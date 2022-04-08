Конфликт на Украине расколол НАТО

The New York Times (США): страны НАТО разделились во мнениях в тот момент, когда конфликт на Украине вступает в фазу неопределенности

Страны Евросоюза разделились во мнениях о том, что нужно делать для преодоления украинского кризиса, сообщает The New York Times. Однако НАТО решила воспользоваться ситуацией, чтобы резко нарастить военную мощь в Европе для "сдерживания России".

Стивен Эрлэнгер (Steven Erlanger), Майкл Кроули (Michael Crowley)

Брюссель – Столкнувшись с перспективой того, что конфликт на Украине будет долгим и изнурительным, страны НАТО разошлись во мнениях относительно того, как лучше действовать на следующей стадии и в тот период неопределенности, который, скорее всего, за ней последует.

Центральноевропейские государства, в частности Польша и страны Балтии, требуют полного разрыва отношений с Москвой и усиления давления, чтобы поставить Россию на колени, о чем сообщили двое высокопоставленных западных чиновников. По мнению этих стран, все, что Россия сможет представить как победу, нанесет серьезный ущерб европейской безопасности.

Между тем другие страны считают, что подчинить Россию будет непросто и что исход кризиса, вероятнее всего, окажется сложным – это будет скорее изнурительное прекращение огня, чем оглушительная победа. Франция, Германия и Турция хотят поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным.

Министры иностранных дел стран НАТО, которые на этой неделе проведут встречу, чтобы обсудить вопросы касательно военной помощи Украине, согласны в одном: этот конфликт далек от завершения, и несмотря на то, что российские вооруженные силы демонстрируют не слишком впечатляющие результаты и им пришлось отступить из Киевской области, они все равно медленно, но верно продвигаются на востоке Украины.

"Москва не отказывается от своих амбиций на Украине, – сказал на этой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. – Сейчас мы наблюдаем значительный отход войск от Киева для перегруппировки, перевооружения и пополнения запасов. И они переключают свое внимание на восток".

По мнению чиновников, на это потребуется несколько недель, поскольку российским войскам придется вернуться на территорию Белоруссии для пополнения запасов и перегруппировки, а затем им нужно будет пройти со всей военной техникой через российские территории к востоку Украины.

"В ближайшие недели мы ожидаем эскалации в восточной и южной частях Украины и создания наземного коридора к Крыму, – продолжил Столтенберг. – Это критическая фаза".

Соединенные Штаты и Евросоюз готовят новые санкции против России, однако они уже не ждут, что эти санкции помогут приблизить окончание конфликта.

Между тем на встречах представителей стран НАТО дискуссии будут посвящены не санкциям, а поставкам оружия и военной техники.

Члены НАТО сходятся во мнении, что Россия больше не является стратегическим партнером альянса, что Организация Североатлантического договора больше не связана ограничениями на численность войск, установленными Основополагающим актом Россия – НАТО 1997 года, и что альянсу необходимо резко нарастить свою военную мощь, чтобы сдерживать Россию, пока Путин и его сторонники остаются у власти.

Кроме того, страны НАТО убеждены в необходимости продолжить оказание военной помощи Украине. Две трети членов альянса уже предоставили ей летальное оружие – Чешская Республика отправила на Украину танки и бронетранспортеры советской эпохи.

Однако запасы некоторых видов оружия на Западе – к примеру, запасы противотанковых ракет "Джавелин" американского производства – постепенно подходят к концу. Кроме того, по мнению чиновников, украинской армии понадобится различное оружие, в том числе артиллерия дальнего действия и более совершенные боевые беспилотники.

Количество материальных средств, прибывающих на Украину, держится в тайне, но официальные лица говорят, что общий поток очень велик и что это оружие оказывает огромное влияние.Тем не менее, лидеры альянса заняты поисками ответов на вопросы о том, какое оружие наиболее полезно и каким может оказаться исход этого конфликта.

"Мы несомненно наблюдаем изменения боевой динамики", – сказал на этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен, который приехал в Брюссель для проведения встреч с представителями других стран НАТО.

По словам Блинкена, основной темой этих совещаний НАТО станут поиски новых способов оказания помощи Украине и "давления на Россию" и Путина. Во вторник, 5 апреля, Блинкен анонсировал очередную поставку американского оружия и техники на сумму в 100 миллионов долларов. По словам Блинкена, с момента прихода президента Байдена к власти Соединенные Штаты оказали Украине военную помощь на сумму около 2,4 миллиарда долларов, включая помощь на 1,7 миллиарда долларов, которую Украина получила с 24 февраля.

То, каким будет исход этого конфликта, имеет огромное значение не только для Украины, но и для всего альянса.

Американские чиновники скептически относятся к тому, что Россия готова пойти на реальные уступки на продолжающихся мирных переговорах с Украиной, хотя они не исключают такой возможности и стремятся укрепить позиции Киева в переговорном процессе.

Это очень важно. Хотя Украина будет сама решать, как и когда нужно попытаться закончить конфликт и о чем договариваться с Москвой, президент Владимир Зеленский и его правительство регулярно проводят дискуссии с лидерами стран НАТО, в том числе с американцами.

"Мы считаем, что наша работа – поддерживать украинцев, – заявил на этой неделе советник по национальной безопасности США Джейк Салливан (Jake Sullivan). – Мы не собираемся диктовать исход конфликта для украинцев".

Некоторые страны, особенно в Центральной Европе, а также Великобритания, обеспокоены тем, что любое продвижение русских вглубь территорий Украины, не говоря уже о победе России, придаст решимости Путину, а также подорвет общеевропейскую безопасность и такие ценности, как приверженность нормам международного права, уважение к национальному суверенитету и территориальной целостности. Эти страны хотят, чтобы Россию считали проигравшей стороной.

Даже если эта конфликт закончится появлением новой линии соприкосновения между российскими и украинскими войсками, НАТО намеревается работать с Киевом, чтобы сделать Украину крайне неудобной для России, как сказал другой высокопоставленный западный чиновник. Суть в том, чтобы хорошо вооружить и обучить украинцев, чтобы Путину не пришло в голову предпринять новую попытку.

Кроме того, впервые с 2010 года министры иностранных дел также приступят к более глубокому обсуждению новой стратегической концепции НАТО, которая в настоящее время находится на начальной стадии разработки. Она намного жестче в отношении России, и она предусматривает более длительный период конфронтации и дорогостоящего сдерживания.