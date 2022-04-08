В Пентагоне рассказали, когда баллистическая ракета LGM-35A Sentinel заменит Minuteman III

Министерство обороны США раскрыло название новой межконтинентальной баллистической ракеты - LGM-35A Sentinel. Она должна заменить LGM-30G Minuteman III. «Газета.Ru» разбиралась, что происходит с ядерной ракетной программой США.

В американском военном ведомстве сообщили, что военные начнут получать LGM-35A Sentinel с 2029 года. Новые ракеты будут использовать существующую инфраструктуру. В Пентагоне отметили, что перевооружение обойдется дешевле, чем продление срока службы ракет Minuteman III. Сами Sentinel планируется эксплуатировать до 2070-х годов.

LGM-35A Sentinel разрабатывается в рамках программы Ground Based Strategic Deterrent (GBSD, «Наземное стратегическое сдерживание»). Компания Northrop Grumman получила контракт на разработку ракеты в 2020 году.

По словам научного сотрудника Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, военного эксперта Дмитрия Стефановича, межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования Minuteman III стоят на вооружении с 1970-х годов и их уже «просто невозможно модернизировать».

«США совершенно необходимо перезапускать программу разработки больших твердотопливных двигателей, потому что они слишком много почивали на лаврах, много использовалось двигателей, которые остались после утилизации средних ракет по договору ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - «Газета.Ru»)[/i]. США необходимо восстанавливать производство в этой области», - считает Стефанович.

В свою очередь, генерал-майор РВСН в отставке, эксперт по международной безопасности Игорь Дремов считает, что Вашингтону будет сложно восстановить свои позиции.

«Ядерная ракетная программа США тотально отстала от России. Шансов догнать в ближайшее время мало. Американцы, по большому счету, ничего не делали. В России в 1997 году появляется «Тополь-М», а в 2009 году - PC-24 «Ярс». Оба комплекса могут быть и мобильного, и шахтного базирования. Это самые новые разработки. Дополнительно еще есть Р-36М, которую в конце 1980-х ставили на вооружение. В США Minuteman III - единственный комплекс шахтного базирования»,

- отметил Дремов.

По словам старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Константина Богданова, несмотря на то, что сегодняшние Minuteman III уже мало имеют отношение к тем, которые стояли на вооружении в 1970-е годы - она обновлена, у нее новые ракетные двигатели, новое оснащение - у ракеты есть определенные пределы конструкции, которые не позволяют ее дальше эксплуатировать.

«Ракета простояла на вооружении почти 50 лет и сравнивать ее особо не с чем, потому что она представляет собой одну из самых старых систем в ядерном сдерживании, которые вообще существуют на данный момент. Можно аккуратно вспоминать советскую ракету УР-100, многократно модернизированную, но она сейчас тоже выведена из эксплуатации - разве что служит носителем для блоков типа «Авангард». Minuteman III выработал из-за давности службы все ресурсы. Дискуссии о том, нужна ли новая наземная ракета США шли долгие годы. Сейчас они завершилась», - сказал Богданов.

При этом эксперт отмечает, что появление LGM-35A - не единственная новация в американской ядерной программе.

«Ядерная программа США сейчас в целом на старте цикла обновления. Стратегические крылатые ракеты LRSO для тяжелых бомбардировщиков должны начать поступать к 2025 году на замену AGM-86 ALCM. Это старая ракета ей больше 40 лет», - рассказал Богданов.

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru» отмечают, что препятствием для ядерной ракетной программы США может стать проблема в создании новых плутониевых сердечников, которые являются основой ядерных боезарядов.

«Глава управления ядерной безопасности в составе Минэнергетики США Джил Груби в очередной раз подтвердила, что старый план - 80 сердечников к 2030 году - недостижим, потому что по целому ряду направлений нужно восстанавливать производственные мощности и кадровое обеспечение. У США одно время был простой в производстве именно плутония и даже не столько плутония, сколько изделий на его основе. Речь не о технологиях, а о том, что у них сейчас нет производственных мощностей», - заключил Богданов.

С этой позицией согласен генерал-майор Игорь Дремов. «Пока не будет сердечников говорить о новых ракетах в любом случае не приходится. Вопрос этот решаемый, но на текущий момент времени Вашингтон тут в тупике», - убежден он.

Ирина Альшаева