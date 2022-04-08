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Названы самые опасные подводные лодки

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Дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 "Варшавянка"
Дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 "Варшавянка".
Источник изображения: Алексей Даничев/РИА "Новости"

В США назвали самые опасные подводные лодки в мире. Издание Popular Mechanics вспомнило рейтинг блога Covert Shores.

Составители рейтинга учитывали количество торпедных аппаратов и пусковых установок для ракет. В публикации отметили российскую подводную лодку К-560 «Северодвинск», которая получила 10 торпедных аппаратов и 8 вертикальных ракетных шахт. В каждой шахте можно разместить пять крылатых ракет 3М14 «Калибр».

Также в список попали атомные подводные лодки проекта 941 «Акула» и дизель-электрические субмарины проекта 636.3 «Варшавянка», которые несут ракеты «Калибр».

Возглавили рейтинг американские субмарины типа «Огайо», которые оснащены 154 крылатыми ракетами BGM-109 Tomahawk.

Ранее стало известно, что на «Адмиралтейских вервях» начали второй этап ходовых испытаний подводной лодки «Кронштадт» проект 677 «Лада».

В марте генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что в России могут строить по две подлодки проекта 636 в год.

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Страны
Польша
Россия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Б-586 Кронштадт
Северодвинск АПЛ
Компании
Кронштадт
ОСК
Проекты
636.3
677 Лада
877 Палтус
941 Акула
Ohio
Калибр КР
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