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Рогозин рассказал о срывающих импортозамещение предприятиях «Роскосмоса»

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Карпухин/ТАСС

Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал о руководителях предприятий, которые срывают сроки работ по импортозамещению. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе заседания отраслевого оперативного штаба Рогозин рассказал, что с начала спецоперации руководители предприятий разделились на три группы. В первой группе главы перестроились для работы в новых условиях. Вторая продолжила работу в обычном режиме. Гендиректор «Роскосмоса» пригрозил уволить руководителей, которые срывают импортозамещение.

«Есть и третья группа директоров, которая допускает срыв сроков работ по импортозамещению. Это нож в спину нашей ракетно-космической отрасли. Если не сделаете выводов из своего так называемого руководства, то мы с вами расстанемся, несмотря на прошлые ваши заслуги», — заявил Рогозин.

Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что выполнение гособоронзаказа остается основной задачей предприятий.

Ранее Дмитрий Рогозин допустил отделение российского сегмента от Международной космической станции (МКС).

В марте генеральный директор «Роскосмоса» заявил, что предприятия корпорации наладят производство продукции, необходимой для авиации, сельского хозяйства, энергетики и медицины.

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