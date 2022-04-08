Россия и Япония: точка в диалоге о Курилах

«Островные территории» Москва и Токио будут оборонять активней

Постепенная деградация российско-японских отношений в последние недели двигалась по ускоренной программе.

Официальный Токио активно включился в санкционный марафон, а японский бизнес принял решение об уходе с российского рынка в добровольном порядке.

Но 21 марта произошло действительно знаковое событие: МИД РФ сообщил, что Россия отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору из-за недружественных действий Токио в связи с ситуацией на Украине.

НИКОГДА НЕ БЫЛО, И ВОТ ОПЯТЬ

Безусловно, нельзя утверждать, что российско-японские переговоры шли активно. Но в бытность премьер-министром Синдзо Абэ были кое-какие подвижки, были встречи на высшем уровне и поездки на Восточный экономический форум.

Не то чтобы договор был критично необходим – хватало и других документов, фиксирующих текущее положение дел. Однако считалось, что подписание мирного договора станет импульсом к развитию российско-японских отношений в самых разных сферах: политической, экономической, гуманитарной, информационной и даже военной. Вместе с тем переговоры шли довольно медленно. А после начала специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины и вовсе остановились.

«Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны», – заявляет российский МИД.

Но это не единственный сюрприз для японцев. Москва в качестве ответной меры на санкции прекращает безвизовые поездки японских граждан на Южные Курилы. Прекращает диалог с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. И блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

ЯПОНСКАЯ ВОЕННАЯ СТРАТЕГИЯ

Отслеживая военное строительство в соседней Японии, можно обоснованно утверждать, что так называемая активная оборона островных территорий, принятая японским государственным и военным руководством в качестве стратегии, получает все более ясные очертания.

В частности, бюджетные ассигнования Сил самообороны Японии (ССЯ) с 2018 года стали самыми крупными с момента образования. В военный бюджет дополнительно было включено финансирование экспорта партии малозаметных истребителей F-35, закупок новых эсминцев с управляемым ракетным вооружением, а также модернизации вертолетоносцев для обеспечения полетов указанных истребителей.

Особо стоит отметить формирование первой с 1945 года бригады высокоскоростного маневренного морского десанта. Основной базой нового формирования станет остров Окинава. Это продиктовано стратегией активной обороны «по ведению боевых действий на удаленных островных территориях».

В районе ВМБ Сасебо (остров Кюсю) открыт учебный отряд морской пехоты ССЯ, а также отряд подготовки подразделений механизированного морского десанта. Численность бригады маневренного морского десанта на первом этапе составила 3 тыс. военнослужащих. В дальнейшем японское командование планирует развернуть соединение до 9 тыс. человек и дислоцировать его подразделения на юго-западном и северном направлениях. На севере японские части смогут оказывать давление на российские островные гарнизоны Южно-Курильской гряды.

ОСОБЕННОСТИ ОСТРОВНЫХ ТВД

Планы ведения боевых действий на удаленных островных территориях высшему командованию Морских сил самообороны Японии (МССЯ) впервые представили еще в 2005 году.

В ходе их обсуждения японские специалисты провели оценку протяженности морской границы и количества островных территорий, которые могут оказаться под ударом противника или быть использованы в качестве плацдармов для размещения техники. В результате сделали вывод, что МССЯ практически не обладают возможностями для «выдворения» неприятеля в случае начала вооруженного конфликта.

Японские военные аналитики отмечают, что на большинстве удаленных островов практически нет военной инфраструктуры (отсутствуют естественные/искусственные укрепления/укрытия). Как следствие, их захват достаточно прост, а вот дальнейшее удержание и контроль превратятся в проблему. Кроме того, на большинстве удаленных юго-западных островов отсутствуют аэродромы, что не позволит базировать боевую и военно-транспортную авиацию.

Подразделения морской пехоты МССЯ проводят учения по высадке на островах,начиная с 2006 года. При этом тактика морских десантов согласуется с требованиями руководящих документов ВМС США, основанных на боевом опыте американских военных. Согласно американским нормативно-правовым документам, подразделения морского десанта должны самостоятельно подготовить плацдарм для высадки: провести очистку акватории от донных мин и других заградительных средств силами боевых пловцов и водолазов саперной службы.

Расчет времени показывает, что для высадки десанта с кораблей на берег в среднем необходимо 30 минут. При этом подразделения перемещаются на судах на воздушной подушке (преимущественно тяжелая бронетехника), на плавающих гусеничных бронетранспортерах типа AAV7 (на вооружении МССЯ 52 ед.) или на резиновых лодках.

