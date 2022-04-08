Минобороны РФ рассказало о запуске космического аппарата с Плесецка

Ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах российского военного ведомства запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом 7 апреля сообщило Минобороны РФ.

Как уточняется, предстартовые операции и запуск прошли в штатном режиме.

Наземные средства Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск ВКС взяли ее на сопровождение. Ракета-носитель должна вывести на орбиту космический аппарат.

«Союз-2.1б» — модификация ракеты космического назначения «Союз-2». Предназначается для запусков различных космических аппаратов. Представляет собой трехступенчатую ракету среднего класса.

Первый пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2» в России состоялся 5 февраля 2022 года. ВКС России запустили «Союз-2.1а» с космическим аппаратом Минобороны РФ, который должен был быть выведен на орбиту. Ведомство уточняло, что предстартовые операции, а также старт прошли в штатном режиме.

Ракеты-носители серии «Союз-2» созданы на базе серийной ракеты-носителя «Союз-У». На «Союз-2» применены усовершенствованные двигательные установки, современные системы измерений и управления.

В прошлом году «Союз-2.1б» стартовал с космодрома Байконур 27 декабря. В «Роскосмосе» уточняли, что под обтекателем аппарата находятся 36 спутников OneWeb. В предыдущих запусках ракета выводила на орбиту по 34 таких аппарата.