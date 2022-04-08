Полет в один конец

Пентагон не планирует передачу Switchblade 300 из наличия, но закупит для ВСУ новые у производителя. Фото с сайта www.avinc.com.

Барражирующие боеприпасы в военных конфликтах

Анализируя специальную военную операцию на Украине, многие эксперты акцентируют внимание на неоправданно низком использовании барражирующих боеприпасов (ББ). При этом сторонники применения этого вида оружия ссылаются на тот факт, что ББ сыграли едва ли не решающую роль в победе Азербайджана в недавнем военном конфликте с Арменией за Нагорный Карабах. Об этом мало говорят, но еще до начала специальной военной операции в украинском конструкторском бюро «Южное» начались работы по созданию перспективных барражирующих боеприпасов. Хотя за восемь лет войны против Донбасса при наличии нескольких разработок частных украинских компаний в ВСУ этого вида вооружения не было (и нет) вообще.

Переносное допвооружение

Тема актуальна еще и потому, что США вслед за ПТРК и ПЗРК планируют в ближайшие несколько недель передать Украине барражирующие боеприпасы серии Aero Vironment Switchblade. Речь о сотне изделий Switchblade 300. Хотя американцам известно: Российская армия может бороться с этими боеприпасами.

У США имеется и более крупный боеприпас Switchblade 600 – с повышенными летными и боевыми характеристиками. Он уже поступил на вооружение американских спецподразделений. То есть такой БЛА прежде всего нужен самим. И нужен союзникам: примерно год назад был подписан контракт с Министерством обороны Великобритании.

ББ Switchblade 300 создавался как переносное допвооружение для стрелковых подразделений – для ведения разведки, поражения целей на расстоянии в несколько километров. Может поражать живую силу, незащищенную или бронированную технику.

Switchblade 300 представляет собой беспилотный летательный аппарат длиной 600 мм, его вес 2,5 кг. У него две пары плоскостей и пара килей, которые раскладываются в полете. Есть дневная и ночная камеры для поиска и наведения, приборы дистанционного управления. Могущество боевой части сравнивают с 40-мм гранатой.

Электромотор позволяет держать крейсерскую скорость 100 км в час, максимальная скорость 160 км в час, длительность пребывания в воздухе – 15 мин (причина – малогабаритные аккумуляторы). Дальность полета – 10 км.

Управляется изделие оператором, который получает картинку и телеметрию, выдает команды, может подорвать аппарат в воздухе. Выброс изделия из транспортно-пускового контейнера осуществляется сжатым воздухом.

Двусторонняя радиосвязь Switchblade 300 уязвима для помех. Для разведки и наведения используются лишь оптические средства, они могут быть подавлены. Средства радиоэлектронной борьбы, особенно мощные и «хитрые» российские, в состоянии подавить радиоканалы обмена данными и управления, что делает невозможным работу ударного комплекса, и боеприпас самоликвидируется в полете. В борьбе с этим ББ дает результат и использование боевого лазера. Его луч достаточной мощности может вывести оптику из строя.

Switchblade в основном пластиковый. Его сложно обнаружить с помощью РЛС. Но, например, «Панцирь-С1» имеет и оптический канал. Пластик непрочен – ББ рассыплется от малокалиберного снаряда или нескольких осколков зенитной ракеты. «Панцирь-С1», как известно, имеет ракетно-пушечное вооружение.

Наконец, американца надо еще доставить до украинских позиций, что тоже непросто.

В режиме «воздушного минирования»

В последние годы российский ОПК разработал несколько беспилотных летательных аппаратов класса «барражирующий боеприпас» (ББ). Это оружие показало свои возможности в Сирии. И, действительно, в меньшей степени, однако успешно применяется и в спецоперации на Украине.

ББ в нашей стране довольно долго рассматривалось как оружие с невысоким потенциалом. Хотя у беспилотной авиации были заметные успехи. Ситуация изменилась в 2019 году: боеприпасы «Куб-БЛА» и «Ланцет»компании ZalaAero прошли заводские испытания, получили высокие оценки военных, началось серийное производство и поставки в войска.

