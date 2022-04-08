Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту

Военный спутник, запущенный с космодрома Плесецк, в расчетное время вывели на орбиту

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Военный спутник, запущенный в четверг с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на орбиту, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Космический аппарат "Космос-2554", запущенный боевым расчетом Космических войск ВКС... в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС, которые будут управлять им в процессе орбитального полета", - отметили в военном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы "функционируют нормально".

Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала в четверг в 14.20, через три минуты специалисты ВКС приняли ее на сопровождение, спутнику был присвоен порядковый номер "Космос-2554".