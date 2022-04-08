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ЦАМТО

ОАК принимает участие во Всероссийском форуме-выставке "Госзаказ-2022"

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Стенд ПАО "ОАК"
Стенд ПАО "ОАК" на выставке Indo Defence 2018 в Джакарте.
Источник изображения: Пресс-служба ПАО "ОАК"

ЦАМТО, 7 апреля. Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК" входит в Госкорпорацию Ростех) является одним из основных участников системы государственного заказа, поставляя авиационную технику российским министерствам и ведомствам.

Важнейшую часть производимой ОАК продукции составляет государственный оборонный заказ в интересах Минобороны России. Также поставки самолетов различных типов и модификаций осуществляются государственным структурам, в том числе специальному летному отряду "Россия", МЧС России и другим.

В рамках Всероссийского форума-выставки "Госзаказ-2022" с помощью мультимедийного комплекса ОАК представляет линейку военной и гражданской авиационной техники, а также демонстрирует успешный опыт эксплуатации российских самолетов в парке различных госзаказчиков. В деловой программе форума принял участие генеральный директор ПАО "ОАК", вице-президент ОООР "СоюзМаш России" Юрий Слюсарь.

Государство является важнейшим заказчиком военной и гражданской авиационной техники, производимой предприятиями ОАК, а также обеспечивает значительные меры поддержки авиастроительной отрасли.

"Предприятия ОАК обеспечены заказами, КБ загружены работой. Выполнение обязательств по ГОЗ является одним из ключевых приоритетов, – сказал генеральный директор ПАО "ОАК", вице-президент ОООР "СоюзМаш России" Юрий Слюсарь. – Авиационная отрасль, где сконцентрированы важные для экономики и развития промышленности технологии, становится одним из важнейших партнеров государства в преодолении вызовов, связанных с беспрецедентным санкционным давлением. В условиях блокирования работы со стороны западных поставщиков сегодня наши усилия направлены на скорейшее импортозамещение, наша главная цель – обеспечить страну отечественными самолетами".

Представители ОАК принимают участие в деловой программе форума. По ее итогам будут выработаны предложения, которые будут учтены Правительством РФ при подготовке нормативно-правовых актов, в том числе антикризисных.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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Россия
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МЧС
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
Гособоронзаказ
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