МОРСКАЯ ДЕСАНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Согласно наставлениям ВМС США, высадка первого эшелона морского десанта в современном бою должна обеспечиваться плавающей бронетехникой и авиацией. Бронетехника оснащена тяжелым стрелковым вооружением и способна прикрывать военнослужащих. Использование же высокоскоростных конвертопланов MW-22 (на вооружении ССЯ состоит 17 единиц), базирующихся на вертолетоносных кораблях МССЯ, сократит время высадки.

Личный состав десантируемых подразделений должен быть строго разделен в пропорции 50 на 50 между плавающей бронетехникой и авиационными средствами доставки. Это позволит обеспечить захват плацдарма, его удержание и расширение по мере прибытия основных сил. По данным китайских источников, полеты конвертопланов MV-22 и высадку десанта на плавающих бронемашинах AAV7A1 могут обеспечить три десантно-вертолетоносных корабля-дока типа «Осуми» (4001 «Осуми», 4002 «Симокита» и 4003 «Кунисаки») и два вертолетоносца «Хьюга».

В состав сил воздушной поддержки морского десанта войдут истребители-бомбардировщики F-15C и малозаметные истребители пятого поколения F-35B с укороченным взлетом и посадкой. Первые будут действовать с береговых авиационных баз, а вторые – с эсминцев-вертолетоносцев типа «Кага» (проект 22DDH, 182 «Идзумо» и 183 «Кага»). В настоящее время проводится модернизация летной палубы, авиационных ангаров и лифтов-площадок этих кораблей.

Сегодня основной проблемой для японской стороны остается крайне малое количество плавающих бронированных машин. Этот вопрос военно-политическое руководство Японии и командование МССЯ надеются решить при помощи известной оборонно-промышленной компании «Mitsubishi Heavy Industries». Инженерно-конструкторский персонал предприятия ведет разработку новой боевой машины. Ее макет демонстрировался 12 июня 2017 года на международной морской выставке MAST Asia 2017.

СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ «БОГАТЫРЕЙ» И «САМУРАЕВ»

Несмотря на сложившуюся обстановку, Россия и Япония сумели провести совместные военные учения по отработке навыков боевой работы.

Учение, которое прошло 20–21 января в районе Аравийского моря, – не первое российско-японское учение. Но это первое антипиратское учение, в котором приняли участие отряды кораблей Балтийского флота и МССЯ в этом районе. Отряд кораблей Балтийского флота был представлен сторожевым кораблем «Ярослав Мудрый», танкером «Ельня» и морским буксиром «Виктор Конецкий», а МССО Японии представлял эсминец «Харусамэ» (Harusame).

В первый день после установочной конференции корабли России и Японии провели совместные тренировки по маневрированию и обмену сигналами, в том числе в темное время суток. Программа второго дня была насыщеннее: моряки двух стран разыграли эпизод по освобождению судна, захваченного условными пиратами. После окружения захваченного судна «Ярослав Мудрый» и «Харусамэ» заняли позиции для огневой поддержки штурма и подавили огневые точки, а штурмовые группы провели захват судна и обезвредили оставшихся на борту «пиратов». В завершение эпизода моряки осуществили совместный досмотр освобожденного корабля.

Также в ходе учений стороны провели стрельбы малой артиллерией и крупнокалиберными пулеметами по морской цели. А вертолеты палубной авиации российского и японского кораблей совершили перекрестные полеты с посадкой на палубу корабля «Ярослав Мудрый» и эсминца «Харусамэ».

ВЫВОДЫ

Дестабилизация Индо-Тихоокеанского региона в первой четверти XXI века и обострение противоречий между присутствующими здесь великими державами делали российско-японский диалог по вопросам безопасности еще более значимым. Его развитие могло бы продвинуть российско-японские отношения в целом, компенсируя тем самым застой, связанный с отсутствием прогресса в переговорах о мирном договоре.

Но жизнь и практика показали, что в современных условиях действий в соответствии с японским принципом «быстро – это медленно, но без перерывов», очевидно, недостаточно.

Представляется возможным утверждать, что сейчас отношения между Москвой и Токио лежат в руинах. Логичным был бы шаг со стороны японцев в направлении деэскалации, но его мы дождемся не скоро. Японский премьер-министр Фумио Кисида уже заявил, что решение Москвы выйти из диалога с Японией по мирному договору является «неприемлемо жестким, абсолютно неоправданным и недопустимым».

Японские военные продолжат периодически проводить учения сил морского маневренного десанта на северных полигонах острова Хоккайдо. Мероприятия будут проходить в рамках демонстрации северному соседу своих возможностей активной обороны.

Очевидно, что нынешнее руководство Японии достаточно болезненно реагирует на усиление Восточного военного округа ВС РФ, островные подразделения которого располагают береговыми противокорабельными ракетными комплексами, против которых ВМС США (основной союзник Страны восходящего солнца) бессильны.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист