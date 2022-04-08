Турки о закупке F-16: нам не нужна эта рухлядь

Haber7 (Турция): США дали зеленый свет продаже F-16 Турции

Госдеп одобрил план продажи Анкаре истребителей F-16, так как этот шаг "отвечает интересам Вашингтона", сообщает Haber7. Читатели издания недоумевают, зачем им пытаются втюхать старье и где в этой сделке отражены интересы самой Турции.

Государственный департамент США направил конгрессу письмо относительно продажи F-16 Турции, в котором говорится, что эта продажа будет отвечать интересам США и служить долгосрочным планам НАТО.

В письме американское внешнеполитическое ведомство отмечает, что положительно относится к продаже F-16 Турции, и подчеркивает: "Существуют важные интересы, подкрепленные торговыми связями в сфере обороны в двусторонних отношениях".

В публичном поле нашло отражение письмо о продаже F-16 Турции, направленное американской администрацией конгрессу США 17 марта в ответ на письмо, переданное ведомству конгрессменами 4 февраля.

"Турция – сдерживающая сила"

В письме подчеркивается, что Турция как страна со второй крупнейшей армией в НАТО действует сообща с союзниками по альянсу в разных регионах. "Турция поддерживает территориальную целостность Украины и сотрудничество с Киевом в оборонной сфере, что является важным фактором", – говорится в послании.

В письме за подписью помощника заместителя госсекретаря США по связям с конгрессом Наз Дуракоглу (Naz Durakoğlu) отмечается, что покупка Турцией С-400 у России нанесла ущерб двусторонним отношениям с США и по этой причине на Анкару были наложены санкции, которыми Турция "заплатила значительную цену".

В письме избегают прямых упоминаний о продаже F-16 Турции и указывают: "Администрация считает, что, тем не менее, существуют убедительные интересы в направлении долгосрочного единства и потенциала НАТО, а также национальной безопасности США, экономических и торговых связей, что подкрепляется торговыми связями между США и Турцией в оборонной сфере".

При этом отмечается, что американская администрация позитивно относится к данной сделке. В послании подчеркивается, что, если Госдепартамент США одобрит поставку, она также подлежит одобрению Конгресса.

Запрос Турции

10 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом предложил как можно скорее рассмотреть вопрос о закупке Турцией 40 новых самолетов F-16 у США и модернизации имеющихся на вооружении турецких ВВС машин данной модификации. Турецкий лидер подчеркнул, что пришло время отменить все несправедливые санкции в отношении Турции в области оборонной промышленности.

Как работает продажа оружия зарубежным государствам?

Госдепартамент США, одобряющий поставки американского оружия зарубежным странам, до официального одобрения при наличии запросов или вопросов со стороны конгресса отвечает на них в письменном обращении, раскрывая подход американской администрации.

Когда внешнеполитическое ведомство одобряет соответствующую продажу оружия, оно направляет конгрессу официальное уведомление об этом. Разрешение госдепартамента на продажу оружия означает, что американская администрация не возражает против нее.

Если конгресс США в течение 30 рабочих дней не опротестует решение ведомства, администрация начинает переговоры с соответствующей страной относительно содержания пакета.

По итогам этих переговоров США направляют данной стране письмо-предложение. В случае положительного ответа на предложение осуществляется процедура закупки.

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Комментарии читателей

Керим

Покупайте отбросы, покупайте.

джемиль

Ни в коем случае не идите на уступки.

Ахмет Салих

Пусть отдадут наши деньги, заплаченные за F-35, используем их в своей авиационной промышленности.

Осман

F-16 – это уже пережиток прошлого. Услышь меня, президент.

Бабареис

США используют F-35, а мы купим эту рухлядь – F-16?

месут эрбаш

Почему поставка F-35 не отвечает интересам? Потому что израильское государство расстроится?

Осман

Модернизация должна происходить в нашей стране, не надо отправлять им самолеты.

Гость

Вся наша инфраструктура совместима с F-16, других вариантов нет.

asd

Мы пытаемся спасти деньги, заплаченные за F-35.

положительно

Америка продлила срок службы своих F-16 до 2045 года. Так что это по-прежнему актуальный и полезный самолет.

Фахреттин-паша

Пока Эрдоган будет твердо стоять на своем, Турция будет в выигрыше.

Сильная Турция

Сегодня – F-16, завтра – F-35, в будущем – "Пэтриот" (Patriot), дай бог.

Мустафа

Нам нужно во всем полагаться только на себя. Мы должны создать свой самолет, работая днем и ночью.

Али-бей

Мы предоставим вам F-16, но вы будете делать то, что мы говорим. То есть, если F-16 придут, значит, мы согласились.

скиталец

Кто имеет дело с Америкой – врагом Турции, тот предатель родины.

Али

Только национальный, отечественный, самолет, остальное – ложь. Так что нам придется это сделать. К черту Америку, к черту Запад.

Гражданин

Все это, как всегда, тактика отвлечения внимания и обмана.

Гражданин

Не пора ли диверсифицировать парки, закупив другие самолеты, кроме F-16? Почему мы думаем только о покупке этих истребителей? Других самолетов нет?

Бешир

Если для интересов США, то почему мы покупаем это?

Хадживат

Мы хотим F-35 и больше ничего, кроме F-35.

Гражданин

На мой взгляд не надо покупать, даже если бесплатно отдадут. Сами произведем.

Берат

Мы должны радоваться? Жаль... Нужно посмотреть альтернативы.

Эрдо

Взамен от Турции будут ждать уступок.