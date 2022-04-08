Минобороны показало кадры из освобожденного оборонного предприятия в Изюме

Минобороны РФ показало видео с Изюмского приборостроительного завода, который несколько дней назад был взят под контроль российскими войсками. Предприятие выпускало оптические приборы для бронетранспортеров БТР-4Е, которые были разработаны по стандартам НАТО.

Боевики нацбатальонов превратили территорию завода в укрепрайон, где держали оборону.

На заводе были обнаружены образцы вооружения западного производства. Это переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger, различные противотанковые системы, а также оружие и боеприпасы украинского производства.

Кроме того, в ходе зачистки завода была обнаружена документация, чертежи и журналы, в которых отражена причастность стран НАТО к совместным проектам при разработке агрегатов и частей при проектировании новых образцов вооружения и военной техники ВСУ.

Александр Степанов