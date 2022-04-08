В Заполярье начались учения с участием авиации и войск ПВО

В Мурманской области началась командно-штабная тренировка с авиацией и войсками ПВО Северного флота.

Как сообщили в пресс-службе СФ, тренировка будет проходить в два этапа и займет несколько дней. На первом этапе предстоит отработать развертывание авиации и войск ПВО в составе Арктической экспедиционной группировки Северного флота, на которую возложена защита российских морских коммуникаций.

Вторым этапом станет отработка управления авиацией и подразделениями ПВО в ходе прикрытия с воздуха боевых кораблей, судов обеспечения и береговых войск. Также в ходе второго этапа тренировки будет отрабатываться организация противовоздушной обороны объектов флота и гражданской инфраструктуры. В тренировке примут участие до 1500 человек, около 70 единиц боевой и специальной техники, до 20 летательных аппаратов, до 10 кораблей и судов обеспечения.

Алексей Михайлов (Мурманск)