Сегодня у компании ZalaAero уже линейка ББ – кроме «Куб-БЛА» есть «Ланцет-1» и «Ланцет-3», разрабатываются новые образцы. Партия «Куб-БЛА» и «Ланцет-3» прошла опытно-войсковую эксплуатацию в Сирии. В Сирии применялось нескольких десятков ББ для поражения различных построек, укреплений, транспорта.

В конце февраля появились сообщения о применении российских ББ в специальной военной операции на Украине. А 19 марта Минобороны РФ разместило видеозапись применения ББ. О количестве запусков, их успешности не говорилось. Однако эксперты в большинстве случаев утверждают: ББ трех типов применяются в больших количествах, они хорошо дополняют другие ударные системы. Известны и случаи отказов.

Что собой представляют российские ББ? Пластиковый«Куб-БЛА»длиной 950 мм с размахом крыла 1,2 м оснащен электромотором, автопилотом со спутниковым самонаведением либо оптической системой. Максимальная скорость – 130 км в час, длительность полета – полчаса. Заряд мощностью 3 кг может уничтожать незащищенную технику, строения, живую силу.

«Ланцет-1» имеет две Х-образные плоскости, взлетная масса – 5 кг, включая БЧ в 1 кг. Электродвигатель с толкающим винтом позволяет развивать скорость до 110 км в час. Заряда батареи хватает на 30-минутный полет, дальше – падение на цель.

Использование икс-образного оперения обеспечивает барражирующему боеприпасу преимущества при пикировании на цель и совершении маневров. Такая схема роднит его с высокоточными ракетами. Кроме того, схема позволила уменьшить размеры изделия.

«Ланцет-3» больше размерами и массой. Он весит 12 кг, боевая часть 3 кг поражает цели до легкой бронетехники включительно. Продолжительность полета – до 40 мин.

«Ланцет» может работать в режиме «воздушного минирования». Изделие ищет вертолеты и БПЛА противника и атакует их. ББ семейства «Ланцет» с оптико-электронными системами ведут воздушную разведку, однако без выдачи целеуказаний другим огневым средствам.

ББ просты в использовании, имеют достаточно высокие боевые характеристики, уступая, конечно, традиционным БПЛА, которые и разведку ведут, и удары наносят.

Однако ББ способны дополнять другие средства поражения наземного и воздушного базирования, в результате чего создается полноценная многокомпонентная система вооружений с широкими боевыми возможностями.

Атака «роем»

Осознание перспектив барражирующих боеприпасов приводит к моде на них во многих странах. Компания Halcon из Объединенных Арабских Эмиратов представила новое семейство БПЛА Hunter. Это три летательных аппарата с разными характеристиками. Помимо прочего Hunter могут применять как барражирующий боеприпас, про которого говорят: он совершает полет в один конец.

Проект ОАЭ получил развитие. В новом беспилотном комплексе Hunter 2-S (он пока на стадии предварительной разработки) применены самые новые технологии искусственного интеллекта, новые средства управления. Принципиальное новшество в том, что это комплекс с барражирующими боеприпасами группового применения, работающими «роем».

Пусковая установка для «Хантера» – это пакет направляющих в коробчатом кожухе. Установка может быть разной конфигурации в зависимости от числа носителей. Известно изделие с 21-й направляющей.

У Hunter 2-S электрическая силовая установка с хвостовым толкающим винтом, размах крыла – 1,44 м, длина – 1,25 м, взлетный вес – 8 кг.

Подробнее об искусственном интеллекте системы управления «Хантера». Она отвечает за автономное управление в полете по заданной программе, реагирует на возникающие факторы, ищет цели штатными средствами обнаружения и наводит на них.

БПЛА с такой системой управления могут объединяться в сеть, вести обмен данными между собой и оператором, могут летать в строю, вместе искать и опознавать цели. В будущем им вменят даже организацию атаки. Аппараты будут выбирать, какая часть «роя» пойдет в атаку. Группа беспилотников сможет атаковать цели на земле или на поверхности моря.

