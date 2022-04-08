Для чего на учения НАТО переброшены советские ЗРК "Куб"

В учениях Североатлантического альянса на территории Нидерландов задействованы старые зенитные ракетные комплексы 2К12 "Куб" советского производства.

В частности, замечена переброска автомобильным транспортом самоходной пусковой установки 2П25 и установки разведки и наведения 1С91.

ЗРК такого типа в 70-е годы стали массово поступать на вооружение стран Варшавского договора и дружественных СССР государств. Применяемые на них ракеты могли поражать цели, находящиеся на расстоянии около 22000 метров и на высотах от 100 до 7000 метров.

Радиолокационная станция, работающая в сантиметровом диапазоне радиоволн, "видит" находящиеся в воздухе объекты на дистанциях от 3000 до 70000 метров и на высотах от 30 до 7000 метров.

Используемое гусеничное шасси в зависимости от предназначения весит 20000 или 21500 кг. Установленный дизельный двигатель В-6 обладает мощностью 280 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 44 км/ч. Запас хода по топливу 300 км. Экипаж: 3-4 человека.

Экспортная версия, известная как "Квадрат", хорошо показала себя в ходе октябрьской войны на Ближнем Востоке в 1973 году, когда израильские военно-воздушные силы понесли существенные потери. Участвовали они и в других войнах, правда, с разной степенью успешности.

Несмотря на то, что в настоящее время такие ЗРК считаются уже порядком устаревшими, их продолжают эксплуатировать в силах войсковой противовоздушной обороны Болгарии, Венгрии, Польши. Некоторое количество возвращено и вооруженные формирования Украины. Поэтому, по всей видимости, эта техника и ее расчеты на учениях не изображает противника, а отрабатывают навыки взаимодействия с авиацией НАТО.

Алексей Брусилов