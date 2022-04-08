Последствия нехватки топлива в ВСУ показали на видео

В Сети появилось видео патрулирования территории подразделением украинских националистов. Из-за нехватки топлива в ВСУ военные с синими повязками на руках передвигаются на велосипедах.

По данным Минобороны РФ, 7 апреля высокоточными ракетными ударами с моря и воздуха были уничтожены четыре базе хранения горюче-смазочных материалов ВСУ под Запорожьем, Николаевом, Харьковом и Чугуевым. С них снабжали топливом украинские войска под Николевом, Харьковом и на Донбассе.

Днем ранее были ракетными ударами были уничтожены пять хранилищ ГСМ. По мнению военных экспертов, в результате целенаправленной "калибровки" хранилищ топлива ВСУ и нефтеперерабатывающих заводов уничтожено более 60 процентов запасов топлива армии Украины.

Антон Валагин