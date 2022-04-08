Минобороны Индонезии получило партию 155-мм самоходных гаубиц "Цезарь"

ЦАМТО, 7 апреля. Минобороны Индонезии получило очередную партию 155-мм самоходных гаубиц (СГ) "Цезарь" (CAESAR – CAmion Equipe d'un Systeme d'ARtillerie) производства компании NEXTER Systems.

Как сообщает Kupang Tribun News, 16 ед. техники, в том числе 8 СГ "Цезарь", 7 командирских машин управления (КМУ) Komodo и 1 машина обслуживания, прибыли 4 апреля на борту транспортного корабля LCT VIP JAYA в морской порт Тенау Купанг. Техника поступит на вооружение артиллерийского дивизиона в Медане (пр.Северная Суматра).

Напомним, что о прибытии первого транша вооружений по данному контракту сообщил местный ресурс Defense Studies 2 февраля 2020 года. Тогда отмечалось, что в ночь на 31 января 12 ед. техники (нераскрытой по номенклатуре) прибыли на борту судна Hoegh Jeddah под норвежским флагом и были выгружены в грузовом терминале порта Калибару (он же Танджунг-Приок) в Северной Джакарте.

Как уже сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Индонезии сообщило о заказе второй партии из 18 ед. 155-мм самоходных гаубиц "Цезарь" 9 февраля 2017 года. Представитель французского производителя подтвердил продажу дополнительной партии СГ Индонезии. По данным французской газеты La Tribune, стоимость соглашения составила 60 млн. евро.

Помимо гаубиц, в рамках соглашения NEXTER Systems также обеспечит поставку систем управления огнем FINDART, тренажеров и более 50 вспомогательных машин (из них 18 КМУ Komodo), которые будут собраны индонезийской компанией-партнером PT Pindad. Кроме того, соглашение предусматривает участие в поставке компонентов и боеприпасов для гаубиц национальных производителей.

Компания NEXTER Systems подтвердила заключение с Министерством обороны Индонезии первого контракта на поставку для СВ страны 37 ед. 155-мм СГ "Цезарь" в ноябре 2012 года. Стоимость программы оценивалась в 115 млн. евро.

В рамках связанного с контрактом офсетного соглашения NEXTER Systems передала компании PT Pindad технологии, которые позволят обеспечить обслуживание артиллерийских систем на территории Индонезии. Поставки начались в 2014 году. По 18 гаубиц приняты на вооружение двух (теперь трех) артиллерийских дивизионов, еще одна СГ будет использоваться для обучения.

Как и в составе СВ Франции, индонезийские установки базируются на шасси грузовика "Шерпа" с колесной формулой 6х6 компании Renault Trucks Defense. Для ВС Индонезии СГ "Цезарь" поставляются в конфигурации с правым рулем и защищенной от огня стрелкового оружия и осколков боеприпасов кабиной. Боекомплект СГ – 18 выстрелов. Дальность стрельбы снарядом ERFB NR-269 BB – 42 км.