Направление полета

Способность БЛА длительное время находиться в воздухе, подыскивая цель или момент для удара, и привела к появлению названия «барражирующий боеприпас». В Российской армии вначале игнорировали подобные разработки из-за малых ударных возможностей таких беспилотников по сравнению с артиллерийскими системами.

Первым в мире начал разрабатывать барражирующие боеприпасы Израиль – изначально как способ поражения элементов систем ПВО противника. Сегодня подобные системы вооружений имеют США, Турция, КНР и некоторые европейские государства, в том числе Россия.

Номенклатура поражаемых БЛА целей огромна: артиллерийские орудия, огневые точки, места скопления войск, автомобили, огневые позиции артиллерии.

Преимущества ББ позволяют говорить об их перспективах. Это, например, низкая заметность для систем ПВО. Плюсом является и цена устройства, которая практически всегда ниже стандартных образцов вооружений. Запуск барражирующего беспилотника всегда дешевле выстрела высокоточным снарядом. Помимо самого высокоточного снаряда необходимо всегда иметь под рукой еще и подходящую артиллерийскую систему с экипажем или расчетом.

Недавно обозначилась еще одна перспектива. Польская компания WB Group разработала и представила новый способ применения барражирующих боеприпасов семейства Warmate – с борта летательных аппаратов.

Сегодня анонсируются другие новые проекты барражирующих боеприпасов, появляются контракты на поставку. Делает ББ рекламу применение по реальным целям в ходе локальных конфликтов, а также интерес развитых стран с мощными армиями.

ББ сочетают в себе сильные стороны сразу нескольких классов техники и вооружения, но он не избежал и недостатков: ограниченная дальность полета, небольшая масса боезаряда и т.д.

Сегодня на рынке представлены боеприпасы разных размеров и массы, разного могущества – от сверхлегких квадрокоптеров с маломощной боевой частью до крупных БПЛА, несущих десятки килограммов взрывчатого вещества.

Интересно, что тяжелая категория не пользуется особым спросом и представлена всего несколькими образцами. Основная масса современных боеприпасов относятся к легкому и среднему. Именно они имеют оптимальное сочетание технических, боевых и эксплуатационных параметров.

Боевое применение, испытания, исследования рынка показали, что наибольший интерес представляют БПЛА массой до 12–15 кг с полезной нагрузкой не более 3–5 кг. В планах некоторых фирм – создание унифицированных семейств, включающих несколько изделий с разными характеристиками. Например, израильские аппараты семейства U Vision Hero или российские Zala «Ланцет».

Существуют и необычные решения. Израильское изделие Harpy имело автопилот, совершающий полет по заданной программе, и пассивную радиолокационную ГСН. На более позднем Harop использовали оптику и радиолокатор. Современные боеприпасы от российской компании ZalaAero и некоторые зарубежные разработки помимо оптики используют спутниковую навигацию и могут атаковать цели с известными координатами.

В составе ударных беспилотных комплексов разрабатываются пусковые средства разных типов. В основном используются рельсовые пусковые установки или транспортно-пусковые контейнеры. Наиболее крупные БПЛА приходится использовать с самоходными шасси. На одном шасси могут ставиться целые батареи из ТПК. Например, тайваньский комплекс «Цзян Сянь» имеет полуприцеп с пусковой установкой на 12 беспилотников.

Оказывается, существуют барражирующие боеприпасы кустарного производства. В локальных конфликтах могут применяться простейшие изделия, изготовленные из коммерческих БПЛА или их комплектующих. Такие беспилотники чаще оснащаются готовым боеприпасом. Надежность и эффективность таких БЛА обычно невысоки. Но привлекают малая стоимость и простота изготовления. Разработчики утверждают: поиск альтернативных решений приведет к появлению оригинальных БПЛА и их необычных носителей.

Николай Поросков

Николай Николаевич Поросков – военный журналист.