Польская пресса: ВС РФ используют нестандартные решения при применении гаубиц в Мариуполе

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Основной способ применения самоходных гаубиц состоит в ведении стрельбы с закрытых позиций, по цели, которая не находится в прямой видимости экипажа. Однако в рамках спецоперации на Украине ВС РФ используют их в качестве штурмовых орудий.
- отмечается в издании Defence24.
Как указывается в польской прессе, особенностью городских боев является то, что атакующая сторона сталкивается с противником, использующим здания и жилые дома в качестве укреплений, затрудняя продвижение войск.
- считает автор.
С одной стороны, в повышенной опасности находится жизнь и здоровье экипажа и сохранность техники. Так, запечатлённая в боях за Мариуполь «Акация» имеет броню 15-30 мм катаной стали, которая «не обеспечивает полной защиты даже от крупнокалиберных пулемётов, не говоря уже о противотанковых гранатометах любого типа».
- указывает автор.
С другой стороны, САУ обладают внушительной огневой мощью, применяя боеприпасы калибра 152 и весом более 40 кг, которые «способны создать угрозу любой технике украинской стороны, включая танки».
- поясняется в издании.