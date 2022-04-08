Удары ВКС России и танков по "Азовстали" показали на видео

Зачистку "Азовстали" ударами ВКС России и танков показали с высоты птичьего полета.

В ТГ-канале проекта WarGonzo опубликовали видеоролик, демонстрирующий, как ВКС России и танки атакуют завод "Азовсталь", где засели остатки разгромленного нацбатальона.

В ролике, который снимался дроном, видно, как танковые орудия подавляют огневые точки противника, а самолеты наносят массированные удары.

По информации военкора Семена Пегова, сейчас на территории предприятия засело около 3000 неонацистов. На территории завода уже закрепились передовые штурмовые отряды НМ ДНР и ВС России.

Олег Корякин (Казань)