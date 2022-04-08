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ИноСМИ

Байден заявил о готовности воевать с Россией

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: © AP Photo / Carolyn Kaster

Breitbart (США): Джо Байден усиливает риторику войны с Россией в речи перед профсоюзными работниками: "Если придется воевать, я пойду с вами, ребята"

Президент США нагнетает военную риторику, пишет Breitbart. В речи перед профсоюзными работниками в среду он заявил о готовности воевать с Россией. "Он нас всех угробит. Он хуже Сталина", – пишет один из читателей.

В среду президент Джо Байден продолжил нагнетать военную риторику против российского президента Владимира Путина.

"Возможно, эта война продлится долго, но США не прекратят поддерживать Украину и ее народ в борьбе за свободу", – сказал Байден.

О продолжающемся конфликте президент высказался на конференции строительных профсоюзов США в Вашингтоне, округ Колумбия. Байден подробно остановился на военной помощи Украине.

"И кстати, если придется воевать, я пойду с вами, ребята", – заявил он под аплодисменты зала.

Президент гневно осудил новые фотографии с телами мирных жителей, появившиеся из города Буча после вывода российских войск (Россия назвала все это провокацией – Прим.Иносми).

Байден заявил, что Россия повинна "в масштабных военных преступлениях".

"Ответственные страны должны собраться и привлечь преступников к ответственности", – заявил он.

Президент провозгласил новые санкции, пообещав "сделать Путину еще больнее".

Байдена расстроило, что Конгресс усомнился в его приверженности обороне Украины. Он процитировал речь министра обороны Ллойда Остина на Капитолийском холме.

"И что по-вашему мы сделали? Почему, черт возьми, они в принципе в состоянии сражаться? — сказал он, перефразируя ответ Остина. – Мы их обучили и дали им оружие, вот почему".

Во вторник Байден заявил, что распорядился о дополнительных поставках оружия Украине, чтобы помочь ей справиться с Россией, но при этом признал, что часть помощи оказывается тайно.

"Мы не можем рекламировать каждую военную единицу по отдельности, потому что через нас идет и помощь от союзников и партнеров и современное оружие и боеприпасы поступают на Украину каждый божий день", – заявил он.

Комментарии читателей:

hotheadjack

Дорогой Влад. Пожалуйста, не обращай внимания. Джо... в общем, он у нас имбецил.

Uncle Gazpacho

Да Влад уже давно смекнул!

Whiteroses

Воистину. Своим длинным языком он нас всех угробит. Он хуже Сталина и других исторических диктаторов. Он ненавидит свою страну и хочет ее уничтожить. Страну, которая дала ему все. Правда, он и стырил порядком – заодно с Хантером.

FutureUser@mindspring.com

Дома хаос, а за границей сила. Вот вам глобалистская формула "участия" (чтобы других клеймить "изоляционистами") и "гостеприимства" (чтобы других клеймить "шовинистами"). Вся эта стратегия рассчитана на промывку мозгов, а не на безопасность и процветание Америки. Успех никого не заботит. Главное снабдить государственные СМИ цитатами и лозунгами в год выборов.

Irate Nate

Может, просто сдать Байдена Путину безо всяких там условий?

MobCharacter

Джо: "Клянусь вам, перед зеркалом это звучало намного круче".

Janos Skorzeny

Смешно: американские леваки десятилетиями цацкались с русскими, а как только те отказались от коммунизма, так яростно добиваются войны. Очень показательно.

Michael Scarn

Я тащусь, когда Картошка Джо лепит из себя крутого.

Jesuslovesyou

Брэндон – первый президент, объявивший войну собственной стране (Let's go Brandon или "Вперед, Брэндон" – популярный эвфемизм по созвучию вместо непечатного ругательства в адрес Джо Байдена, – прим. перев.).

Frank

Слабоумие его таки одолевает. Это страшно.

Attila the Hun

Каждый день я говорю, что хуже Джо уже не станет. Но он не устает меня переубеждать в обратном.

landy fincannon

Ждите провокаций под прикрытием.

Ken

В 1962 году у двух мировых лидеров хватило ума понять, что пора остановиться. Байден же, наоборот, приведет нас к ядерной войне, потому что туп как пробка.

Frank Jablonski

Будем надеяться, что этот идиот не втянет нас в реальную перестрелку из-за страны, которую большинство американцев даже не найдут ка карте. Размеры бюста Кардашьян они вам подскажут в любой момент, но найти Украину – спросите что полегче.

Status Crow

А что насчет безопасности России, а, Джо? Из-за нее же вся каша и заварилась. Чтобы НАТО не размещала войска, технику, биологическое оружие и ракетные комплексы в 500 милях от Москвы.

Libbuster45

Послушай, Джо, а во Вьетнаме ты был? А то мы ждали, но так и не дождались.

1jasonfarley

Им до того не терпится отменить выборы 2022 года, что наш скудоумный президент даже раздувает для этого третью мировую.

Dave

Это типа как он с "Талибаном"* разобрался? Не смешите меня!

Avatar

Хантер накачан наркотиками под завязку, его даже химическое оружие не берет. Можно слать куда угодно.

FrancisCastiglione

Когда он начнет занюхивать нервно-паралитический яд, там-то русские и поймут, что им крышка.

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* запрещенная в России террористическая организация, Прим. ИноСМИ

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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