Быстрее, страшнее, дороже

Белый дом запросил 813 миллиардов долларов на военные расходы

Министерство обороны Соединенных Штатов может получить в 2023 финансовом году (начнется 1 октября) 773 млрд долл. на военные расходы. Вместе со средствами, отведенными Министерству энергетики на ядерное вооружение, суммарный объем военных расходов США может составить 813,3 млрд долл., сообщается в проекте бюджета, представленном Белым домом 28 марта.

Предлагаемый объем финансирования деятельности Пентагона на 4,1% (на 30,7 млрд долл.) больше аналогичного показателя, утвержденного на текущий финансовый год.

НОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

По словам представителей президентской администрации, план предусматривает расходы на помощь Украине, на приобретение новых самолетов и средств ядерного сдерживания. Кроме того, финансисты предусмотрели достаточно средств на противодействие «постоянным угрозам, которые представляют собой, в частности, Северная Корея, Иран и враждебные экстремистские организации».

Новый проект бюджета предусматривает увеличить расходы на военную помощь Украине и другие экстренные потребности на 2,2%, до 16,4 млрд долл. Кроме того, в 2023 финансовом году Пентагон может получить около 276 млрд долл. на оборонные исследования, разработки и закупки нового вооружения и военной техники. Это самый крупный показатель по данной статье расходов за всю историю США, отметили в военном ведомстве.

Из данной суммы 56,5 млрд долл. отводится на приобретение авиационной техники, в том числе истребителей пятого поколения F-35 «Лайтнинг-2» (Lightning II) и F-15EX, а также на дальнейшую разработку перспективного американского стратегического бомбардировщика B-21 «Рейдер» (Raider).

40,8 млрд долл. планируется потратить на морскую военную технику, в том числе на покупку девяти надводных кораблей. И 12,6 млрд долл. – на наземное вооружение, включая несколько видов боевых машин.

По сведениям еженедельника «Дифенс Ньюс», исключительно на оборонные исследования, а также разработку, испытания и оценку военной продукции в новом финансовом году выделяется 130,1 млрд долл., что на 9,5% больше, чем в предыдущем. Эти средства включают 4,7 млрд долл. на разработку гиперзвукового оружия, 3,3 млрд – на микроэлектронику и сети 5G, а также 1,3 млрд на биотехнологии.

ПОГОНЯ ЗА ГИПЕРЗВУКОМ

Необходимо отметить, что ударное гиперзвуковое оружие остается приоритетным направлением финансирования в бюджете Пентагона на 2023 финансовый год. Если в бюджете на 2022 финансовый год Министерство обороны США запрашивало у Конгресса около 3,8 млрд долл. на проекты гиперзвукового оружия, то теперь эта сумма возрастает до 4,7 млрд долл.

В своих бюджетных документах на 2023 финансовый год Пентагон заявил, что планирует развернуть гиперзвуковое оружие в рамках пятилетнего оборонного плана.

В частности, Соединенные Штаты в ближайшие пять лет рассчитывают развернуть три батареи гиперзвуковых ракет большой дальности и четыре батареи средней дальности. Об этом на брифинге для журналистов 28 марта сообщил представитель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США вице-адмирал Рон Боксолл. «Министерство [обороны США] развернет три гиперзвуковые батареи большой дальности и четыре батареи средств средней дальности в течение следующих пяти лет», – заявил военачальник, комментируя положения проекта американского оборонного бюджета на 2023 финансовый год.

Согласно изложенной вице-адмиралом информации, подготовленные администрацией США в рамках нынешних бюджетных предложений планы «включают развертывание гиперзвуковых вооружений на платформах наземного, воздушного и морского базирования». Сухопутные войска США «развернут гиперзвуковое оружие большой дальности на наземных батареях в 2023 году». А в 2025 году ВМС США «развернут гиперзвуковое оружие в обычном оснащении на борту корабля типа DDG-1000», заявил Боксолл.

По его словам, проект бюджета также предусматривает завершение разработки опытного образца гиперзвукового оружия по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) и развертывание гиперзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования на истребителях-бомбардировщиках F-15 в 2027 финансовом году.

Как говорится в письменном заявлении главы Пентагона Ллойда Остина, на разработку средств поражения большой дальности, включающих как гиперзвуковые, так и дозвуковые средства, американское правительство хотело бы потратить в следующем финансовом году 7,2 млрд долл.

СДЕРЖИВАНИЕ ВСЕХ НА СВЕТЕ

Помимо прочего проект бюджета включает полноценное финансирование модернизации всех трех ветвей ядерной триады на сумму в 34,4 млрд долл. Из них 6,3 млрд отводится на производство атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) класса «Колумбия» (Columbia) нового поколения, 5 млрд – на создание перспективного бомбардировщика B-21, 3,6 млрд – на разработку межконтинентальных баллистических ракет нового поколения, известных как средства стратегического сдерживания наземного базирования GBSD (Ground Based Strategic Deterrent). 4,8 млрд предполагается выделить на усовершенствование командных пунктов ядерных сил.

Документ также предусматривает выделение 6,2 млрд долл. на Европейскую инициативу сдерживания EDI (European Deterrence Initiative). Из них 300 млн долл. предназначаются в качестве помощи Украине «в борьбе с российским вторжением».

Пентагон также ожидает выделения 6,1 млрд долл. на аналогичную программу в Индо-Тихоокеанском регионе IPDI (Indo-Pacific Deterrence Initiative), где «основной угрозой» был и остается Китай.

