Разделяй и властвуй: США давят на союзников России

NoonPost (Египет): Хан противостоит оппозиции и распускает парламент. Что происходит в Пакистане?

Разгоревшийся в Пакистане политический кризис может быть спровоцирован извне, пишет NoonPost. За попыткой отстранения от власти пакистанского премьер-министра скрывается борьба Вашингтона против любых союзников Москвы.

Пакистан переживает серьезный политический кризис после того, как премьер-министр Имран Хан избежал отстранения от власти благодаря решению вице-спикера Национальной ассамблеи (парламента) отменить вотум недоверия главе правительства. Напомним, что за инициированный оппозицией вотум проголосовал 161 депутат, и премьер-министру было необходимо 172 голоса, чтобы остаться в должности.

Пока все внимание было сосредоточено на поиске нового премьер-министра, Хан вмешался в процесс и добился роспуска парламента, планировавшего добиться его отставки. Это стало неожиданным ударом для оппозиции, и в ближайшие дни можно ожидать политической эскалации другого рода.

Невозможно рассматривать произошедшее в отрыве от начавшейся 24 февраля специальной военной операции России, последствия которой выходят за географические рамки. В настоящее время они затрагивают многие соседние образования и страны, зависящие от сложных отношений между Москвой и Вашингтоном. Что же происходит в Пакистане?

Вотум недоверия: что это за история?

Восьмого марта оппозиция внесла в парламент вотум недоверия Имрану Хану, и поскольку большое число депутатов от оппозиции поддержали данное предложение (161 из 342 членов парламента), 28 числа того же месяца Национальная ассамблея согласилась включить его в повестку дня и назначила заседание на 3 апреля.

В представленном запросе оппозиция обвинила Хана и его правительство в экономическом спаде, который, несмотря на данные им обещания улучшить условия жизни граждан, продолжается в стране с тех пор, как он вступил в должность, а также в неспособности искоренить коррупцию, продолжающую беспрепятственно разрушать принципы и основы общества.

Перед началом парламентской сессии оппозиционные партии представили новый вотум недоверия спикеру Генеральной Ассамблеи Асаду Кайсеру, заявив о его лояльности Хану, в связи с чем голосование могло быть лишено объективности и беспристрастности. Как следствие, на заседании председательствовал заместитель спикера Касим Хан Сури.

Через несколько часов после внесения этого предложения премьер-министр Пакистана усомнился в основаниях для такого шага, обвинив оппозицию в сговоре с США с целью смещения его с занимаемой должности и смены режима в Пакистане, особенно после напряженности, омрачившей отношения двух государств из-за ситуации вокруг Украины. При этом Белый дом в лице Кейт Бедингфилд (Kate Bedingfield), помощницы президента США по коммуникациям, опроверг обвинения Хана.

Большой сюрприз

Оппозиция надеялась провести свое предложение, проложив путь к смещению премьер-министра с занимаемой должности, однако их ожидал сюрприз –вице-спикер парламента, председательствовавший на голосовании, объявил об отмене голосования и отклонил инициативу.

Как отмечается на сайте Al Jazeera со ссылкой на пакистанскую газету The News International, Сури заявил о попытке оппозиции свергнуть правительство Хана – схеме, поддерживаемой иностранной державой и противоречащей конституции. В результате заседание было отложено, а голосование приостановлено в соответствии со статьями 5 и 6 Конституции.

Как заявил министр информации Пакистана Фавад Чаудри, согласно статье 5, верность государству является первейшей обязанностью всех граждан страны, а в статье 6 говорится, что "любые попытки приостановить действие или отменить действие конституции путем применения силы, демонстрации силы или любых других неконституционных средств считаются государственной изменой".

Министр подтвердил обоснованность утверждений Хана, на которые опирался парламент при отмене голосования по вотуму недоверия. По его словам, седьмого марта наряду с представителями других стран посол Исламабада в Вашингтоне был проинформирован о продолжающихся усилиях по свержению пакистанского премьер-министра. Это произошло всего за день до инициативы оппозиции, что указывает на возможную координацию двух сторон. Как отметил Чаудри, Вашингтон ранее намекал, что будущее американо-пакистанских отношений зависит от результатов голосования за вотум недоверия Хану.

Хан делает шаг вперёд

В качестве возмездия после попытки оппозиции добиться его отставки Хан посоветовал главе государства Арифу Алви распустить парламент и федеральное правительство и провести выборы в течение 90 дней, что президент и сделал. Согласно Конституции Пакистана, поскольку премьер-министр, в отношении которого планируется вынести вотум недоверия, не имеет права распускать парламент, такое решение должно было быть принято лично президентом страны.

