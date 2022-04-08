В интересах Америки предотвратить войну с Россией

The American Conservative (США): в интересах Америки предотвратить войну

Главный долг Вашингтона – перед американцами, а не украинцами, считает автор The American Conservative. По его мнению, главной опасностью продолжающегося конфликта на Украине для США является возможность втянуться в войну с Россией.

Пусть "ястребы" Республиканской партии зарабатывают очки на российско-украинском конфликте. Эти основатели Вашингтонской партии войны два десятилетия двигали НАТО на восток и поддерживали смену режима на пороге у Москвы, а теперь грозят вмешаться от имени Киева и втянуть в продолжающийся конфликт НАТО.

Член Палаты представителей Майк Тернер (Mike Turner), высокопоставленный республиканец из комитета по разведке, посетовал, что администрация Байдена публично заявила о своих обязательствах предоставить Украине оружие для самозащиты, но выполнять их явно не торопится. "Конечно же это стоило украинцам жизней", – добавил он.

Российские военные действия, разумеется, ужасны. Но и Тернер весьма избирателен в своих гуманитарных чувствах. В войне Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов с Йеменом погибло более 400 000 мирных жителей – при прямой помощи Америки. И йеменцы до сих пор гибнут каждый день. Конгрессу ничего не стоит положить конец худшему и перекрыть Эр-Рияду и Абу-Даби военную поддержку. Почему же Тернер молчит?

Более того, Тернер забывает, что его главный и самый священный долг – перед американцами, а не украинцами. Украинцы вправе решать свою судьбу без иностранного вмешательства, но Вашингтон обязан воздержаться от военного вмешательства при отсутствии жизненно важных интересов США – то есть непосредственной угрозы американской безопасности. Главная же опасность продолжающегося конфликта на Украине для США – это возможность, что нас втянут в войну с Россией.

В войне с применением обычных вооружений Москве не победить Америку, хотя защищать родину ее вооруженные силы наверняка будут лучше, чем вести боевые действия на территории соседа. Однако российская доктрина предусматривает право первого ядерного удара в ответ на превосходство США в обычных вооружениях – наперекор раскладу сил времен холодной войны. К тому же Украина значит для Москвы гораздо больше, чем для Вашингтона – отсюда многочисленные жалобы Владимира Путина на расширение НАТО, в том числе самые громкие на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года.

Поэтому требование Тернера к администрации Байдена противостоять России ошибочно. Тернер посетовал, что президент Байден "кажется робким и словно боится российских шагов, – хотя по идее должен негодовать". По его мнению, Байден должен "бросить Путину вызов" и "дать понять, что США обязательно будут сдерживать все российские угрозы".

Вашингтон действительно должен сдерживать угрозы – в адрес Америки. Однако потенциальной войны, будь то случайной или преднамеренной, лучше избегать. Международные отношения – сложная игра на "слабó". Спор США и России из-за украинского конфликта – это уже ядерное "слабó", и у Москвы здесь преимущество. Она слабее, и у нее больше поставлено на карту – а значит, больше стимул блефовать и рисковать. Если бы на карту было поставлено выживание Америки, Вашингтон мог бы раскрыть путинский блеф. Однако сегодня ставки для США весьма малы.

Барри Павел (Barry Pavel) из Атлантического совета тоже счел, что Байден осторожничает: "Бывало же и раньше, чтобы силы США и России вступали в конфликт, но третья мировая так и не началась". Таким образом, подытожил он, "есть сотни вариантов между тем, что делает НАТО сейчас, и угрозой третьей мировой".

Это, безусловно, правда – далеко не все шаги США повлекут за собой военный ответ России. Так, США и их европейские союзники уже оказали Украине летальную помощь, не усугубляя при этом конфликта. Некоторые "ястребы" припоминают инцидент 2018 года, когда проасадовские силы, в том числе российские наемники из группы Вагнера, атаковали в Сирии американскую базу. Хотя погибло от 200 до 300 человек, Москва сняла с себя всякую ответственность и принимать ответных мер не стала. А несколькими десятилетиями ранее Вашингтон оказал существенную помощь моджахедам, поставив в том числе ракеты "Стингер". Это привело к гибели тысяч советских солдат, однако не вызвало возмездия со стороны России.

Однако отличить хорошие риски от плохих тяжело. Граница между ними невидима и непредсказуема. Более того, российская красная линия наверняка сместится, поскольку Москва считает, что ее миссия на Украине осложнилась. И главное: российская кампания отражает ее основные интересы, в отличие от большинства других приведенных примеров. Победа над Киевом для Путина наверняка способ защитить Россию, поэтому Москва быстрее и жестче реагирует на, казалось бы, незначительные провокации.

Павел переживает, что если мы не займем более жесткую позицию, то не сможем сдержать Россию: "Убедили ли мы русских, что действительно полны решимости неукоснительно соблюдать Статью 5 и защищать каждый дюйм территории НАТО?" При этом США и их европейские союзники ясно дали понять, что Украина в НАТО не входит, поэтому никакие гарантии безопасности альянса на нее не распространяются. Более того, из перемены московской стратегии – вывода войск из-под Киева и концентрации в Донбассе – следует, что даже Путин осознал, что возможности его вооруженных сил ограничены. Неспособность российских военных достичь первоначальных целей путинского режима дорого обошлась ему и резко снизила вероятность дальнейших наступательных шагов.

