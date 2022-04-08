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Российская газета

Минобороны показало кадры из освобожденного оборонного предприятия в Изюме

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Минобороны РФ показало видео с Изюмского приборостроительного завода, который несколько дней назад был взят под контроль российскими войсками. Предприятие выпускало оптические приборы для бронетранспортеров БТР-4Е, которые были разработаны по стандартам НАТО.

Боевики нацбатальонов превратили территорию завода в укрепрайон, где держали оборону.

На заводе были обнаружены образцы вооружения западного производства. Это переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger, различные противотанковые системы, а также оружие и боеприпасы украинского производства.

Кроме того, в ходе зачистки завода была обнаружена документация, чертежи и журналы, в которых отражена причастность стран НАТО к совместным проектам при разработке агрегатов и частей при проектировании новых образцов вооружения и военной техники ВСУ.


Александр Степанов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Stinger
Компании
ИПЗ Казенный
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
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