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Российская газета

Удары ВКС России и танков по "Азовстали" показали на видео

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Источник изображения: rg.ru


Зачистку "Азовстали" ударами ВКС России и танков показали с высоты птичьего полета.

В ТГ-канале проекта WarGonzo опубликовали видеоролик, демонстрирующий, как ВКС России и танки атакуют завод "Азовсталь", где засели остатки разгромленного нацбатальона.

В ролике, который снимался дроном, видно, как танковые орудия подавляют огневые точки противника, а самолеты наносят массированные удары.

По информации военкора Семена Пегова, сейчас на территории предприятия засело около 3000 неонацистов. На территории завода уже закрепились передовые штурмовые отряды НМ ДНР и ВС России.


Олег Корякин (Казань)

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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