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Российская газета

Совбез РФ: Белый дом закрыл единственный официальный канал связи с Кремлем

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Олег Храмов
Олег Храмов.
Источник изображения: Иван Егоров/ РГ

После пресечения деятельности хакерской группировки REvil в феврале этого года в Белый дом были направлены предложения начать разработку совместных мер по защите от деструктивного воздействия на объекты критической инфраструктуры обеих стран. Об этом в интервью "Российской газете" заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов.

По его словам, перед этим в рамках работы совместной группы "Кремль - Белый дом" под эгидой Совета безопасности РФ и Совета национальной безопасности США стороны обменялись списками объектов критически важной информационной инфраструктуры обеих стран.

"Однако сейчас Белый дом уведомил нас о том, что в одностороннем порядке выходит из переговорного процесса и закрывает канал связи", - сообщил Храмов, являвшийся руководителем группы с российской стороны.


Иван Егоров

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