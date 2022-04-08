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РИА Новости

Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту

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Пуск РН "Союз-2.1а"
Пуск РН "Союз-2.1а".
Источник изображения: © РИА Новости / пресс-служба "Роскосмоса"

Военный спутник, запущенный с космодрома Плесецк, в расчетное время вывели на орбиту

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Военный спутник, запущенный в четверг с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на орбиту, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Космический аппарат "Космос-2554", запущенный боевым расчетом Космических войск ВКС... в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС, которые будут управлять им в процессе орбитального полета", - отметили в военном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы "функционируют нормально".

Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала в четверг в 14.20, через три минуты специалисты ВКС приняли ее на сопровождение, спутнику был присвоен порядковый номер "Космос-2554".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ГИКЦ им. Титова
Минoбороны РФ
Проекты
Плесецк
Союз-2 РН
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