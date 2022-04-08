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Rocket Lab попытается поймать первую ступень ракеты вертолетом

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Эмблема миссии
Эмблема миссии.
Источник изображения: Rocket Lab

Американская компания Rocket Lab объявила, что во время следующей миссии ракеты Electron, которая назначена на вторую половину апреля, она впервые попытается словить первую ступень с помощью вертолета. Во время падения ступень выпустит парашют, что позволит снизить ее скорость, поймать ее прямо в полете и доставить на берег, минуя приводнение в океан. В дальнейшем специалисты будут изучать ступень, чтобы определить, можно ли запустить ее повторно.

На текущий момент практически все ракеты-носители — одноразовые, то есть все их компоненты после запуска разрушаются или остаются на орбите. Лишь Falcon 9 и Falcon Heavy имеют частично многоразовую конструкцию: их первая ступень приземляется на реактивных двигателях, а головные обтекатели приводняются на парашютах. После возвращения из космоса их можно использовать повторно, что позволяет значительно снижать себестоимость запусков. Ранее протестированная на практике многоразовая космическая система также была у NASA: у Space Shuttle повторно использовался космоплан, приземляющийся на взлетно-посадочную полосу, и боковые ускорители, приводняющиеся на парашютах.

Rocket Lab изначально разрабатывала легкую ракету Electron как одноразовую, но в 2019 году объявила, что планирует модифицировать ее первую ступень для повторного использования. Для этого в ней будет использоваться парашют, но с отличием от подхода, использованного в Space Shuttle и Falcon: после спуска на парашюте ступень будет ловить в полете вертолет.


Компания уже частично протестировала этот метод, словив вертолетом массо-габаритный макет, а также приводнив в океан три настоящие первые ступени после запусков. 19 апреля Rocket Lab впервые попытается полноценно проверить этот подход во время очередной миссии по запуску 34 спутников от нескольких компаний.

За час до запуска вертолет Sikorsky S-92 прилетит в зону спуска ступени, расположенную примерно в 280 километрах от побережья Новой Зеландии, откуда взлетит ракета. Через две с половиной минуты после запуска первая ступень отделится, а вторая продолжит выводить спутники на орбиту. Во время снижения первая ступень разогреется до 2400 градусов Цельсия из-за входа в плотные слои атмосферы.

На высоте 13 километров раскроется тормозной парашют, а на 6 километрах ступень выпустит основной парашют, который снизит ее скорость до 10 метров в секунду. После этого к ней подлетит вертолет и попытается зацепить парашют тросом. Если этот этап пройдет успешно, вертолет доставит ступень обратно на побережье.

После миссии инженеры проанализируют состояние компонентов пойманной ступени, чтобы понять, пригодна ли она к повторному запуску. Известно, что по результатам трех пусков с приводнением ступени в океан инженеры внесли в конструкцию ракеты изменения, повышающие ее устойчивость к условиям, возникающим во время возврата в плотные слои атмосферы на высокой скорости.

Несмотря на то, что в Electron будет использоваться необычная схема возврата ступени с парашютом и вертолетом, в будущей ракете Neutron Rocket Lab планирует применить проверенный SpaceX метод реактивной посадки. Более того, как и SpaceX, компания планирует возвращать и головной обтекатель, но для этого не понадобится парашют или иная отдельная система торможения: створки обтекателя будут встроены в первую ступень и не будут сбрасываться, как это происходит в обычных ракетах.

Григорий Копиев

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  • В новости упоминаются
Страны
Новая Зеландия
Компании
Rocket Lab
Sikorsky Aircraft
SpaceX
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