Как следствие, Хан сохранит свои полномочия в качестве премьер-министра до проведения выборов или формирования временного правительства. В телевизионном обращении после отмены голосования он обратился к пакистанскому народу со следующими словами: "Нация должна готовиться к предстоящим выборам".

Провал голосования, роспуск парламента и объявление о проведении досрочных выборов в течение 3 месяцев шокировали оппозицию, назвавшую события "черным днем ​​в конституционной истории Пакистана". Именно так выразился лидер "Пакистанской мусульманской лиги" Шахбаз Шариф, первый кандидат на смену Хана на посту главы правительства в случае его отставки.

Такого же мнения придерживается глава оппозиционной "Пакистанской народной партии" Билавал Бхутто-Зардари, во время встречи с журналистами пригрозивший начать сидячую забастовку в ​​парламенте. Кроме того, он сообщил о намерении обратиться в Верховный суд для решения данного вопроса с целью признать противоречащим конституции решение о роспуске парламента и отклонении вотума недоверия премьер-министру.

Юристы от пакистанской оппозиции официально потребовали вмешательства Верховного суда, и сегодня все внимание приковано к действиям данной инстанции, которые, как ожидается, подольют масла в огонь нынешнего политического кризиса, который, скорее всего, будет иметь далеко идущие последствия для внутренней ситуации.

Между Востоком и Западом

Во внешней политике Исламабад колеблется между восточным и западным лагерями, поскольку пакистанская политическая элита расколота на две части. Одна склоняется к Москве, а другая – к Брюсселю (Европейскому союзу) и Вашингтону. Ввиду столь шаткого положения страна потеряла большую часть своего влияния и регионального веса, время от времени сталкивается с экономическими трудностями и напряженностью в отношениях с индийским соседом.

Недавно начавшийся украинский кризис в значительной степени обнажил масштабы раскола в политических кругах в Пакистане. Если командующий пакистанской армией Камар Джавед Баджва раскритиковал действия Москвы и призвал к немедленному прекращению "великой трагедии", то Хан отказался выдвигать какие-либо обвинения против российского президента Владимира Путина. Кроме того, он сопротивляется давлению Запада с целью заставить Пакистан занять антироссийскую позицию по ситуации на Украине.

Как заявил Имран Хан в своем выступлении несколько дней назад перед послами Евросоюза, его страна не подчиняется европейцам. Он также обвинил Запад в двуличии в отношениях с другими державами, заявив, что послы европейских государств не раз обращались к Исламабаду с просьбой осудить российскую спецоперацию на Украине. "Я хочу спросить, направляли ли вы какие-либо подобные сообщения Индии?" – с таким вопросом обратился премьер-министр к Европе.

По словам Хана, Запад долгие годы игнорировал происходящее в Кашмире, и хотя Индия нарушала международные нормы в этом спорном регионе, никто не двинулся с места. Глава правительства Пакистана спросил: "Кто-нибудь из вас разорвал отношения с Индией или прекратил торговлю с этой страной?" При этом он подчеркнул, что Исламабад не поддерживает никакие конфликты.

Как отметил Хан, его страна сохраняет хорошие отношения с Америкой, Россией, Китаем и Европой и проводит политику нейтралитета в отношении любого кризиса, стороной которого не является. При этом, анализируя потери, которые Исламабад понес из-за поддержки НАТО в Афганистане (80 000 жизней и 150 миллиардов долларов), он продолжил: "Признало ли НАТО наши жертвы? Направили ли послы ЕС хоть одно письмо, в котором бы высоко оценили наши усилия в Афганистане?"

Как известно, Пакистан отклонил письмо почти 20 послов Европейского Союза, призывавших Исламабад проголосовать против России на специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в начале российской спецоперации на Украине, удовлетворившись тем, что получил право голоса и сделав выбор в пользу нейтралитета вместе с другими странами, такими как Китай и Индия.

Даже если не брать во внимание последствия украинского кризиса, отношения между Исламабадом и Вашингтоном переживают не лучшие времена. Так, Хан сообщил о получении письма с угрозами от Белого дома, где говорится о свержении его правительства из-за отказа создать американские военные базы на пакистанской территории.

Нынешний конфликт между оппозицией и властью в Пакистане, самым слабым звеном которой является нынешний виток противостояния, предвещает эскалацию политической напряженности среди элит. Ее последствия, вероятно, затронут пакистанский народ, страдающий от ухудшения условий жизни в свете экономического кризиса, который, как опасаются, в конечном итоге приведет к политическому выбору страны в пользу экономических интересов.

Имад Аннан