В МВД РФ начинается новая реорганизация

В МВД России подтвердили, что готовится реорганизация структуры органов внутренних дел.

Предполагается, что будут упразднены должности начальников полиции, которые одновременно по штату являются заместителями начальников территориальных и межрегиональных управлений ведомства. Напомним, что с 2011 года в криминальную службу МВД входят подразделения уголовного розыска, борьбы с экономическими преступлениями, наркотиками, специальные технические, оперативные службы. А в службу общественной безопасности - ГИБДД, патрульно-постовая служба, подразделения по работе с несовершеннолетними, участковые и органы дознания. Это и есть те сотрудники, к званию которых добавляется слово "полиции". Например, полковник полиции, или лейтенант полиции. Все остальные, кто занимается хозяйственным, финансовым обеспечением или, скажем, кадровыми вопросами, считаются сотрудниками внутренней службы. Поэтому для управления теми, кто относится к категории полиции, и был назначен отдельный заместитель начальника органа внутренних дел - начальник полиции.

Но, как выяснилось, за прошедшее десятилетие такая конструкция себя не оправдала.

Из-за того, что произошла размытость ответственности за разные сферы деятельности, потребовалось усилить контроль за этими подразделениями и улучшить их управляемость. Упала раскрываемость преступлений. А должностные лица стали перекладывать друг на друга ответственность.

В МВД предложили вернуться к структуре, которая существовала еще в советские времена: кто-то отвечает за правопорядок на улицах и в дорожном движении, кто-то - за раскрытие конкретных преступлений. А кто-то - за всю остальную рутинную работу. Опять же, для обычных граждан упрощается возможность достучаться до полицейского руководства. Одно дело, когда пытаешься поговорить с начальником, который один отвечает сразу за все, или с тем, кто занят одним, но конкретным направлением.

То есть предложено устранить дублеров, которыми сейчас и являются начальники полиции, их заместители, а также заместители начальников территориальных органов по общим вопросам. Ведь получалось, что несколько офицеров по сути выполняли одни и те же обязанности. Или как минимум эти обязанности пересекались. Теперь, после реорганизации, у каждого начальника управления МВД останется два ключевых подчиненных - заместитель по оперативной работе и заместитель по охране общественного порядка.

Что важно: решение не принимается в режиме "кавалерийского наскока". Более того, чтобы проверить правильность всех выкладок и расчетов, реорганизацию решили начать с районных отделов. А там - как пойдет. Если поймут, что ошиблись, недолго все вернуть обратно. Дается возможность высказаться руководителям всех уровней, в том числе - нижестоящим. Высказать свое мнение надо до 15 апреля. И не факт, что абсолютно все согласятся с реорганизацией. В общем, намечается не глобальная реформа, а перегруппировка сил и средств. Самое главное, речь не идет об увольнении ставших ненужными людей. Сокращаются должности, но не люди. Они будут переназначены на другие посты, скорее всего - на "земле", то есть займутся не штабной, а оперативной работой.

Михаил Фалалеев