Еще больше недовольства в правительстве Зеленского. В марте министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что ЕС "в своеобычной манере не может принять решение о решительных и быстрых действиях". Зеленский тоже упрекнул дружественные правительства за то, что те не ужесточили санкций, не поставили Украине достаточно оружия и не развязали войну с Россией.

Разумеется, у украинцев нет причин для благоразумия и умеренности. На их территории развернулись боевые действия, и они хотят как можно больше помощи. По правде говоря, украинские официальные лица были бы даже рады, если бы им удалось втянуть в конфликт союзников. Это не должно вызывать удивления и не повод критиковать Украину. Если бы под ударом оказалась Америка, – а свою независимость она отвоевала благодаря Франции, – я бы тоже просил и даже требовал, чтобы дружественные государства сделали для США все возможное. Пожалуй, самые известные примеры можно почерпнуть из Первой и Второй мировых войн. После того, как Германия напала на Польшу, британский премьер Уинстон Черчилль работал и ждал более двух лет, чтобы Америка вступила в войну.

Но принимать окончательное решение Вашингтону придется, исходя из собственных, а не украинских интересов. Самое главное – то, что США не должны добровольно вступать в российско-украинский конфликт. Таким образом, введение бесполетной зоны исключается: для этого придется сбивать российские самолеты над Украиной, а , возможно, даже в России, а также подавлять российские средства ПВО. Предложения насчет "гуманитарных коридоров" и "миротворческих сил" не менее опасны и почти наверняка повлекут за собой военный ответ Москвы с возможной и даже вероятной эскалацией. Все эти шаги приведут к перестрелке с ядерной державой, что, в свою очередь, чревато третьей мировой.

Другие – например, Иво Даалдер (Ivo Daalder) из Чикагского совета по глобальным делам, предлагают, чтобы США и НАТО нанесли ответный удар, если Москва применит биологическое, химическое или ядерное оружие. Такое нападение со стороны России было бы чудовищным, но даже оно не стоит того, чтобы провоцировать поистине ужасный конфликт с участием США. Москва – более слабая держава и не может позволить себе отступить. А поскольку у нее превосходство ядерной эскалации, отступать ей и не придется.

Более того, успех на Украине для правительства Путина гораздо важнее, чем для Вашингтона и особенно американского народа. И действительно, это же США, а не европейским членам НАТО придется наносить удары по российским подразделениям и реагировать на любой ответный шаг России. Хотя США должны быть готовы к применению биологического, химического или ядерного оружия против коллег по альянсу, которых обязались защищать, было бы глупо запускать ответный цикл из-за Украины.

Пока что правительства США и Европы ограничились поставками на Украину оружия и другой военной техники. Это вполне в духе "правил игры" сверхдержав. Точно так же Вашингтон помогал сражавшимся с советскими войсками моджахедам, а Москва – Северному Вьетнаму в борьбе с американскими войсками.

Однако передача оружия как правило происходит по принципу "правдоподобного отрицания", – чтобы не раскрывать своей истинной роли. Поэтому с теми же предложениями о переброске на Украину польских МиГов встает проблема: будет трудно переправить их тайком. Передавая оружие открыто, страны рискуют тем, что противник попытается им воспрепятствовать. Москва уже назвала поставки оружия "законными целями". Россия даже может заявить о праве наносить удары по арсеналам в соседних странах-членах НАТО или военному транзиту – причем в первую очередь это касается Польши. Однако такие атаки наверняка повлекут за собой возмездие союзников и чреваты взрывоопасной ситуацией.

Кулеба раскритиковал нерешительность, с которой Запад исполняет военные пожелания Киева: "Те, кто подсчитывает в уме – это мы дать можем, а то нет – лишь продлевают страдания украинцев, множат число погибших мирных жителей и способствуют дальнейшему разрушению украинских городов и сел". Однако западным чиновникам важнее всего гарантировать, что страдания украинцев не разделят их собственные граждане, и предотвратить расползание конфликта.

Вашингтон уже оказал Украине существенную военную поддержку, поставив тысячи единиц противотанкового оружия. Кроме того Запад обучает украинских военнослужащих. Очевидно, что именно поддержка США и их союзников превратила киевские войска в эффективную боевую силу. Такая подготовка военнослужащих ведется почти повсеместно, в международном масштабе. Широко практикуется обмен разведывательными данными. Однако страны редко разглашают эти действия, как недавно сделал президент Байден в одной из многочисленных своих оплошностей. Есть веские причины продолжать эту практику, сохраняя за собой право на правдоподобное отрицание.

Даже при том, что Вашингтон обязуется оказывать эту помощь и в дальнейшем, главная его цель – содействовать окончанию конфликта. Если же он затянется, важно помочь Украине защитить свой народ. Но и эта защита должна служить определенной цели – достичь стабильного мира и отстоять независимость страны. В противном случае цена конфликта окажется неисчислимой, особенно для украинского народа.

Действия России непростительны, и США вместе со своими европейскими союзниками обязаны помочь украинцам защититься. Однако главной обязанностью Вашингтона была и остается защита американского народа. Позиция США по российско-украинскому конфликту должна формулироваться исходя из этого.

Дуг Бэндоу