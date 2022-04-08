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ЦАМТО

На верфи Huntington Ingalls Industries спущен на воду 10-й корабль класса "Лэдженд" для Береговой охраны США

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Лэдженд
Многоцелевой патрульный корабль (National Security Cutter – NSC) класса "Лэдженд".
Источник изображения: ingalls.huntingtoningalls.com

ЦАМТО, 7 апреля. На предприятии в Паскагуле (шт.Миссисипи) подразделения Ingalls Shipbuilding компании Huntington Ingalls Industries 2 апреля состоялась церемония спуска на воду большого многоцелевого патрульного корабля (National Security Cutter – NSC) (WMSL-759) "Кэлхун" класса "Лэдженд".

Корабль предназначен для Береговой охраны США.

(WMSL-759) "Кэлхун" станет 10-м кораблем класса "Лэдженд". Планируется, что церемония крещения "Кэлхун" состоится в июне 2022 года, а в начале 2023 года он будет передан заказчику.

Как сообщал ЦАМТО, корабли класса "Лэдженд" предназначены для охраны территориальных вод, противодействия незаконному обороту наркотиков и контрабанде, защиты рыболовных промыслов и окружающей среды, охраны правопорядка на море, проведения поисково-спасательных операций, оказания помощи терпящим бедствие.

Закладка головного корабля класса, "Бертольф" (WMSL-750), состоялась в 2004 году. Корабль был принят на вооружение Береговой охраны США в августе 2008 года. 9 ноября 2020 года Huntington Ingalls Industries передала Береговой охраны США девятый корабль серии, (WMSL-758) "Стоун". Два корабля находятся в стадии строительства.

В рамках программы "Дипуотер" для замены 12 устаревших катеров класса "Гамильтон", эксплуатировавшийся с 1960-х гг., первоначально планировалось построить восемь современных многоцелевых больших патрульных кораблей, однако на текущий момент заказаны уже 11 судов. Контракты на постройку 10-го и 11-го кораблей серии Huntington Ingalls Industries и командование Береговой охраны США подписали в декабре 2018 года. Постройка 11-го корабля, (WMSL-760) "Фридман", началась в мае 2021 года.

Длина корабля класса "Лэдженд" составляет 126,6 м, полное водоизмещение – 4600 т. Судно оснащено комбинированной дизель-газотурбинной силовой установкой и развивает максимальную скорость до 28 узлов. Дальность плавания – 12 тыс. морских миль, автономность – 60 суток. Экипаж – 120 человек. Корабль оборудован полетной палубой, предназначенной для приема вертолетов и беспилотных летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой. В кормовой части размещаются 2 надувных скоростных катера.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
HII
Ingalls
Проекты
2020-й год
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