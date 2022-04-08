Путин отметил мужество 121-го гвардейского бомбардировочного авиаполка

Президент Путин отметил мужество военных 121-го гвардейского бомбардировочного авиаполка

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении 121-му гвардейскому тяжелому бомбардировочному авиационному полку с присвоением наименования "гвардейский" мужество, решительность и силу духа военнослужащих, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому за массовый героизм и отвагу 121-му тяжелому бомбардировочному авиаполку присвоено почетное наименование "гвардейский".

В телеграмме президент подчеркнул, что "это высокая честь и признание ваших особых заслуг, героизма и отваги, проявленных при защите Отечества, отстаивании суверенитета и национальных интересов нашей страны".

"Вы по праву можете гордиться историей и легендарными традициями полка. На самых сложных участках – в борьбе с террористами в Сирии, в ходе проведения специальной военной операции на Украине – личный состав вашей воинской части неизменно проявлял стойкость и мужество, решительность и силу духа, демонстрировал блестящие образцы выполнения ратного долга", - говорится в поздравлении.

Президент выразил уверенность, что солдаты и офицеры гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью, беззаветно служить родине, надёжно защищать безопасность и мирную жизнь россиян. Путин пожелал военнослужащим крепкого здоровья и новых успехов.

В состав полка входят стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС. Эти самолеты применялись для нанесения ударов по объектам террористов в Сирии. О применении Ту-160 и Ту-95МС для нанесения ударов по объектам украинской инфраструктуры не сообщалось.

Однако Минобороны РФ в своих брифингах неоднократно указывало на поражение объектов Украины крылатыми ракетами авиационного базирования. Основными носителями крылатых авиаракет в российских ВКС сегодня являются как раз Ту-160 и Ту-95МС.

В конце марта президент присвоил звание гвардейских 26-й отдельной бригаде береговой обороны Черноморского флота и 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота, также за героизм и отвагу.