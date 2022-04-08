Опубликовано видео последствий дуэли российского Т-80БВ с Т-64БВ ВСУ

В специальной операции против украинских вооруженных формирований задействованы части российской морской пехоты, в частности танковые подразделения. У них на вооружении находятся Т-80БВ с газотурбинными 1100-сильными двигателями, имеющие высокие скоростные и маневренные характеристики. Установленные на них гладкоствольные 125-мм пушки-пусковые установки способны применять боеприпасы различных типов, в том числе управляемые дальнобойные ракеты.

Российские боевые машины уверенно уничтожают различную бронетехнику противника. Так, в интернете появился короткий видеоролик, в котором показаны последствия дуэли морпеховского "восьмидесятого" с Т-64БВ националистов.

Схватка не продлилась долго - первый же кумулятивный снаряд подбил противника, который быстро загорелся. Об этом свидетельствует поднявшийся столб черного дыма. Возможно, когда пламя доберется до боекомплекта, произойдет врыв с отрыванием многотонной башни, которая улетит за много метров.

Если говорить об украинских танках, то с 2017-го местные средства массовой информации много говорили о проводившихся модернизационных работах, которую характеризовали как очень успешную.

Сообщалось об установке усовершенствованного прицельного оборудования и о том, что тепловизионные приборы обнаружения получили наводчики-операторы и командиры.

Украинское командование, подготавливаясь к вступлению в НАТО, предпринимало меры к тому, чтобы средства связи соответствовали стандартам Североатлантического альянса, поэтому Т-64БВ образца 2017 года снабдили радиостанциями с зарубежной элементной базой.

Чтобы улучшить динамическую защиту, в имевшиеся навесные контейнеры поместили элементы "реактивной брони" "Нож", однако, как оказалось в реальности, она не лучше старого "Контакта", поскольку не слишком эффективно нейтрализует кумулятивные боеприпасы. Да и в целом "шестьдесят четвертые" ВСУ не оправдали возлагавшихся на них надежд - так называемая модернизация оказалась пустой тратой средств.

Алексей Моисеев