Кроме того, в Минобороны США отметили необходимость государственных инвестиций в поддержание устойчивых цепочек поставок. В том числе 3,3 млрд долл. для сектора микроэлектроники, 605 млн – для расширения сети поставщиков гиперзвукового вооружения и оружия направленной энергии, 253 млн – для обеспечения «критически важными материалами», 48 млн – на литые и кованые изделия и 43 млн – на батареи и аккумуляторы.

ТРАДИЦИОННОЕ ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА

Как пишет «Дифенс Ньюс», в 2021 году план Белого дома предполагал увеличение оборонных расходов менее чем на 3%. Что стало причиной многомесячной борьбы между республиканцами и умеренными демократами, которые в конце концов уступили и добавили некоторую сумму к совокупному финансовому пакету для Пентагона.

Несмотря на то что план на следующий год предусматривает еще большее увеличение расходов США на военные потребности, отмечает издание, документ скорее всего также станет причиной для споров между законодателями.

На прошлой неделе 40 республиканцев от Палаты представителей и Сената настаивали на том, чтобы Белый дом увеличил расходы на национальную оборону не менее чем на 5% в ответ на растущую инфляцию и мировые угрозы.

Представляющий штат Миссисипи сенатор Роджер Уикер, заместитель председателя комитета Сената США по делам Вооруженных сил, накануне назвал план Белого дома «стратегически необоснованным». Он высказал мнение, что Конгресс должен внести в него изменения, чтобы страна могла и дальше сдерживать Россию, Китай и другие угрозы.

«Чтобы отвечать на эти вызовы, весьма мудро со стороны высшего руководства всех ветвей наших вооруженных сил просить больше. Больше кораблей, больше самолетов, больше оружия, больше спутников и больше учений, – заявил Уикер. – Но президент Байден вместо этого дает им меньше и ожидает, что они справятся с данной задачей. Это стратегически необоснованно и может увеличить риск будущих конфликтов и угроз в отношении нашей страны».

В своем заявлении от 28 марта Джозеф Байден назвал предлагаемый его администрацией бюджетный план «одной из крупнейших инвестиций в национальную оборону за всю историю». Выделяемых средств в нем, по мнению американского президента, достаточно, чтобы Армия США оставалась «наиболее подготовленной и лучше всех оснащенной армией в мире».

Представители Белого дома отметили, что в случае одобрения проекта бюджета рост расходов на оборонные потребности в США за последние два года составит 9,8%. Это обеспечит «ресурсы, необходимые для поддержания и усиления американских механизмов сдерживания и продвижения жизненно важных национальных интересов».

СТАРОЕ И НОВОЕ

Хотя Конгресс в прошлом году нарушил планы Белого дома по списанию устаревшей военной техники, президентская администрация выступила с аналогичной инициативой и в этот раз, отмечая, что на эти цели было перераспределено порядка 2,7 млрд долл.

В частности, документ предусматривает списание Военно-воздушными силами 150 самолетов и передачу ими 100 беспилотных летательных аппаратов MQ-9 на баланс другого ведомства. Военно-морские силы, в свою очередь, должны по плану Белого дома отказаться от 24 состоящих на вооружении кораблей, срок службы 16 из которых давно истек. «В прошлом году Пентагон достиг некоторых успехов в этой деятельности, и причиной, почему ведомство продолжает просить выделения средств на эти цели, является тот факт, что списание устаревшей техники необходимо», – сказал журналистам высокопоставленный военный чиновник незадолго до объявления проекта бюджета.

Согласно пояснительной записке к документу, источником инноваций является американский ОПК. «Министерство обороны на федеральном уровне играет важнейшую роль в осуществлении исследований и разработок, которые стимулируют инновации, порождают ценные технологии, обеспечивают доминирование США над стратегическими конкурентами и создают хорошо оплачиваемые рабочие места», – сказано в документе.

Приоритетным сектором для бюджета США на 2023 финансовый год должно оставаться финансирование оборонных исследований, разработок, испытаний и оценок, направленных на создание прорывных технологий, «которые стимулируют инновации, поддерживают потенциал промышленной базы оборонных технологий, обеспечивают лидерство США в технологической сфере и поддерживают развитие оборонного потенциала следующего поколения».

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ

Представители Пентагона при этом признали, что документ отражает потерю покупательской способности государства. Свои предложения относительно нового бюджета ведомство подготовило в середине января – до начала украинского кризиса, в результате которого выросли цены на топливо.

«Резко взлетевшие цены на горючее, вызванные действиями России на Украине, ведут к тому, что инфляция продолжает расти. И это новая переменная в нашем уравнении, которой нужно будет уделить пристальное внимание. Но она появилась уже после того, как мы закончили работу над своими предложениями», – сказал высокопоставленный представитель Пентагона.

В 2022 финансовом году администрация Байдена просила выделить на оборону и обеспечение национальной безопасности США 753 млрд долл., однако Конгресс в итоге увеличил эту сумму до 782 млрд долл.

Анализ, проведенный консалтинговой группой «Кэпитал Альфа Партнерс» (Capital Alpha Partners), показал, что в будущем году представители Республиканской партии скорее всего нацелены на увеличение суммарных издержек на оборону и национальную безопасность до 875 млрд долл. «Мы не исключаем вероятность увеличения этой величины, но окончательную цифру не удастся определить до 2023 года, когда будет проведено ассигнование», – заключил представитель фирмы Байрон Кэллан.

Николай Преображенский

Николай Васильевич Преображенский – журналист.