса США (22 U.S.C. §2796), включая отмену пятилетнего срока на передаваемое в лизинг вооружение и оборудование и пр. Однако февральские события с.г. привели к тому, что этот законопроект в итоге дальше не пошел.

Зато в первой половине марта с.г. президент США выделил на финансирование поставок вооружений, военной и специальной техники для Вооруженных сил Украины в два этапа около 200 млн долл. и затем еще порядка 800 млн долл. (причем первая партия оружия и снаряжения из второго пакета военной помощи, как стало известно в 20-х числах марта, уже поступила получателю), а в новом оборонном бюджете США на военную помощь Украине и восточноевропейским странам – членам НАТО предусмотрено еще 13,6 млрд долл. Впрочем, тема поставки продукции военного назначения, включая летальное оружие, в зону боевых действий – это тема уже отдельного материала.

Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО

Владимир Леонидович Щербаков – военный эксперт, писатель.