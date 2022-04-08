США дали имя ядерной ракете будущего

ВВС США назвали межконтинентальную баллистическую ракету нового поколения LGM-35A Sentinel. Вчера, 6 апреля, пресс-служба ВВС США официально присвоила новое имя ракете, которую ранее называли GBSD (Ground Based Strategic Deterrent — средство стратегического сдерживания наземного базирования).

Согласно тендеру, который позже выиграла компания Northrop Grumman, американские военные планировали найти замену для межконтинентальных баллистических ракет (МБР) LGM-30 Minuteman III, принятых на вооружение ещё в 70-е годы. Планируется заменить все 450 ракет Minuteman III, которые стоят на вооружении ВВС США, а также, возможно, инфраструктуру для их запуска. Новые МБР должны были поступить в войска уже в 2027 году и прослужить до 2070-х годов. Предварительная стоимость контракта оценивалась в $62,3 млрд.

Рендер ракеты LGM-35A Sentinel Источник изображения: defensenews.com

После финального решения о выборе ракеты было также принято решение о модернизации всех пусковых установок. Это повысило стоимость перевооружения межконтинентальными баллистическими ракетами до $100 млрд. Также были скорректированы сроки постановки на вооружение первых ракет. Так, первые LGM-35A Sentinel заступят на боевое дежурство к 2029 году и будут служить до 70-х годов. При этом в ВВС США указывают, что благодаря модульности и простоте обслуживания ракеты будут постоянно модернизироваться и смогут соответствовать всем перспективным угрозам.

Модернизация американского ядерного арсенала стартовала в 2013 году в рамках реализации стратегии «3+2», в течение 25 лет семь типов ядерных боезарядов будут заменены на пять новых. По словам главы Национального управления ядерной безопасности Фрэнка Клотца, «США будут иметь в своём ядерном арсенале три боеголовки для ракет наземного и морского базирования, а также два типа боезарядов, доставляемых по воздуху. Один из них — бомба свободного падения, второй — боеголовка, устанавливаемая на крылатую ракету». По различным оценкам, ядерное перевооружение США может стоить порядка $1 трлн, из которых $350 млрд будут потрачены в ближайшее десятилетие.