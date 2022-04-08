Войти
ЦАМТО

Минобороны Индонезии получило партию 155-мм самоходных гаубиц "Цезарь"

76
0
0
155-мм САУ CAESAR
155-мм САУ CAESAR.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 7 апреля. Минобороны Индонезии получило очередную партию 155-мм самоходных гаубиц (СГ) "Цезарь" (CAESAR – CAmion Equipe d'un Systeme d'ARtillerie) производства компании NEXTER Systems.

Как сообщает Kupang Tribun News, 16 ед. техники, в том числе 8 СГ "Цезарь", 7 командирских машин управления (КМУ) Komodo и 1 машина обслуживания, прибыли 4 апреля на борту транспортного корабля LCT VIP JAYA в морской порт Тенау Купанг. Техника поступит на вооружение артиллерийского дивизиона в Медане (пр.Северная Суматра).

Напомним, что о прибытии первого транша вооружений по данному контракту сообщил местный ресурс Defense Studies 2 февраля 2020 года. Тогда отмечалось, что в ночь на 31 января 12 ед. техники (нераскрытой по номенклатуре) прибыли на борту судна Hoegh Jeddah под норвежским флагом и были выгружены в грузовом терминале порта Калибару (он же Танджунг-Приок) в Северной Джакарте.

Как уже сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Индонезии сообщило о заказе второй партии из 18 ед. 155-мм самоходных гаубиц "Цезарь" 9 февраля 2017 года. Представитель французского производителя подтвердил продажу дополнительной партии СГ Индонезии. По данным французской газеты La Tribune, стоимость соглашения составила 60 млн. евро.

Помимо гаубиц, в рамках соглашения NEXTER Systems также обеспечит поставку систем управления огнем FINDART, тренажеров и более 50 вспомогательных машин (из них 18 КМУ Komodo), которые будут собраны индонезийской компанией-партнером PT Pindad. Кроме того, соглашение предусматривает участие в поставке компонентов и боеприпасов для гаубиц национальных производителей.

Компания NEXTER Systems подтвердила заключение с Министерством обороны Индонезии первого контракта на поставку для СВ страны 37 ед. 155-мм СГ "Цезарь" в ноябре 2012 года. Стоимость программы оценивалась в 115 млн. евро.

В рамках связанного с контрактом офсетного соглашения NEXTER Systems передала компании PT Pindad технологии, которые позволят обеспечить обслуживание артиллерийских систем на территории Индонезии. Поставки начались в 2014 году. По 18 гаубиц приняты на вооружение двух (теперь трех) артиллерийских дивизионов, еще одна СГ будет использоваться для обучения.

Как и в составе СВ Франции, индонезийские установки базируются на шасси грузовика "Шерпа" с колесной формулой 6х6 компании Renault Trucks Defense. Для ВС Индонезии СГ "Цезарь" поставляются в конфигурации с правым рулем и защищенной от огня стрелкового оружия и осколков боеприпасов кабиной. Боекомплект СГ – 18 выстрелов. Дальность стрельбы снарядом ERFB NR-269 BB – 42 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Франция
Компании
Pindad
Renault Trucks
Проекты
2020-й год
Похожие новости
04.02.2020
NEXTER Systems начала поставки Индонезии второй партии 155-мм САУ "Цезарь"
15.11.2018
Индонезийская бронетанковая техника на выставке Indo Defense 2018. Часть 2
14.11.2018
Индонезийская бронетанковая техника на выставке Indo Defense 2018. Часть 1
22.02.2017
Индонезия закупила еще 18 французских самоходных гаубиц CAESAR
20.08.2014
Санкциями по своим
11.01.2011
Renault Trucks Defense получает новые заказы из Индонезии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.04 01:17
  • 22323
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.04 20:03
  • 1
Украина получит устаревшие версии БМП-1 и Т-72 из Чехии
  • 07.04 17:33
  • 17
Почему "Байрактары", "Джавелины" и "Стингеры" оказались малоэффективны на Украине
  • 07.04 14:06
  • 64
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 07.04 12:52
  • 5
Неприемлемый ущерб
  • 07.04 10:45
  • 4
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 07.04 08:55
  • 64
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 07.04 05:34
  • 18
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 07.04 05:28
  • 1
"Новое средневековье". Из русских опять лепят варваров
  • 07.04 04:49
  • 1
Американский генерал предупредил об угрозе большой войны
  • 07.04 03:32
  • 24
Подводные рифы спецоперации
  • 07.04 03:05
  • 4
Куда и зачем Россия перебрасывает войска из-под Киева
  • 07.04 01:45
  • 27
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 07.04 00:16
  • 2
Сверхточную ракету Х-59МК2 применили под Николаевом
  • 06.04 23:49
  • 48
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной